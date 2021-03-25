Сколько импортных электромобилей завезено в Узбекистан в начале 2021-го — статистика

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В период с января по февраль текущего года в Узбекистан доставлено 85 импортных электромобилей, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.По данным Госкомстата, в сравнении с началом 2020-го в республику было ввезено на 78 машин больше.Отмечается, что больше всего электромобилей импортировано из Китая - 55 машин. Второе место занимает Турция: из этой страны в Узбекистан было направлено 24 авто. На третьем месте с большим отрывом расположилась Корея — она ввезла всего три транспортных средства с электродвигателями. Далее следуют Штаты и Литва: из этих стран доставлено две и одна машины соответственно.Также в ведомстве отмечают, что в январе-феврале 2021 года на импортные электромобили было потрачено 1,5 миллиона долларов.
Отмечается, что больше всего электромобилей импортировано из Китая - 55 машин. Второе место занимает Турция: из этой страны в Узбекистан было направлено 24 авто. На третьем месте с большим отрывом расположилась Корея — она ввезла всего три транспортных средства с электродвигателями. Далее следуют Штаты и Литва: из этих стран доставлено две и одна машины соответственно.