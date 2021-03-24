Видео о сходе селевого потока в Сурхандарье устаревшее

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-служба МЧС отреагировала на распространившиеся с утра в ряде telegram-каналов кадры схода селя. Источники сообщали о том, что ЧП произошло накануне в Шерабадском районе в Сурхандарьинской области на 393 километре международной автодороги М-39.Специалисты МЧС изучили информацию и выяснили, что опубликованные в социальных сетях кадры не имеют отношения к сегодняшнему дню. Видео подлинное, но устаревшее: оно было снято три года назад. В настоящее время в Шерабадском районе в Сурхандарьинской области все спокойно, подчеркнули в ведомстве. Два года назад Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана провел обследование территорий республики, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления.Согласно полученным данным, селеопасными зонами признаны практически все горные и предгорные районы. В частности, Наманганская и Ферганская области, за ними следуют Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.
В МЧС изучили информацию и выяснили, что опубликованные в социальных сетях кадры не имеют отношения к сегодняшнему дню.
ТАШКЕНТ, 24 мар— Sputnik. Пресс-служба МЧС отреагировала на распространившиеся с утра в ряде telegram-каналов кадры схода селя. Источники сообщали о том, что ЧП произошло накануне в Шерабадском районе в Сурхандарьинской области на 393 километре международной автодороги М-39.
Специалисты МЧС изучили информацию и выяснили, что опубликованные в социальных сетях кадры не имеют отношения к сегодняшнему дню. Видео подлинное, но устаревшее: оно было снято три года назад.
В настоящее время в Шерабадском районе в Сурхандарьинской области все спокойно, подчеркнули в ведомстве.
Два года назад Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана провел обследование территорий республики, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления.
Согласно полученным данным, селеопасными зонами признаны практически все горные и предгорные районы. В частности, Наманганская и Ферганская области, за ними следуют Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.