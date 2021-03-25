Проблемы с мужем вынудили жительницу Ташкента поселиться с детьми в подвале

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Тридцатилетняя жительница Ташкента вынуждена была поселиться с двумя детьми в подвале из-за проблем с мужем. Об этом рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.Сами же сотрудники правоохранительных органов узнали о женщине из Telegram — на днях там появилось видео с ней.Женщину будут поддерживать и в дальнейшем, отметили в ГУВД.
Ситуацию изучила старший инспектор по делам женщин Янгихаетского района. Об итогах читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Тридцатилетняя жительница Ташкента вынуждена была поселиться с двумя детьми в подвале из-за проблем с мужем. Об этом рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
Сами же сотрудники правоохранительных органов узнали о женщине из Telegram — на днях там появилось видео с ней.
"Старший инспектор по делам женщин Янгихаетского района капитан Б. Калбаева выехала на место и изучила ситуацию. Выяснилось, что 30-летняя Г. Д. по причине семейных неурядиц с мужем съехала из съемной квартиры и поселилась в подвале дома. Г. Д. была оказана психологическая помощь, для нее и детей нашли временное благоустроенное жилье", — говорится в публикации.
Женщину будут поддерживать и в дальнейшем, отметили в ГУВД.