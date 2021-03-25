Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210325/proizvodstvo-tretey-vaktsiny-iz-rf-pereshlo-na-promyshlennye-relsy--video-17965143.html
Производство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео
Производство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео
Официальную регистрацию препарат получил совсем недавно — в феврале этого года.
2021-03-25T19:15+0500
2021-03-25T19:15+0500
2021-03-25T19:15+0500
видео
вакцина "эпиваккорона"
пандемия
коронавирус
вакцина
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17964058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_efa3659c4c22b6579ffbfe2e3ad424a3.jpg
Официальную регистрацию препарат получил совсем недавно — в феврале этого года. Это третья вакцина в РФ, прошедшая все необходимые исследования и утвержденная Минздравом (в стране также одобрены "Спутник V" и "ЭпиВакКорона").Теперь же препарат будут выпускать в больших масштабах — до 10 миллионов доз в год. Подробности смотрите в видеосюжете.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17964058_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f31f3dcffcdd6e097e35039db7575be9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, вакцина "эпиваккорона", пандемия, коронавирус, вакцина, мультимедиа
Производство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео
В России стартовало производство вакцины от COVID "КовиВак", разработанной специалистами Центра имени Чумакова.
Официальную регистрацию препарат получил совсем недавно — в феврале этого года.
Это третья вакцина в РФ, прошедшая все необходимые исследования и утвержденная Минздравом (в стране также одобрены "Спутник V" и "ЭпиВакКорона").
Теперь же препарат будут выпускать в больших масштабах — до 10 миллионов доз в год.
Подробности смотрите в видеосюжете.