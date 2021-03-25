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Германия возлагала на США надежды, но все они "разбились" о Байдена — СМИ
Германия возлагала на США надежды, но все они "разбились" о Байдена — СМИ
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Германия разочаровалась в президенте США Джо Байдене, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
2021-03-25T11:05+0500
2021-03-25T11:05+0500
2021-03-25T11:10+0500
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Германия разочаровалась в президенте США Джо Байдене, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.Еще недавно Берлин рассчитывал на улучшение отношений с Вашингтоном, приход новой американской администрации давал шанс на возвращение стран к "партнерскому сотрудничеству". Хотя, безусловно, власти Германии не рассчитывали на сиюминутное решение всех конфликтных вопросов. Тем не менее федеральное правительство надеялось на небольшое потепление в отношениях с США с приходом Джо Байдена.Однако эти надежды канули в Лету, отметило издание.Первая же встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД ФРГ Хайко Маасом показала, что ничего хорошего ожидать не стоит. Дело в том, что перед конференцией глав МИД стран НАТО американцы неожиданно внесли новое, несогласованное предложение о будущем Афганистана, к которому не были готовы союзники.Аналогичная ситуация произошла и с "Северным потоком-2": США оказались не только не открыты к диалогу, но и демонстративно пригрозили Германии санкциями, если газопровод-таки будет достроен.Разумеется, в таких обстоятельствах трудно говорить о здоровом партнерстве и "тактичности", подчеркивает автор статьи. Более того, жесткая позиция американской администрации не устроила даже тех, кто тоже против реализации проекта.Эксперты убеждены, что если Вашингтон и дальше продолжит придерживаться такой "активной" и агрессивной риторики, то растеряет всех союзников, даже самых давних.
/20210322/dukh-silen-no-plot-slaba-chto-my-znaem-o-baydene-17877097.html
/20210120/Severnyy-potok--2-opredelit-sudbu-otnosheniy-Germanii-i-SShA-15823070.html
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джо байден, политик, президент, германия, сша
Германия возлагала на США надежды, но все они "разбились" о Байдена — СМИ
11:05 25.03.2021 (обновлено: 11:10 25.03.2021)
Немецкое издание отметило, что для Берлина новая американская администрация была шансом нормализовать отношения, которые были испорчены в период президентства Трампа.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Германия разочаровалась в президенте США Джо Байдене, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel
.
Еще недавно Берлин рассчитывал на улучшение отношений с Вашингтоном, приход новой американской администрации давал шанс на возвращение стран к "партнерскому сотрудничеству".
Хотя, безусловно, власти Германии не рассчитывали на сиюминутное решение всех конфликтных вопросов.
Тем не менее федеральное правительство надеялось на небольшое потепление в отношениях с США с приходом Джо Байдена.
Однако эти надежды канули в Лету, отметило издание.
Автор статьи приводит несколько "камней преткновения" между Германией и США: это строительство газопровода "Северный поток-2" и переговоры по мирному урегулированию в Афганистане.
Первая же встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД ФРГ Хайко Маасом показала, что ничего хорошего ожидать не стоит.
Дело в том, что перед конференцией глав МИД стран НАТО американцы неожиданно внесли новое, несогласованное предложение о будущем Афганистана, к которому не были готовы союзники.
Аналогичная ситуация произошла и с "Северным потоком-2": США оказались не только не открыты к диалогу, но и демонстративно пригрозили Германии санкциями, если газопровод-таки будет достроен.
Разумеется, в таких обстоятельствах трудно говорить о здоровом партнерстве и "тактичности", подчеркивает автор статьи. Более того, жесткая позиция американской администрации не устроила даже тех, кто тоже против реализации проекта.
"Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США", — говорится в материале Der Tagesspiegel.
Эксперты убеждены, что если Вашингтон и дальше продолжит придерживаться такой "активной" и агрессивной риторики, то растеряет всех союзников, даже самых давних.