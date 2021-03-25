https://uz.sputniknews.ru/20210325/minzanyatosti-zapustilo-proekt-po-podgotovke-it-spetsialistov-v-uzbekistane-17957983.html

Минзанятости запустило проект по подготовке IT-специалистов в Узбекистане

Минзанятости запустило проект по подготовке IT-специалистов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В ряде городов Узбекистана стартовали курсы подготовки IT-специалистов.

2021-03-25T15:04+0500

2021-03-25T15:04+0500

2021-03-25T15:06+0500

общество

министерство занятости и трудовых отношений

информационные технологии

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В ряде городов Узбекистана стартовали курсы подготовки IT-специалистов. Инициаторы проекта Future Skills Uzbekistan — Министерство занятости и трудовых отношений и ООО "Дирекция Технологического парка программных продуктов и информационных технологий" — считают, что курсы позволят увеличить число квалифицированных специалистов в сфере IT. Обучать информационным технологиям в течение 9 месяцев будут в Гулистане, Намангане, Джизаке и Хиве. Ориентируются преимущественно на молодежь.Проект включает в себя 3 основных этапа: профессиональное обучение и подготовка IT-специалистов; оценка компетенции и выдача паспорта о квалификации; содействие в трудоустройстве и самозанятости (фриланс).

/20210216/V-Uzbekistane-startoval-proekt-po-obucheniyu-devushek-osnovam-IKT-16011358.html

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министерство занятости и трудовых отношений, информационные технологии, образование, узбекистан