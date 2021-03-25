https://uz.sputniknews.ru/20210325/avstriytsev-zakryli-po-domam-i-zapretili-im-zakhodit-v-magaziny-bez-spravki-17947791.html

Австрийцев "закрыли" по домам и запретили им заходить в магазины без справки

Австрийцев "закрыли" по домам и запретили им заходить в магазины без справки

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Минздрав Австрии принял новый пакет мер, которые, как ожидается, помогут остановить в стране рост заболеваемости COVID-19.

2021-03-25T10:38+0500

2021-03-25T10:38+0500

2021-03-25T10:45+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Минздрав Австрии принял новый пакет мер, которые, как ожидается, помогут остановить в стране рост заболеваемости COVID-19.Сейчас такая практика действует только в отношении заведений сферы услуг, где подразумевается контакт людей: к примеру, салоны красоты и парикмахерские.Теперь же эта система начнет действовать и в отношении торговых точек.Однако важно оговориться, что так называемые входные тесты не будут обязательными для жизненно важных мест вроде аптек и супермаркетов. Новые правила касаются всей страны. Между тем местным властям разрешено принимать собственные решения о вводимых мерах исходя из эпидобстановки в том или ином регионе.Почти все заведения закроют, жителей обяжут носить маски типа FFP2. Жесткие меры будут введены с 1 по 6 апреля. Все это связано с новой вспышкой заболеваемости COVID-19, подчеркнули в Минздраве.

/20210324/pandemiya-prevraschaetsya-dlya-evropy-v-idealnyy-shtorm-17923498.html

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пандемия, коронавирус, карантин, австрия