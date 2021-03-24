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https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-uzbekistane-zaderzhali-falshivogo-prezidenta-17933321.html
В Узбекистане задержали фальшивого президента
В Узбекистане задержали фальшивого президента
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители вычислили и задержали автора фальшивого аккаунта в соцсетях, открытого от имени президента страны Шавката Мирзиёева,
2021-03-24T15:06+0500
2021-03-24T15:11+0500
происшествия
мвд узбекистана
мошенничество
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители вычислили и задержали автора фальшивого аккаунта в соцсетях, открытого от имени президента страны Шавката Мирзиёева, который обещал гражданам решить их проблемы за деньги, сообщают в МВД.Профиль был создан в социальной сети Facebook. С помощью него мошенник вступал в диалог с пользователями, представляясь руководителем Администрации президента. Доверчивым гражданам он предлагал свою помощь в решении их проблем, в частности, по выделению жилья и банковских кредитов. За свое содействие вымогал от 50 тысяч до 1,5 миллионов сумов, которые просил перечислить на свою пластиковую карту.В итоге правоохранители выяснили, что за фальшивым профилем президента стоит 39-летний житель 3-го микрорайона города Чирчика, гражданин М. М. Мужчину задержали, его телефон изъят в качестве вещественного доказательства.Следственный отдел при ОВД города Чирчика возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части первой статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана ("Мошенничество"). Ведутся предварительные следственные действия.
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мвд узбекистана, мошенничество, шавкат мирзиёев, узбекистан

В Узбекистане задержали фальшивого президента

15:06 24.03.2021 (обновлено: 15:11 24.03.2021)
141
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Тридцатидевятилетний житель Чирчика завел аккаунт в соцсетях от имени Шавката Мирзиёва и, представляясь руководителем Аппарата президента, обещал за деньги помочь гражданам решить их проблемы.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители вычислили и задержали автора фальшивого аккаунта в соцсетях, открытого от имени президента страны Шавката Мирзиёева, который обещал гражданам решить их проблемы за деньги, сообщают в МВД.
Профиль был создан в социальной сети Facebook. С помощью него мошенник вступал в диалог с пользователями, представляясь руководителем Администрации президента.
Доверчивым гражданам он предлагал свою помощь в решении их проблем, в частности, по выделению жилья и банковских кредитов. За свое содействие вымогал от 50 тысяч до 1,5 миллионов сумов, которые просил перечислить на свою пластиковую карту.

"На основании полученной оперативной информации 5 февраля текущего года на территории города Чирчика Ташкентской области были проведены оперативно-технические и розыскные мероприятия", — говорится в сообщении управления оперативно-розыскного сотрудничества МВД.

В итоге правоохранители выяснили, что за фальшивым профилем президента стоит 39-летний житель 3-го микрорайона города Чирчика, гражданин М. М. Мужчину задержали, его телефон изъят в качестве вещественного доказательства.
Следственный отдел при ОВД города Чирчика возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части первой статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана ("Мошенничество"). Ведутся предварительные следственные действия.
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