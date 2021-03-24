В Узбекистане задержали фальшивого президента

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители вычислили и задержали автора фальшивого аккаунта в соцсетях, открытого от имени президента страны Шавката Мирзиёева, который обещал гражданам решить их проблемы за деньги, сообщают в МВД.Профиль был создан в социальной сети Facebook. С помощью него мошенник вступал в диалог с пользователями, представляясь руководителем Администрации президента. Доверчивым гражданам он предлагал свою помощь в решении их проблем, в частности, по выделению жилья и банковских кредитов. За свое содействие вымогал от 50 тысяч до 1,5 миллионов сумов, которые просил перечислить на свою пластиковую карту.В итоге правоохранители выяснили, что за фальшивым профилем президента стоит 39-летний житель 3-го микрорайона города Чирчика, гражданин М. М. Мужчину задержали, его телефон изъят в качестве вещественного доказательства.Следственный отдел при ОВД города Чирчика возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части первой статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана ("Мошенничество"). Ведутся предварительные следственные действия.
Тридцатидевятилетний житель Чирчика завел аккаунт в соцсетях от имени Шавката Мирзиёва и, представляясь руководителем Аппарата президента, обещал за деньги помочь гражданам решить их проблемы.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Правоохранители вычислили и задержали автора фальшивого аккаунта в соцсетях, открытого от имени президента страны Шавката Мирзиёева, который обещал гражданам решить их проблемы за деньги, сообщают в МВД.
Профиль был создан в социальной сети Facebook. С помощью него мошенник вступал в диалог с пользователями, представляясь руководителем Администрации президента.
Доверчивым гражданам он предлагал свою помощь в решении их проблем, в частности, по выделению жилья и банковских кредитов. За свое содействие вымогал от 50 тысяч до 1,5 миллионов сумов, которые просил перечислить на свою пластиковую карту.
"На основании полученной оперативной информации 5 февраля текущего года на территории города Чирчика Ташкентской области были проведены оперативно-технические и розыскные мероприятия", — говорится в сообщении управления оперативно-розыскного сотрудничества МВД.
В итоге правоохранители выяснили, что за фальшивым профилем президента стоит 39-летний житель 3-го микрорайона города Чирчика, гражданин М. М. Мужчину задержали, его телефон изъят в качестве вещественного доказательства.
Следственный отдел при ОВД города Чирчика возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части первой статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана ("Мошенничество"). Ведутся предварительные следственные действия.