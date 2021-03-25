Комитет автодорог объяснил причину инцидента на трассе к курорту "Амирсой"

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Комитет автомобильных дорог при Минтрансе Узбекистана опубликовал официальный комментарий относительно инцидента на горной трассе, ведущей к курорту "Амирсой".Утром 25 марта на 72-м километре автодороги Ташкент — Чимган на территории Бостанлыкского района Ташкентской области произошло обрушение трассы. Причиной стали обильные осадки. Движение было приостановлено.Как рассказали в комитете, на дороге произошел оползень.В горах и горных районах подобные процессы происходят регулярно, отметили в комитете. Скачки горных пород, сильные наводнения и чрезмерное намокание грунта приводят к оползням и другим опасным явлениям и, следовательно, к временному закрытию дорог.В настоящее время в обстоятельствах инцидента на месте разбираются представители Государственной службы по слежению за опасными геологическими процессами, МЧС, Комитета по автомобильным дорогам, специалисты других министерств и ведомств. Восстановительные работы будут проведены "в кратчайшие сроки" после вынесения необходимых заключений.Горнолыжный курорт "Амирсой" открылся в декабре 2019 года. Инвестиции в строительство на первом этапе составили 100 миллионов долларов.
Утром в среду на 72-м километре автодороги Ташкент — Чимган на территории Бостанлыкского района Ташкентской области произошло обрушение трассы.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Комитет автомобильных дорог при Минтрансе Узбекистана опубликовал официальный комментарий относительно инцидента на горной трассе, ведущей к курорту "Амирсой".
Утром 25 марта на 72-м километре автодороги Ташкент — Чимган на территории Бостанлыкского района Ташкентской области произошло обрушение трассы. Причиной стали обильные осадки. Движение было приостановлено.
Как рассказали в комитете, на дороге произошел оползень.
"По данным Государственной службы по слежению за опасными геологическими процессами, в этой зоне существует реальная опасность активизации опасных геологических процессов <...>", — говорится в публикации.
В горах и горных районах подобные процессы происходят регулярно, отметили в комитете. Скачки горных пород, сильные наводнения и чрезмерное намокание грунта приводят к оползням и другим опасным явлениям и, следовательно, к временному закрытию дорог.
В настоящее время в обстоятельствах инцидента на месте разбираются представители Государственной службы по слежению за опасными геологическими процессами, МЧС, Комитета по автомобильным дорогам, специалисты других министерств и ведомств.
Восстановительные работы будут проведены "в кратчайшие сроки" после вынесения необходимых заключений.
Горнолыжный курорт "Амирсой" открылся в декабре 2019 года. Инвестиции в строительство на первом этапе составили 100 миллионов долларов.