https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-uzbekistane-sotrudnik-dps-sbil-velosipedista-otvet-gubdd-mvd-17935408.html

В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД

В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео под названием "Сотрудник ДПС сбил велосипедиста", которое ранее

2021-03-24T16:31+0500

2021-03-24T16:31+0500

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происшествия

дпс

видеоролик

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Главном управлении БДД МВД Узбекистана прокомментировали видео под названием "Сотрудник ДПС сбил велосипедиста", которое ранее распространилось в социальных сетях.По данным пресс-службы, утром 24 марта 2021 года на улице Узбекистон овози в Карши мужчина 1958 года рождения, ехавший на велосипеде, врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился сотрудник ДПС, и упал на землю.Инспектор решил отвезти велосипедиста в больницу для оказания первой помощи. Чтобы сделать это, он выехал на встречку.УБДД ОВД Кашкадарьинской области проводит дознание по данному факту.

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дпс, видеоролик