Премьер Кыргызстана посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов 25-26 марта посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Марипов примет участие в заседании совместной межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству между республиками.Также он посетит в Ташкенте комплекс "Технопарк", IT-Park, фабрики Crafers и Ardent Foods, заводы Golden Moon и Orient Ceramic. А кроме того — новое здание посольства Кыргызстана в Узбекистане.Напомним, 11-12 марта в Узбекистане побывал с государственным визитом президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он встретился с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.
Напомним, 11-12 марта в Узбекистане побывал с государственным визитом президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он встретился с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.