Минзанятости запустило проект по подготовке IT-специалистов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В ряде городов Узбекистана стартовали курсы подготовки IT-специалистов. Инициаторы проекта Future Skills Uzbekistan — Министерство занятости и трудовых отношений и ООО "Дирекция Технологического парка программных продуктов и информационных технологий" — считают, что курсы позволят увеличить число квалифицированных специалистов в сфере IT. Обучать информационным технологиям в течение 9 месяцев будут в Гулистане, Намангане, Джизаке и Хиве. Ориентируются преимущественно на молодежь.Проект включает в себя 3 основных этапа: профессиональное обучение и подготовка IT-специалистов; оценка компетенции и выдача паспорта о квалификации; содействие в трудоустройстве и самозанятости (фриланс).
По итогам обучения компетенцию молодых людей оценят, лучшим выдадут паспорта о квалификации. Далее — будут содействовать в трудоустройстве и самозанятости (фриланс).
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В ряде городов Узбекистана стартовали курсы подготовки IT-специалистов.
Инициаторы проекта Future Skills Uzbekistan — Министерство занятости и трудовых отношений и ООО "Дирекция Технологического парка программных продуктов и информационных технологий" — считают, что курсы позволят увеличить число квалифицированных специалистов в сфере IT.
Обучать информационным технологиям в течение 9 месяцев будут в Гулистане, Намангане, Джизаке и Хиве. Ориентируются преимущественно на молодежь.
Проект включает в себя 3 основных этапа: профессиональное обучение и подготовка IT-специалистов; оценка компетенции и выдача паспорта о квалификации; содействие в трудоустройстве и самозанятости (фриланс).