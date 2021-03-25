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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210325/glava-antimonopolnogo-komiteta-stal-zamkhokima-tashkentskoy-oblasti-17958700.html
Глава Антимонопольного комитета стал замхокима Ташкентской области
Глава Антимонопольного комитета стал замхокима Ташкентской области
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Новое назначение в администрации столичной области — заместителем хокима стал 38-летний Нажмиддинходжа Шарипов, сообщили в
2021-03-25T15:41+0500
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общество
назначение
хокимият
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Новое назначение в администрации столичной области — заместителем хокима стал 38-летний Нажмиддинходжа Шарипов, сообщили в пресс-службе хокимията Ташобласти. С января 2019 года он возглавлял антимонопольный комитет, теперь же будет курировать вопросы инвестиций и внешней торговли по Ташкентской области.Ранее Шарипов также занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.Он выпускник Ташкентского финансового института и Высшей школы бизнеса.С 2003 года занимал различные должности в системе Госконконкуренции. В 2016-2018 годы работал в Кабинете Министров.
ташкентская область
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назначение, хокимият, ташкентская область

Глава Антимонопольного комитета стал замхокима Ташкентской области

15:41 25.03.2021 (обновлено: 15:55 25.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВ зале заседаний
В зале заседаний - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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В свои 38 лет Нажмиддинходжа Шарипов имеет солидный послужной список: два года он возглавлял Антимонопольный комитет, в 2016-2018 годы работал в Кабинете Министров.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Новое назначение в администрации столичной области — заместителем хокима стал 38-летний Нажмиддинходжа Шарипов, сообщили в пресс-службе хокимията Ташобласти.
© Пресс-служба хокимията Ташкенской областиНажмиддинходжа Шарипов
Нажмиддинходжа Шарипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
Нажмиддинходжа Шарипов
© Пресс-служба хокимията Ташкенской области
С января 2019 года он возглавлял антимонопольный комитет, теперь же будет курировать вопросы инвестиций и внешней торговли по Ташкентской области.
Ранее Шарипов также занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
Он выпускник Ташкентского финансового института и Высшей школы бизнеса.
С 2003 года занимал различные должности в системе Госконконкуренции. В 2016-2018 годы работал в Кабинете Министров.
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