Пиццу заказывали? В Каракалпакстане "курьеры" ограбили дом

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Каракалпакстане "курьеры" с пиццей ограбили дом, сообщает Следственный департамент.Пока хозяйка была на работе, злоумышленники постучали в дверь, которую им открыли дети. Они "обрадовали" их тем, что мама заказала для них пиццу.Несмотря на то, что дети пытались им противостоять, они ограбили дом на общую сумму 25 миллионов сумов и скрылись. Никто не пострадал.В ходе проведенной доследственной проверки, было установлено, что данное преступление было совершено со стороны жителей Самаркандской области, приехавших на заработки в город Нукус 25-летним Шохижахоном Ш., 22-летним Ойбеком Б. и 24-летним Шохрухом А..По данному факту со стороны Следственного отделения УКД ОВД города Нукуса в отношении Шохижахона Ш., Ойбека Б. и Шохруха А. возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 166 (грабеж) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Следствие продолжается.
В ходе проведенной доследственной проверки, было установлено, что данное преступление было совершено со стороны жителей Самаркандской области, приехавших на заработки в город Нукус 25-летним Шохижахоном Ш., 22-летним Ойбеком Б. и 24-летним Шохрухом А..
По данному факту со стороны Следственного отделения УКД ОВД города Нукуса в отношении Шохижахона Ш., Ойбека Б. и Шохруха А. возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 166 (грабеж) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.