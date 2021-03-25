Крупнейший российский продавец обуви намерен открыть фабрику в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Российский обувной ретейлер Kari собирается открыть производство в Узбекистане, сообщили в пресс-службе ассоциации "Узчармсаноат" по итогам переговоров с представителями компании.Завод будет возведен полностью за счет иностранных инвестиций. Запустить его планируется в течение одного года. На первом этапе предприятие будет каждые 12 месяцев выпускать десять миллионов пар обуви, которую намечено отправлять на экспорт.На фабрике получат работу более тысячи человек. Предприятие будет оснащено самым современным оборудованием, отмечается в публикации.Международная компания Kari, основанная в 2012 году, на сегодня входит в пятерку крупнейших торговых сетей РФ, занимающихся торговлей обувью. К концу 2020 года Kari открыла более 1,3 тысячи торговых точек более чем в 300 городах России, Беларуси, Украины, Казахстана, Польши и других стран.
На первом этапе предприятие будет ежегодно выпускать десять миллионов пар обуви.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Российский обувной ретейлер Kari собирается открыть производство в Узбекистане, сообщили в пресс-службе ассоциации "Узчармсаноат" по итогам переговоров с представителями компании.
Завод будет возведен полностью за счет иностранных инвестиций. Запустить его планируется в течение одного года. На первом этапе предприятие будет каждые 12 месяцев выпускать десять миллионов пар обуви, которую намечено отправлять на экспорт.
На фабрике получат работу более тысячи человек.
По данным "Узчармсаноат", Kari собирается производить в Узбекистане обувь как из натуральной, так и из искусственной кожи.
Предприятие будет оснащено самым современным оборудованием, отмечается в публикации.
Международная компания Kari, основанная в 2012 году, на сегодня входит в пятерку крупнейших торговых сетей РФ, занимающихся торговлей обувью.
К концу 2020 года Kari открыла более 1,3 тысячи торговых точек более чем в 300 городах России, Беларуси, Украины, Казахстана, Польши и других стран.