https://uz.sputniknews.ru/20210325/problemy-s-muzhem-vynudili-zhitelnitsu-tashkenta-poselitsya-s-detmi-v-podvale-17956386.html

Проблемы с мужем вынудили жительницу Ташкента поселиться с детьми в подвале

Проблемы с мужем вынудили жительницу Ташкента поселиться с детьми в подвале

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Тридцатилетняя жительница Ташкента вынуждена была поселиться с двумя детьми в подвале из-за проблем с мужем. Об этом рассказали в

2021-03-25T14:44+0500

2021-03-25T14:44+0500

2021-03-25T14:44+0500

общество

гувд ташкента

помощь

женщина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17957045_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d4474c90df6b766587eddcb8eba8b150.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Тридцатилетняя жительница Ташкента вынуждена была поселиться с двумя детьми в подвале из-за проблем с мужем. Об этом рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.Сами же сотрудники правоохранительных органов узнали о женщине из Telegram — на днях там появилось видео с ней.Женщину будут поддерживать и в дальнейшем, отметили в ГУВД.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

гувд ташкента, помощь, женщина