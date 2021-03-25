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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210325/premer-kyrgyzstana-posetit-uzbekistan-17951370.html
Премьер Кыргызстана посетит Узбекистан
Премьер Кыргызстана посетит Узбекистан
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов 25-26 марта посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
2021-03-25T12:06+0500
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улукбек марипов
политика
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов 25-26 марта посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Марипов примет участие в заседании совместной межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству между республиками.Также он посетит в Ташкенте комплекс "Технопарк", IT-Park, фабрики Crafers и Ardent Foods, заводы Golden Moon и Orient Ceramic. А кроме того — новое здание посольства Кыргызстана в Узбекистане.Напомним, 11-12 марта в Узбекистане побывал с государственным визитом президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он встретился с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.
/20210205/Kyrgyzstanskiy-premer-prizval-snyat-ogranicheniya-na-peredvizhenie-fizlits-v-EAES-15944869.html
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улукбек марипов, кыргызстан

Премьер Кыргызстана посетит Узбекистан

12:06 25.03.2021 (обновлено: 12:11 25.03.2021)
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© Пресс-служба Жогорку КенешаУлукбек Марипов
Улукбек Марипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Пресс-служба Жогорку Кенеша
Марипов примет участие в заседании совместной межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству между республиками.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов 25-26 марта посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Марипов примет участие в заседании совместной межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству между республиками.
Также он посетит в Ташкенте комплекс "Технопарк", IT-Park, фабрики Crafers и Ardent Foods, заводы Golden Moon и Orient Ceramic. А кроме того — новое здание посольства Кыргызстана в Узбекистане.
Улукбек Марипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2021
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5 февраля, 15:00
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Напомним, 11-12 марта в Узбекистане побывал с государственным визитом президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он встретился с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.
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