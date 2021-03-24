Яркая весна: в Индии начали праздновать фестиваль красок - фото

Самый красивый и веселый праздник в Индии стартовал.
Самый красивый и веселый праздник в Индии стартовал.
В эти дни все обсыпают друг друга цветными порошками и обливают подкрашенной водой.
В эти дни все обсыпают друг друга цветными порошками и обливают подкрашенной водой.
Это один из старейших праздников: он упоминается в древних санскритских текстах и детально описывается в Ведах (священные писания), в Нарада Пуране и других священных текстах индуизма.
Это один из старейших праздников: он упоминается в древних санскритских текстах и детально описывается в Ведах (священные писания), в Нарада Пуране и других священных текстах индуизма.
В эти дни люди массово закупают специальные брызгалки для воды и разноцветные красящие порошки – гулал, которые делают из кукурузной муки мелкого помола и окрашивают в красный, зеленый, розовый и желтый цвета.
В эти дни люди массово закупают специальные брызгалки для воды и разноцветные красящие порошки – гулал, которые делают из кукурузной муки мелкого помола и окрашивают в красный, зеленый, розовый и желтый цвета.
В рамках фестиваля проходят соревнования по паркуру и фрирану, бои натуральными красками и водное сражение.
В рамках фестиваля проходят соревнования по паркуру и фрирану, бои натуральными красками и водное сражение.
Тысячи любителей Холи собираются в эти дни на родине Кришны в городе Вриндаване и Матхуре.
Тысячи любителей Холи собираются в эти дни на родине Кришны в городе Вриндаване и Матхуре.
Холи также очень популярен в Непале, Шри-Ланке, Бангладеше, а также в странах с большими диаспорами индусов, таких как Суринам, Гайана, Южная Африка, Тринидад, Великобритания, США, Маврикий и Фиджи.
Холи также очень популярен в Непале, Шри-Ланке, Бангладеше, а также в странах с большими диаспорами индусов, таких как Суринам, Гайана, Южная Африка, Тринидад, Великобритания, США, Маврикий и Фиджи.