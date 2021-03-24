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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210324/video-o-skhode-selevogo-potoka-v-surkhandare--ustarevshee-17929309.html
Видео о сходе селевого потока в Сурхандарье устаревшее
Видео о сходе селевого потока в Сурхандарье устаревшее
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-служба МЧС отреагировала на распространившиеся с утра в ряде telegram-каналов кадры схода селя. Источники сообщали о том, что
2021-03-24T13:42+0500
2021-03-24T14:06+0500
происшествия
фейки
селевые потоки
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-служба МЧС отреагировала на распространившиеся с утра в ряде telegram-каналов кадры схода селя. Источники сообщали о том, что ЧП произошло накануне в Шерабадском районе в Сурхандарьинской области на 393 километре международной автодороги М-39.Специалисты МЧС изучили информацию и выяснили, что опубликованные в социальных сетях кадры не имеют отношения к сегодняшнему дню. Видео подлинное, но устаревшее: оно было снято три года назад. В настоящее время в Шерабадском районе в Сурхандарьинской области все спокойно, подчеркнули в ведомстве. Два года назад Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана провел обследование территорий республики, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления.Согласно полученным данным, селеопасными зонами признаны практически все горные и предгорные районы. В частности, Наманганская и Ферганская области, за ними следуют Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.
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фейки, селевые потоки, мчс узбекистана

Видео о сходе селевого потока в Сурхандарье устаревшее

13:42 24.03.2021 (обновлено: 14:06 24.03.2021)
274
© Фото / Улан МаккамбаевСелевой поток
Селевой поток - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Фото / Улан Маккамбаев
В МЧС изучили информацию и выяснили, что опубликованные в социальных сетях кадры не имеют отношения к сегодняшнему дню.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-служба МЧС отреагировала на распространившиеся с утра в ряде telegram-каналов кадры схода селя. Источники сообщали о том, что ЧП произошло накануне в Шерабадском районе в Сурхандарьинской области на 393 километре международной автодороги М-39.
Специалисты МЧС изучили информацию и выяснили, что опубликованные в социальных сетях кадры не имеют отношения к сегодняшнему дню. Видео подлинное, но устаревшее: оно было снято три года назад.
В настоящее время в Шерабадском районе в Сурхандарьинской области все спокойно, подчеркнули в ведомстве.
Селевой поток - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2020
Общество
В МЧС предупредили об опасности схода селей
25 июня 2020, 10:29
470
Два года назад Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана провел обследование территорий республики, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления.
Согласно полученным данным, селеопасными зонами признаны практически все горные и предгорные районы. В частности, Наманганская и Ферганская области, за ними следуют Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.
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