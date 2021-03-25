https://uz.sputniknews.ru/20210325/minoborony-ssha-razvyazali-protiv-rf-mentalnuyu-voynu--ona-mojet-ubit-obschestvo-17954275.html

Минобороны: США развязали против РФ "ментальную войну" — она может убить общество

Минобороны: США развязали против РФ "ментальную войну" — она может убить общество

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Запад, возглавляемый США, объявил России "ментальную войну". Это новый вид конфронтации, последствия которой проявляются не сразу.

2021-03-25T14:48+0500

2021-03-25T14:48+0500

2021-03-25T14:55+0500

россия

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Запад, возглавляемый США, объявил России "ментальную войну". Это новый вид конфронтации, последствия которой проявляются не сразу.Об этом заявил Андрей Ильницкий — советник главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, действительный госсоветник третьего класса.По его мнению, война в привычном понимании уже вряд ли возможна, ведь у РФ есть ядерное оружие и мощное вооружение. Победителей в этом случае не будет, или если будет, то это точно не Запад.В чем же заключается отличие обычной войны от "ментальной", которую развязал Вашингтон? В первую очередь, здесь разные цели.Задача прямого военного конфликта — уничтожить армию и вооружение противника. Есть еще понятие "кибервойны", она призвана "убить" инфраструктуру врага.Новая "ментальная война", в свою очередь, развязывается с иной целью — "уничтожить самосознание, изменить ментальную — цивилизационную — основу общества противника", считает Ильницкий.Последствия такого противостояния, как уже было сказано выше, заметны не сразу, ведь ставка делается на нечто более глубинное. Понять, как именно повлияло это на общество, можно только спустя одно поколение. Это в лучшем случае.Но проблема в том, что именно тогда "сделать уже что-либо будет просто невозможно", ход эволюции сознания — это необратимый процесс, заключил Ильницкий.Как бороться в "ментальной войне"?Советник министра обороны озвучил несколько идей, как можно было бы противодействовать угрозе: это суверенизация Интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, а также перезагрузка молодежной политики.Кроме того, по мнению Ильницкого, очень поможет открытый диалог, причем с консервативным большинством, ведь это опорный электорат действующей власти.

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