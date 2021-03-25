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Помеченный судьбой: в Татарстане спасли собаку со стрелой в шее — видео
Помеченный судьбой: в Татарстане спасли собаку со стрелой в шее — видео
Наконец стрелу удалось вытащить, а бездомного четвероногого отвезли в ветклинику.
2021-03-25T16:50+0500
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видео
приют для животных
собака
животные
татарстан
спасение
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Наконец стрелу удалось вытащить, а бездомного четвероногого отвезли в ветклинику.К счастью, все обошлось: ни мышцы, ни жизненно важные органы затронуты не были! Сейчас ушастый счастливчик восстанавливается и набирается сил.Собаку уже ждут в приюте — там надеются, что "слава", которая пришла к псу после широкого освещения СМИ, поможет найти ему новую семью!Подробнее смотрите в видеосюжете.
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видео, приют для животных, собака, животные, татарстан, спасение, мультимедиа

Помеченный судьбой: в Татарстане спасли собаку со стрелой в шее — видео

16:50 25.03.2021 (обновлено: 16:59 25.03.2021)
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Зоозащитники пытались поймать пса три часа: он всячески сопротивлялся и кусался.
Наконец стрелу удалось вытащить, а бездомного четвероногого отвезли в ветклинику.
К счастью, все обошлось: ни мышцы, ни жизненно важные органы затронуты не были! Сейчас ушастый счастливчик восстанавливается и набирается сил.
Собаку уже ждут в приюте — там надеются, что "слава", которая пришла к псу после широкого освещения СМИ, поможет найти ему новую семью!
Подробнее смотрите в видеосюжете.
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