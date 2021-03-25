https://uz.sputniknews.ru/20210325/italiya-spryatala-u-sebya-milliony-vaktsin-astrazeneca--komu-oni-prednaznachalis-17951316.html

Италия "спрятала" у себя миллионы вакцин AstraZeneca — кому они предназначались?

Италия "спрятала" у себя миллионы вакцин AstraZeneca — кому они предназначались?

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях итальянская газета la Stampa сообщила очень необычную для эпохи пандемии новость: утверждалось, что компания AstraZeneca

2021-03-25T12:27+0500

2021-03-25T12:27+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях итальянская газета la Stampa сообщила очень необычную для эпохи пандемии новость: утверждалось, что компания AstraZeneca якобы хранит в регионе Лацио огромную партию вакцин.Речь шла о 29 миллионах доз, которые предназначались для Британии. У партии препарата якобы не было необходимого разрешения, из-за чего Брюссель заблокировал их экспорт в Соединенное Королевство. Материал la Stampa получил широкую огласку.В субботу Еврокомиссия обратилась к премьер-министру Италии с просьбой проверить некоторые партии вакцин на производственном заводе в Ананьи, расположенном к юго-востоку от столицы Рима.Партию нашли и изучили. Выяснилось, что дозы вакцин AstraZeneca, найденные в минувшие выходные, направлялись вовсе не в Великобританию, а в Бельгию, сообщил итальянский чиновник.Недавно ситуацию также прокомментировал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, объяснить, почему в Италии вдруг обнаружили "спрятанную" (такое слово прозвучало в местных СМИ) партию вакцины AstraZeneca, должна сама компания.

/20210324/pandemiya-prevraschaetsya-dlya-evropy-v-idealnyy-shtorm-17923498.html

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бельгия, вакцина astrazeneca, пандемия, коронавирус, брюссель, вакцина, италия, великобритания