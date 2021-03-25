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Производство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео
Производство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео
Официальную регистрацию препарат получил совсем недавно — в феврале этого года.
2021-03-25T19:15+0500
2021-03-25T19:15+0500
видео
вакцина "эпиваккорона"
пандемия
коронавирус
вакцина
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Официальную регистрацию препарат получил совсем недавно — в феврале этого года. Это третья вакцина в РФ, прошедшая все необходимые исследования и утвержденная Минздравом (в стране также одобрены "Спутник V" и "ЭпиВакКорона").Теперь же препарат будут выпускать в больших масштабах — до 10 миллионов доз в год. Подробности смотрите в видеосюжете.
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видео, вакцина "эпиваккорона", пандемия, коронавирус, вакцина, мультимедиа

Производство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео

19:15 25.03.2021
673
В России стартовало производство вакцины от COVID "КовиВак", разработанной специалистами Центра имени Чумакова.
Официальную регистрацию препарат получил совсем недавно — в феврале этого года.
Это третья вакцина в РФ, прошедшая все необходимые исследования и утвержденная Минздравом (в стране также одобрены "Спутник V" и "ЭпиВакКорона").
Теперь же препарат будут выпускать в больших масштабах — до 10 миллионов доз в год.
Подробности смотрите в видеосюжете.
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