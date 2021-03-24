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https://uz.sputniknews.ru/20210324/yarkaya-vesna-v-indii-nachali-prazdnovat-festival-krasok---foto-17926078.html
Яркая весна: в Индии начали праздновать фестиваль красок - фото
Яркая весна: в Индии начали праздновать фестиваль красок - фото
В Индии наступили самые красочные дни: начало праздника Холи. Как его отмечают - смотрите в нашей фотоленте! 24.03.2021, Sputnik Узбекистан
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фото
фестиваль
праздник
фотолента
индия
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фото, фестиваль, праздник, фотолента, индия

Яркая весна: в Индии начали праздновать фестиваль красок - фото

12:25 24.03.2021 (обновлено: 12:32 24.03.2021)
931
В Индии наступили самые красочные дни: начало праздника Холи. Как его отмечают - смотрите в нашей фотоленте!
© AFP 2018 / XAVIER GALIANA

Самый красивый и веселый праздник в Индии стартовал.

Самый красивый и веселый праздник в Индии стартовал. - Sputnik Узбекистан
1/7
© AFP 2018 / XAVIER GALIANA

Самый красивый и веселый праздник в Индии стартовал.

© AFP 2018 / DIPTENDU DUTTA

В эти дни все обсыпают друг друга цветными порошками и обливают подкрашенной водой.

В эти дни все обсыпают друг друга цветными порошками и обливают подкрашенной водой. - Sputnik Узбекистан
2/7
© AFP 2018 / DIPTENDU DUTTA

В эти дни все обсыпают друг друга цветными порошками и обливают подкрашенной водой.

© AFP 2018 / XAVIER GALIANA

Это один из старейших праздников: он упоминается в древних санскритских текстах и детально описывается в Ведах (священные писания), в Нарада Пуране и других священных текстах индуизма.

Это один из старейших праздников: он упоминается в древних санскритских текстах и детально описывается в Ведах (священные писания), в Нарада Пуране и других священных текстах индуизма. - Sputnik Узбекистан
3/7
© AFP 2018 / XAVIER GALIANA

Это один из старейших праздников: он упоминается в древних санскритских текстах и детально описывается в Ведах (священные писания), в Нарада Пуране и других священных текстах индуизма.

© AFP 2018 / XAVIER GALIANA

В эти дни люди массово закупают специальные брызгалки для воды и разноцветные красящие порошки – гулал, которые делают из кукурузной муки мелкого помола и окрашивают в красный, зеленый, розовый и желтый цвета.

В эти дни люди массово закупают специальные брызгалки для воды и разноцветные красящие порошки – гулал, которые делают из кукурузной муки мелкого помола и окрашивают в красный, зеленый, розовый и желтый цвета. - Sputnik Узбекистан
4/7
© AFP 2018 / XAVIER GALIANA

В эти дни люди массово закупают специальные брызгалки для воды и разноцветные красящие порошки – гулал, которые делают из кукурузной муки мелкого помола и окрашивают в красный, зеленый, розовый и желтый цвета.

© XAVIER GALIANA

В рамках фестиваля проходят соревнования по паркуру и фрирану, бои натуральными красками и водное сражение.

В рамках фестиваля проходят соревнования по паркуру и фрирану, бои натуральными красками и водное сражение. - Sputnik Узбекистан
5/7
© XAVIER GALIANA

В рамках фестиваля проходят соревнования по паркуру и фрирану, бои натуральными красками и водное сражение.

© AFP 2018 / XAVIER GALIANA

Тысячи любителей Холи собираются в эти дни на родине Кришны в городе Вриндаване и Матхуре.

Тысячи любителей Холи собираются в эти дни на родине Кришны в городе Вриндаване и Матхуре. - Sputnik Узбекистан
6/7
© AFP 2018 / XAVIER GALIANA

Тысячи любителей Холи собираются в эти дни на родине Кришны в городе Вриндаване и Матхуре.

© AFP 2018 / XAVIER GALIANA

Холи также очень популярен в Непале, Шри-Ланке, Бангладеше, а также в странах с большими диаспорами индусов, таких как Суринам, Гайана, Южная Африка, Тринидад, Великобритания, США, Маврикий и Фиджи.

Холи также очень популярен в Непале, Шри-Ланке, Бангладеше, а также в странах с большими диаспорами индусов, таких как Суринам, Гайана, Южная Африка, Тринидад, Великобритания, США, Маврикий и Фиджи. - Sputnik Узбекистан
7/7
© AFP 2018 / XAVIER GALIANA

Холи также очень популярен в Непале, Шри-Ланке, Бангладеше, а также в странах с большими диаспорами индусов, таких как Суринам, Гайана, Южная Африка, Тринидад, Великобритания, США, Маврикий и Фиджи.

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