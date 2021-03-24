В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео под названием "Сотрудник ДПС сбил велосипедиста", которое ранее распространилось в социальных сетях.По данным пресс-службы, утром 24 марта 2021 года на улице Узбекистон овози в Карши мужчина 1958 года рождения, ехавший на велосипеде, врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился сотрудник ДПС, и упал на землю.Инспектор решил отвезти велосипедиста в больницу для оказания первой помощи. Чтобы сделать это, он выехал на встречку.УБДД ОВД Кашкадарьинской области проводит дознание по данному факту.
Инцидент произошел утром 24 марта 2021 года на улице Узбекистон овози в Карши. Как все было на самом деле — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео под названием "Сотрудник ДПС сбил велосипедиста", которое ранее распространилось в социальных сетях.
По данным пресс-службы, утром 24 марта 2021 года на улице Узбекистон овози в Карши мужчина 1958 года рождения, ехавший на велосипеде, врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился сотрудник ДПС, и упал на землю.
Инспектор решил отвезти велосипедиста в больницу для оказания первой помощи. Чтобы сделать это, он выехал на встречку.
УБДД ОВД Кашкадарьинской области проводит дознание по данному факту.