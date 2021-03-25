https://uz.sputniknews.ru/20210325/dayte-nam-shkolu-prokuratura-proverit-organizatorov-detskogo-fleshmoba-v-tatarstane-17960678.html

"Дайте нам школу": прокуратура проверит организаторов детского флешмоба в Татарстане

"Дайте нам школу": прокуратура проверит организаторов детского флешмоба в Татарстане

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В отношении организаторов флешмоба с участием детей из двух поселков под Казанью сотрудники прокуратуры проведут соответствующую

2021-03-25T16:34+0500

2021-03-25T16:34+0500

2021-03-25T16:57+0500

россия

прокуратура

татарстан

флешмоб

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1370/32/13703240_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_34319b6d7dc40c6bb71f2be838d27275.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В отношении организаторов флешмоба с участием детей из двух поселков под Казанью сотрудники прокуратуры проведут соответствующую проверку, передает РИА Новости.Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлены дети из поселков Вишневка и Привольный. Они составили слово "школа" сидя на коленях и лежа в снегу. Сами дети в ролике говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". В подписи под видео отмечается, что жители двух поселков доведены до отчаяния и таким образом просят построить им школу.Представитель органа надзора добавил, что прокуратура Татарстана даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей.Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в свою очередь отметила, что проблема не должна решаться такими действиями, когда на кону стоит здоровье детей.

россия

татарстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

прокуратура, татарстан, флешмоб, дети