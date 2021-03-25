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"Дайте нам школу": прокуратура проверит организаторов детского флешмоба в Татарстане
"Дайте нам школу": прокуратура проверит организаторов детского флешмоба в Татарстане
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В отношении организаторов флешмоба с участием детей из двух поселков под Казанью сотрудники прокуратуры проведут соответствующую
2021-03-25T16:34+0500
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россия
прокуратура
татарстан
флешмоб
дети
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В отношении организаторов флешмоба с участием детей из двух поселков под Казанью сотрудники прокуратуры проведут соответствующую проверку, передает РИА Новости.Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлены дети из поселков Вишневка и Привольный. Они составили слово "школа" сидя на коленях и лежа в снегу. Сами дети в ролике говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". В подписи под видео отмечается, что жители двух поселков доведены до отчаяния и таким образом просят построить им школу.Представитель органа надзора добавил, что прокуратура Татарстана даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей.Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в свою очередь отметила, что проблема не должна решаться такими действиями, когда на кону стоит здоровье детей.
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прокуратура, татарстан, флешмоб, дети

"Дайте нам школу": прокуратура проверит организаторов детского флешмоба в Татарстане

16:34 25.03.2021 (обновлено: 16:57 25.03.2021)
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© Unsplash / Feliphe SchiarolliПустые парты в классе
Пустые парты в классе - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Unsplash / Feliphe Schiarolli
Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлены дети из поселков Вишневка и Привольный. Они составили слово "школа" сидя на коленях и лежа в снегу.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В отношении организаторов флешмоба с участием детей из двух поселков под Казанью сотрудники прокуратуры проведут соответствующую проверку, передает РИА Новости.
Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлены дети из поселков Вишневка и Привольный. Они составили слово "школа" сидя на коленях и лежа в снегу. Сами дети в ролике говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". В подписи под видео отмечается, что жители двух поселков доведены до отчаяния и таким образом просят построить им школу.

Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Данные проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции".

Руслан Галиев
Старший помощник прокурора Татарстана
Представитель органа надзора добавил, что прокуратура Татарстана даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей.
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в свою очередь отметила, что проблема не должна решаться такими действиями, когда на кону стоит здоровье детей.
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