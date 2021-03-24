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https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-uzbekistane-uvelichat-proizvodstvo-goncharnykh-izdeliy-17927305.html
В Узбекистане увеличат производство гончарных изделий
В Узбекистане увеличат производство гончарных изделий
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Узбекистана принял постановление "О мерах по ускоренному развитию и поддержке гончарного дела". Об этом сообщает
2021-03-24T13:02+0500
2021-03-24T13:08+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Узбекистана принял постановление "О мерах по ускоренному развитию и поддержке гончарного дела". Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Согласно документу, утвержден план по увеличению производства гончарных изделий в ближайшие три года. Отмечается, что в этом году планируется выпустить 5,4 тысячи продукции.К тому же в рамках программ развития семейного предпринимательства ремесленникам будет выделен кредит в размере 500 млрд сумов.Помимо этого, до 1 апреля 2021 года всем наставникам по гончарному искусству предоставят субсидии на обучение молодежи данному ремеслу, закупку необходимого сырья и выплату студентам заработной платы.Также одной сотне невест, включенных в "железную", "женскую" и "молодежную" тетради, подарят наборы гончарных изделий.Кроме того, в международных аэропортах и на вокзалах страны появятся магазины по продаже гончарных и других изделий ручной работы в зонах беспошлинной торговли.Ко всем прочему, министерства, ведомства, коммерческие банки и госпредприятия смогут закупить керамические изделия по прямым договорам с гончарами до 1 сентября 2022 года.
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агентство по управлению государственными активами, конкурс

В Узбекистане увеличат производство гончарных изделий

13:02 24.03.2021 (обновлено: 13:08 24.03.2021)
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© Sputnik / СтрингерГончар делает вазу во время праздника Навруз в туристическом комплексе "Этномир"
Гончар делает вазу во время праздника Навруз в туристическом комплексе Этномир - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Стрингер
В рамках программ развития семейного предпринимательства ремесленникам будет выделен кредит в размере 500 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Узбекистана принял постановление "О мерах по ускоренному развитию и поддержке гончарного дела". Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Согласно документу, утвержден план по увеличению производства гончарных изделий в ближайшие три года. Отмечается, что в этом году планируется выпустить 5,4 тысячи продукции.

В соответствии с постановлением, в течение трех лет для центров гончарного дела будет предоставлена 50% скидка при уплате налога на имущество и земельного налога.

К тому же в рамках программ развития семейного предпринимательства ремесленникам будет выделен кредит в размере 500 млрд сумов.
Помимо этого, до 1 апреля 2021 года всем наставникам по гончарному искусству предоставят субсидии на обучение молодежи данному ремеслу, закупку необходимого сырья и выплату студентам заработной платы.
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Также одной сотне невест, включенных в "железную", "женскую" и "молодежную" тетради, подарят наборы гончарных изделий.
Кроме того, в международных аэропортах и на вокзалах страны появятся магазины по продаже гончарных и других изделий ручной работы в зонах беспошлинной торговли.
Ко всем прочему, министерства, ведомства, коммерческие банки и госпредприятия смогут закупить керамические изделия по прямым договорам с гончарами до 1 сентября 2022 года.
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