https://uz.sputniknews.ru/20210325/green-park-v-sergeli-snova-otkryl-svoi-dveri-17945665.html

Green Park в Сергели снова открыл свои двери

Green Park в Сергели снова открыл свои двери

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Сергели снова открыл свои двери знаменитый Green Park. Об этом администрация объявила в Facebook.

2021-03-25T08:59+0500

2021-03-25T08:59+0500

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узбекистан

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Сергели снова открыл свои двери знаменитый Green Park. Об этом администрация объявила в Facebook.Пока вход в парк сделали бесплатным для всех желающих.В комментариях к этой новости местные жители очень радуются и уже обсуждают планы на выходные.

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