Green Park в Сергели снова открыл свои двери

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Сергели снова открыл свои двери знаменитый Green Park. Об этом администрация объявила в Facebook.Пока вход в парк сделали бесплатным для всех желающих.В комментариях к этой новости местные жители очень радуются и уже обсуждают планы на выходные.
Пока вход в парк сделали бесплатным для всех желающих.
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Сергели снова открыл свои двери знаменитый Green Park. Об этом администрация объявила в Facebook.
"Дорогие друзья, рады сообщить, что наш парк открыт для всех наших гостей! Это место, где можно покататься на аттракционах и погулять с семьей, наслаждаясь красивой территорией", — говорится в сообщении.
Пока вход в парк сделали бесплатным для всех желающих.
В комментариях к этой новости местные жители очень радуются и уже обсуждают планы на выходные.