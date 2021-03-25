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https://uz.sputniknews.ru/20210325/skolko-importnyx-elektromobiley-zavezeno-v-uzbekistan-v-nachale-2021-go--statistika-17956775.html
Сколько импортных электромобилей завезено в Узбекистан в начале 2021-го — статистика
Сколько импортных электромобилей завезено в Узбекистан в начале 2021-го — статистика
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В период с января по февраль текущего года в Узбекистан доставлено 85 импортных электромобилей, сообщает пресс-служба
2021-03-25T14:26+0500
2021-03-25T14:30+0500
экономика
электромобиль
импорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В период с января по февраль текущего года в Узбекистан доставлено 85 импортных электромобилей, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.По данным Госкомстата, в сравнении с началом 2020-го в республику было ввезено на 78 машин больше.Отмечается, что больше всего электромобилей импортировано из Китая - 55 машин. Второе место занимает Турция: из этой страны в Узбекистан было направлено 24 авто. На третьем месте с большим отрывом расположилась Корея — она ввезла всего три транспортных средства с электродвигателями. Далее следуют Штаты и Литва: из этих стран доставлено две и одна машины соответственно.Также в ведомстве отмечают, что в январе-феврале 2021 года на импортные электромобили было потрачено 1,5 миллиона долларов.
/20200811/Gde-uzbekistantsam-budet-udobno-zaryazhat-elektromobili--mnenie-eksperta-14752957.html
/20201230/Uzavtosanoat-obyazhut-proizvodit-tolko-elektromobili-15705670.html
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электромобиль, импорт, узбекистан

Сколько импортных электромобилей завезено в Узбекистан в начале 2021-го — статистика

14:26 25.03.2021 (обновлено: 14:30 25.03.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектромобиль "Кама-1"
Электромобиль Кама-1 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Больше всего машин с электродвигателями импортировано из Китая. Второе место занимает Турция, а на третьем расположилась Корея.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В период с января по февраль текущего года в Узбекистан доставлено 85 импортных электромобилей, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
По данным Госкомстата, в сравнении с началом 2020-го в республику было ввезено на 78 машин больше.
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Отмечается, что больше всего электромобилей импортировано из Китая - 55 машин. Второе место занимает Турция: из этой страны в Узбекистан было направлено 24 авто. На третьем месте с большим отрывом расположилась Корея — она ввезла всего три транспортных средства с электродвигателями. Далее следуют Штаты и Литва: из этих стран доставлено две и одна машины соответственно.
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Также в ведомстве отмечают, что в январе-феврале 2021 года на импортные электромобили было потрачено 1,5 миллиона долларов.
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