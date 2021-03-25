https://uz.sputniknews.ru/20210325/pomechennyy-sudboy-v-tatarstane-spasli-sobaku-so-streloy-v-shee--video-17961340.html

Помеченный судьбой: в Татарстане спасли собаку со стрелой в шее — видео

Помеченный судьбой: в Татарстане спасли собаку со стрелой в шее — видео

Наконец стрелу удалось вытащить, а бездомного четвероногого отвезли в ветклинику.

2021-03-25T16:50+0500

2021-03-25T16:50+0500

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видео

приют для животных

собака

животные

татарстан

спасение

мультимедиа

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Наконец стрелу удалось вытащить, а бездомного четвероногого отвезли в ветклинику.К счастью, все обошлось: ни мышцы, ни жизненно важные органы затронуты не были! Сейчас ушастый счастливчик восстанавливается и набирается сил.Собаку уже ждут в приюте — там надеются, что "слава", которая пришла к псу после широкого освещения СМИ, поможет найти ему новую семью!Подробнее смотрите в видеосюжете.

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видео, приют для животных, собака, животные, татарстан, спасение, мультимедиа