https://uz.sputniknews.ru/20210325/glava-antimonopolnogo-komiteta-stal-zamkhokima-tashkentskoy-oblasti-17958700.html

Глава Антимонопольного комитета стал замхокима Ташкентской области

Глава Антимонопольного комитета стал замхокима Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Новое назначение в администрации столичной области — заместителем хокима стал 38-летний Нажмиддинходжа Шарипов, сообщили в

2021-03-25T15:41+0500

2021-03-25T15:41+0500

2021-03-25T15:55+0500

общество

назначение

хокимият

ташкентская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/06/15127285_0:645:2047:1796_1920x0_80_0_0_b5aa2a87ed64efbb5c9c216ddefd575f.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Новое назначение в администрации столичной области — заместителем хокима стал 38-летний Нажмиддинходжа Шарипов, сообщили в пресс-службе хокимията Ташобласти. С января 2019 года он возглавлял антимонопольный комитет, теперь же будет курировать вопросы инвестиций и внешней торговли по Ташкентской области.Ранее Шарипов также занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.Он выпускник Ташкентского финансового института и Высшей школы бизнеса.С 2003 года занимал различные должности в системе Госконконкуренции. В 2016-2018 годы работал в Кабинете Министров.

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

назначение, хокимият, ташкентская область