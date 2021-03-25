Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210325/pitstsu-zakazyvali-v-karakalpakstane-kurery-ograbili-dom-17945289.html
Пиццу заказывали? В Каракалпакстане "курьеры" ограбили дом
Пиццу заказывали? В Каракалпакстане "курьеры" ограбили дом
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Каракалпакстане "курьеры" с пиццей ограбили дом, сообщает Следственный департамент.
2021-03-25T08:24+0500
2021-03-25T08:24+0500
происшествия
ограбление
узбекистан
каракалпакстан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17945243_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_356cbd9da68df7a4f604d25ff71277d6.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Каракалпакстане "курьеры" с пиццей ограбили дом, сообщает Следственный департамент.Пока хозяйка была на работе, злоумышленники постучали в дверь, которую им открыли дети. Они "обрадовали" их тем, что мама заказала для них пиццу.Несмотря на то, что дети пытались им противостоять, они ограбили дом на общую сумму 25 миллионов сумов и скрылись. Никто не пострадал.В ходе проведенной доследственной проверки, было установлено, что данное преступление было совершено со стороны жителей Самаркандской области, приехавших на заработки в город Нукус 25-летним Шохижахоном Ш., 22-летним Ойбеком Б. и 24-летним Шохрухом А..По данному факту со стороны Следственного отделения УКД ОВД города Нукуса в отношении Шохижахона Ш., Ойбека Б. и Шохруха А. возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 166 (грабеж) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Следствие продолжается.
/20210201/Zverskiy-appetit-pyanyy-namanganets-porezal-rabotnika-kafe-iz-za-pitstsy-v-dolg-15909076.html
каракалпакстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17945243_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b1ef373236174790ce4386bdba55e475.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
ограбление, узбекистан, каракалпакстан, узбекистан

Пиццу заказывали? В Каракалпакстане "курьеры" ограбили дом

08:24 25.03.2021
1773
© AFP 2018 / RODIN ECKENROTHДоставка пиццы
Доставка пиццы - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© AFP 2018 / RODIN ECKENROTH
Пока хозяйка была на работе, злоумышленники постучали в дверь, которую им открыли дети. Они "обрадовали" их тем, что мама заказала для них пиццу.
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Каракалпакстане "курьеры" с пиццей ограбили дом, сообщает Следственный департамент.
"8 марта в 03:30 часов, несколько мужчин узнав о распорядке дня 40-летней Манар К., решили "доставить пиццу" к ней домой, пока там были только несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении.
Пока хозяйка была на работе, злоумышленники постучали в дверь, которую им открыли дети. Они "обрадовали" их тем, что мама заказала для них пиццу.
Несмотря на то, что дети пытались им противостоять, они ограбили дом на общую сумму 25 миллионов сумов и скрылись. Никто не пострадал.
Неаполитанская пицца - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2021
Зверский аппетит: наманганец "порезал" администратора кафе из-за пиццы
1 февраля, 10:35
1715
В ходе проведенной доследственной проверки, было установлено, что данное преступление было совершено со стороны жителей Самаркандской области, приехавших на заработки в город Нукус 25-летним Шохижахоном Ш., 22-летним Ойбеком Б. и 24-летним Шохрухом А..
По данному факту со стороны Следственного отделения УКД ОВД города Нукуса в отношении Шохижахона Ш., Ойбека Б. и Шохруха А. возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 166 (грабеж) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Следствие продолжается.
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Worldwide
InternationalEnglishMundoEspañolSpanish
Europe
DeutschlandDeutschGermanFranceFrançaisFrenchΕλλάδαΕλληνικάGreekItaliaItalianoItalianČeská republikaČeštinaCzechPolskaPolskiPolishСрбиjаСрпскиSerbianLatvijaLatviešuLatvianLietuvaLietuviųLithuanianMoldovaMoldoveneascăMoldavianБеларусьБеларускiBelarusian
Transcaucasia
АҧсныАҧсышәалаAbkhazԱրմենիաՀայերենArmenianAzərbaycanАzərbaycancaAzerbaijaniХуссар ИрыстонИронауОssetianსაქართველოქართულიGeorgian
Middle East
Sputnik عربيArabicعربيTürkiyeTürkçeTurkishSputnik ایرانPersianفارسیSputnik افغانستانDariدری
Central Asia
ҚазақстанҚазақ тіліKazakhКыргызстанRыргызчаKyrgyzOʻzbekistonЎзбекчаUzbekТоҷикистонТоҷикӣTajik
East & Southeast Asia
Việt NamTiếng ViệtVietnamese日本日本語Japanese俄罗斯卫星通讯社简化中文Chinese (simplified)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Chinese (traditional / big5)
South America
BrasilPortuguêsPortuguese
Лента новостейМолния
08:24Пиццу заказывали? В Каракалпакстане "курьеры" ограбили дом
07:54В России предложили запрашивать данные паспорта при регистрации в соцсети
ВчераВласти Узбекистана выделят триллионы сумов на улучшение условий жизни в махаллях
ВчераЧМ-2021 по спортивному и боевому самбо пройдет в Ташкенте
ВчераПесков рассказал о самочувствии Путина после прививки
ВчераВ Ташкентской области пропала девушка
ВчераОдин — серый, другой — тоже... в Челябинске мужчина выгуливает двух гусей — видео
ВчераБезопасность "Спутника V" уже очевидна даже для скептиков — профессор Бутенко
ВчераВкусный и вызывающий рак: Мясников назвал продукт, отправляющий "на тот свет"
ВчераВ Твери ищут победителя лотереи — он выиграл 335 млн рублей, но мог не узнать об этом
ВчераКуда хотели улететь узбекистанцы во время пандемии — статистика
ВчераНазначен новый пресс-секретарь президента Узбекистана
ВчераУзбекистан готовится принять в субботу 1 млн доз китайской вакцины от COVID
ВчераКакова наука на вкус: в Исландии ученые пожарили хот-доги в лаве вулкана
Вчера“Узбекнефтегаз” недосчитался миллионов в Бухаре и Джизаке
ВчераНовый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане
ВчераВ Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд
ВчераЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам
ВчераТаджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро
ВчераСамая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев