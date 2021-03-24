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В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД
В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео под названием "Сотрудник ДПС сбил велосипедиста", которое ранее
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происшествия
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео под названием "Сотрудник ДПС сбил велосипедиста", которое ранее распространилось в социальных сетях.По данным пресс-службы, утром 24 марта 2021 года на улице Узбекистон овози в Карши мужчина 1958 года рождения, ехавший на велосипеде, врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился сотрудник ДПС, и упал на землю.Инспектор решил отвезти велосипедиста в больницу для оказания первой помощи. Чтобы сделать это, он выехал на встречку.УБДД ОВД Кашкадарьинской области проводит дознание по данному факту.
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В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД

16:31 24.03.2021 (обновлено: 16:37 24.03.2021)
506
© Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТень от велосипеда
Тень от велосипеда - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Виталий Белоусов
/
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Инцидент произошел утром 24 марта 2021 года на улице Узбекистон овози в Карши. Как все было на самом деле — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео под названием "Сотрудник ДПС сбил велосипедиста", которое ранее распространилось в социальных сетях.
По данным пресс-службы, утром 24 марта 2021 года на улице Узбекистон овози в Карши мужчина 1958 года рождения, ехавший на велосипеде, врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился сотрудник ДПС, и упал на землю.
Инспектор решил отвезти велосипедиста в больницу для оказания первой помощи. Чтобы сделать это, он выехал на встречку.
УБДД ОВД Кашкадарьинской области проводит дознание по данному факту.
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