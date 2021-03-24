В Узбекистане увеличат производство гончарных изделий

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Узбекистана принял постановление "О мерах по ускоренному развитию и поддержке гончарного дела". Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Согласно документу, утвержден план по увеличению производства гончарных изделий в ближайшие три года. Отмечается, что в этом году планируется выпустить 5,4 тысячи продукции.К тому же в рамках программ развития семейного предпринимательства ремесленникам будет выделен кредит в размере 500 млрд сумов.Помимо этого, до 1 апреля 2021 года всем наставникам по гончарному искусству предоставят субсидии на обучение молодежи данному ремеслу, закупку необходимого сырья и выплату студентам заработной платы.Также одной сотне невест, включенных в "железную", "женскую" и "молодежную" тетради, подарят наборы гончарных изделий.Кроме того, в международных аэропортах и на вокзалах страны появятся магазины по продаже гончарных и других изделий ручной работы в зонах беспошлинной торговли.Ко всем прочему, министерства, ведомства, коммерческие банки и госпредприятия смогут закупить керамические изделия по прямым договорам с гончарами до 1 сентября 2022 года.