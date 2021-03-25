https://uz.sputniknews.ru/20210325/proizvodstvo-tretey-vaktsiny-iz-rf-pereshlo-na-promyshlennye-relsy--video-17965143.html

Производство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео

Производство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео

Официальную регистрацию препарат получил совсем недавно — в феврале этого года.

2021-03-25T19:15+0500

2021-03-25T19:15+0500

2021-03-25T19:15+0500

видео

вакцина "эпиваккорона"

пандемия

коронавирус

вакцина

мультимедиа

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Официальную регистрацию препарат получил совсем недавно — в феврале этого года. Это третья вакцина в РФ, прошедшая все необходимые исследования и утвержденная Минздравом (в стране также одобрены "Спутник V" и "ЭпиВакКорона").Теперь же препарат будут выпускать в больших масштабах — до 10 миллионов доз в год. Подробности смотрите в видеосюжете.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, вакцина "эпиваккорона", пандемия, коронавирус, вакцина, мультимедиа