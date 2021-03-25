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https://uz.sputniknews.ru/20210325/green-park-v-sergeli-snova-otkryl-svoi-dveri-17945665.html
Green Park в Сергели снова открыл свои двери
Green Park в Сергели снова открыл свои двери
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Сергели снова открыл свои двери знаменитый Green Park. Об этом администрация объявила в Facebook.
2021-03-25T08:59+0500
2021-03-25T09:07+0500
общество
парк
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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Сергели снова открыл свои двери знаменитый Green Park. Об этом администрация объявила в Facebook.Пока вход в парк сделали бесплатным для всех желающих.В комментариях к этой новости местные жители очень радуются и уже обсуждают планы на выходные.
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парк, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан

Green Park в Сергели снова открыл свои двери

08:59 25.03.2021 (обновлено: 09:07 25.03.2021)
3012
© Green Park/FacebookGreen Park в Сергели
Green Park в Сергели - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Green Park/Facebook
Пока вход в парк сделали бесплатным для всех желающих.
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Сергели снова открыл свои двери знаменитый Green Park. Об этом администрация объявила в Facebook.

"Дорогие друзья, рады сообщить, что наш парк открыт для всех наших гостей! Это место, где можно покататься на аттракционах и погулять с семьей, наслаждаясь красивой территорией", — говорится в сообщении.

Пока вход в парк сделали бесплатным для всех желающих.
В комментариях к этой новости местные жители очень радуются и уже обсуждают планы на выходные.
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