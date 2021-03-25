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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210325/minzanyatosti-zapustilo-proekt-po-podgotovke-it-spetsialistov-v-uzbekistane-17957983.html
Минзанятости запустило проект по подготовке IT-специалистов в Узбекистане
Минзанятости запустило проект по подготовке IT-специалистов в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В ряде городов Узбекистана стартовали курсы подготовки IT-специалистов.
2021-03-25T15:04+0500
2021-03-25T15:06+0500
общество
министерство занятости и трудовых отношений
информационные технологии
образование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В ряде городов Узбекистана стартовали курсы подготовки IT-специалистов. Инициаторы проекта Future Skills Uzbekistan — Министерство занятости и трудовых отношений и ООО "Дирекция Технологического парка программных продуктов и информационных технологий" — считают, что курсы позволят увеличить число квалифицированных специалистов в сфере IT. Обучать информационным технологиям в течение 9 месяцев будут в Гулистане, Намангане, Джизаке и Хиве. Ориентируются преимущественно на молодежь.Проект включает в себя 3 основных этапа: профессиональное обучение и подготовка IT-специалистов; оценка компетенции и выдача паспорта о квалификации; содействие в трудоустройстве и самозанятости (фриланс).
/20210216/V-Uzbekistane-startoval-proekt-po-obucheniyu-devushek-osnovam-IKT-16011358.html
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министерство занятости и трудовых отношений, информационные технологии, образование, узбекистан

Минзанятости запустило проект по подготовке IT-специалистов в Узбекистане

15:04 25.03.2021 (обновлено: 15:06 25.03.2021)
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© Пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений УзбекистанаМинистерство занятости запустило проект по подготовке ИТ-специалистов в Узбекистане
Министерство занятости запустило проект по подготовке ИТ-специалистов в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана
По итогам обучения компетенцию молодых людей оценят, лучшим выдадут паспорта о квалификации. Далее — будут содействовать в трудоустройстве и самозанятости (фриланс).
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В ряде городов Узбекистана стартовали курсы подготовки IT-специалистов.
Инициаторы проекта Future Skills Uzbekistan — Министерство занятости и трудовых отношений и ООО "Дирекция Технологического парка программных продуктов и информационных технологий" — считают, что курсы позволят увеличить число квалифицированных специалистов в сфере IT.
Обучать информационным технологиям в течение 9 месяцев будут в Гулистане, Намангане, Джизаке и Хиве. Ориентируются преимущественно на молодежь.
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Проект включает в себя 3 основных этапа: профессиональное обучение и подготовка IT-специалистов; оценка компетенции и выдача паспорта о квалификации; содействие в трудоустройстве и самозанятости (фриланс).
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