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Проблемы с мужем вынудили жительницу Ташкента поселиться с детьми в подвале
Проблемы с мужем вынудили жительницу Ташкента поселиться с детьми в подвале
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Тридцатилетняя жительница Ташкента вынуждена была поселиться с двумя детьми в подвале из-за проблем с мужем. Об этом рассказали в
2021-03-25T14:44+0500
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общество
гувд ташкента
помощь
женщина
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Тридцатилетняя жительница Ташкента вынуждена была поселиться с двумя детьми в подвале из-за проблем с мужем. Об этом рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.Сами же сотрудники правоохранительных органов узнали о женщине из Telegram — на днях там появилось видео с ней.Женщину будут поддерживать и в дальнейшем, отметили в ГУВД.
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гувд ташкента, помощь, женщина

Проблемы с мужем вынудили жительницу Ташкента поселиться с детьми в подвале

14:44 25.03.2021
760
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаЖительница Ташкента вынуждена была поселиться с двумя детьми в подвале из-за проблем с мужем
Жительница Ташкента вынуждена была поселиться с двумя детьми в подвале из-за проблем с мужем - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Ситуацию изучила старший инспектор по делам женщин Янгихаетского района. Об итогах читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Тридцатилетняя жительница Ташкента вынуждена была поселиться с двумя детьми в подвале из-за проблем с мужем. Об этом рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
Сами же сотрудники правоохранительных органов узнали о женщине из Telegram — на днях там появилось видео с ней.

"Старший инспектор по делам женщин Янгихаетского района капитан Б. Калбаева выехала на место и изучила ситуацию. Выяснилось, что 30-летняя Г. Д. по причине семейных неурядиц с мужем съехала из съемной квартиры и поселилась в подвале дома. Г. Д. была оказана психологическая помощь, для нее и детей нашли временное благоустроенное жилье", — говорится в публикации.

Женщину будут поддерживать и в дальнейшем, отметили в ГУВД.
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