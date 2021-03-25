https://uz.sputniknews.ru/20210325/italiya-spryatala-u-sebya-milliony-vaktsin-astrazeneca--komu-oni-prednaznachalis-17951316.html
Италия "спрятала" у себя миллионы вакцин AstraZeneca — кому они предназначались?
Италия "спрятала" у себя миллионы вакцин AstraZeneca — кому они предназначались?
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях итальянская газета la Stampa сообщила очень необычную для эпохи пандемии новость: утверждалось, что компания AstraZeneca
2021-03-25T12:27+0500
2021-03-25T12:27+0500
2021-03-25T12:43+0500
бельгия
в мире
вакцина astrazeneca
пандемия
коронавирус
брюссель
вакцина
италия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17951479_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9cc635582e07bcc6fa41c5fedebd18c0.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях итальянская газета la Stampa сообщила очень необычную для эпохи пандемии новость: утверждалось, что компания AstraZeneca якобы хранит в регионе Лацио огромную партию вакцин.Речь шла о 29 миллионах доз, которые предназначались для Британии. У партии препарата якобы не было необходимого разрешения, из-за чего Брюссель заблокировал их экспорт в Соединенное Королевство. Материал la Stampa получил широкую огласку.В субботу Еврокомиссия обратилась к премьер-министру Италии с просьбой проверить некоторые партии вакцин на производственном заводе в Ананьи, расположенном к юго-востоку от столицы Рима.Партию нашли и изучили. Выяснилось, что дозы вакцин AstraZeneca, найденные в минувшие выходные, направлялись вовсе не в Великобританию, а в Бельгию, сообщил итальянский чиновник.Недавно ситуацию также прокомментировал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, объяснить, почему в Италии вдруг обнаружили "спрятанную" (такое слово прозвучало в местных СМИ) партию вакцины AstraZeneca, должна сама компания.
/20210324/pandemiya-prevraschaetsya-dlya-evropy-v-idealnyy-shtorm-17923498.html
бельгия
италия
великобритания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17951479_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6608449983073f4996c4d27b72d276dc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бельгия, вакцина astrazeneca, пандемия, коронавирус, брюссель, вакцина, италия, великобритания
Италия "спрятала" у себя миллионы вакцин AstraZeneca — кому они предназначались?
12:27 25.03.2021 (обновлено: 12:43 25.03.2021)
Недавно ситуацию прокомментировал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он считает, что объяснить, почему в Италии нашли "спрятанную" партию вакцины AstraZeneca, должна сама компания.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
На днях итальянская газета la Stampa
сообщила очень необычную для эпохи пандемии новость: утверждалось, что компания AstraZeneca якобы хранит в регионе Лацио огромную партию вакцин.
Речь шла о 29 миллионах доз, которые предназначались для Британии. У партии препарата якобы не было необходимого разрешения, из-за чего Брюссель заблокировал их экспорт в Соединенное Королевство.
Материал la Stampa получил широкую огласку.
В субботу Еврокомиссия обратилась к премьер-министру Италии с просьбой проверить некоторые партии вакцин на производственном заводе в Ананьи, расположенном к юго-востоку от столицы Рима.
Партию нашли и изучили. Выяснилось, что дозы вакцин AstraZeneca, найденные в минувшие выходные, направлялись вовсе не в Великобританию, а в Бельгию, сообщил
итальянский чиновник.
"Проверка проводилась с субботы по воскресенье карабинерами NAS (подразделения по охране здоровья. — Sputnik). Было установлено, что проинспектированные партии предназначались для Бельгии. Все исходящие партии подвергаются проверке карабинеров NAS", — говорится в сообщении правительства.
Недавно ситуацию также прокомментировал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, объяснить, почему в Италии вдруг обнаружили "спрятанную" (такое слово прозвучало в местных СМИ) партию вакцины AstraZeneca, должна сама компания.