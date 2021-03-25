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https://uz.sputniknews.ru/20210325/avstriytsev-zakryli-po-domam-i-zapretili-im-zakhodit-v-magaziny-bez-spravki-17947791.html
Австрийцев "закрыли" по домам и запретили им заходить в магазины без справки
Австрийцев "закрыли" по домам и запретили им заходить в магазины без справки
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Минздрав Австрии принял новый пакет мер, которые, как ожидается, помогут остановить в стране рост заболеваемости COVID-19.
2021-03-25T10:38+0500
2021-03-25T10:38+0500
2021-03-25T10:45+0500
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Минздрав Австрии принял новый пакет мер, которые, как ожидается, помогут остановить в стране рост заболеваемости COVID-19.Сейчас такая практика действует только в отношении заведений сферы услуг, где подразумевается контакт людей: к примеру, салоны красоты и парикмахерские.Теперь же эта система начнет действовать и в отношении торговых точек.Однако важно оговориться, что так называемые входные тесты не будут обязательными для жизненно важных мест вроде аптек и супермаркетов. Новые правила касаются всей страны. Между тем местным властям разрешено принимать собственные решения о вводимых мерах исходя из эпидобстановки в том или ином регионе.Почти все заведения закроют, жителей обяжут носить маски типа FFP2. Жесткие меры будут введены с 1 по 6 апреля. Все это связано с новой вспышкой заболеваемости COVID-19, подчеркнули в Минздраве.
/20210324/pandemiya-prevraschaetsya-dlya-evropy-v-idealnyy-shtorm-17923498.html
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пандемия, коронавирус, карантин, австрия
Австрийцев "закрыли" по домам и запретили им заходить в магазины без справки 10:38 25.03.2021 (обновлено: 10:45 25.03.2021)
Хуже всего ситуация обстоит сейчас в восточной части страны из-за британского штамма COVID. Обстановка в госпиталях близка к критической.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Минздрав Австрии принял новый пакет мер, которые, как ожидается, помогут остановить в стране рост заболеваемости COVID-19.
Так, с 7 апреля местным жителям запретят заходить в магазины, если у них не будет с собой свежего отрицательного анализа.
Сейчас такая практика действует только в отношении заведений сферы услуг, где подразумевается контакт людей: к примеру, салоны красоты и парикмахерские.
Теперь же эта система начнет действовать и в отношении торговых точек.
Однако важно оговориться, что так называемые входные тесты
не будут обязательными для жизненно важных мест вроде аптек и супермаркетов.
Новые правила касаются всей страны. Между тем местным властям разрешено принимать собственные решения о вводимых мерах исходя из эпидобстановки в том или ином регионе.
В итоге в ряде федеральных земель (Вене, Бургенланде и Нижней Австрии) гражданам запретили выходить из дома без уважительной причины.
Почти все заведения закроют, жителей обяжут носить маски типа FFP2.
Жесткие меры будут введены с 1 по 6 апреля. Все это связано с новой вспышкой заболеваемости COVID-19, подчеркнули в Минздраве.