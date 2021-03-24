https://uz.sputniknews.ru/20210324/video-o-skhode-selevogo-potoka-v-surkhandare--ustarevshee-17929309.html

Видео о сходе селевого потока в Сурхандарье устаревшее

Видео о сходе селевого потока в Сурхандарье устаревшее

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-служба МЧС отреагировала на распространившиеся с утра в ряде telegram-каналов кадры схода селя. Источники сообщали о том, что

2021-03-24T13:42+0500

2021-03-24T13:42+0500

2021-03-24T14:06+0500

происшествия

фейки

селевые потоки

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-служба МЧС отреагировала на распространившиеся с утра в ряде telegram-каналов кадры схода селя. Источники сообщали о том, что ЧП произошло накануне в Шерабадском районе в Сурхандарьинской области на 393 километре международной автодороги М-39.Специалисты МЧС изучили информацию и выяснили, что опубликованные в социальных сетях кадры не имеют отношения к сегодняшнему дню. Видео подлинное, но устаревшее: оно было снято три года назад. В настоящее время в Шерабадском районе в Сурхандарьинской области все спокойно, подчеркнули в ведомстве. Два года назад Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана провел обследование территорий республики, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления.Согласно полученным данным, селеопасными зонами признаны практически все горные и предгорные районы. В частности, Наманганская и Ферганская области, за ними следуют Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.

/20200625/V-MChS-predupredili-ob-opasnosti-skhoda-seley-14409462.html

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фейки, селевые потоки, мчс узбекистана