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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210325/stambul-pomozhet-tashkentu-v-blagoustroystve-17951883.html
Стамбул поможет Ташкенту в благоустройстве
Стамбул поможет Ташкенту в благоустройстве
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Стамбул прибыла делегация из Ташкента во главе с начальником Главного управления по благоустройству города Ташкента Санжаром
2021-03-25T12:06+0500
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общество
благоустройство
стамбул
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Стамбул прибыла делегация из Ташкента во главе с начальником Главного управления по благоустройству города Ташкента Санжаром Умматовым. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.Цель визита — подписание меморандума о сотрудничестве в области благоустройства. Для этого специалисты по благоустройству из Ташкента встретились с руководителем профильной структуры Стамбула Али Сукашем и другими представителями сферы.Стороны обменялись мнениями о том, какие факторы способствуют улучшению внешнего вида городов. Рассказали и о новых методах благоустройства, к примеру, о технологиях посадки и ухода за цветами и саженцами.В начале прошлого года в Ташкенте подготовили проект по благоустройству набережной реки Чирчик, протекающей через территорию города.Стоимость проекта оценили в 100 миллионов долларов. На благоустроенной территории планируют построить технопарк (на 245 гектарах) и современный рынок (на 320 гектарах).
/20190607/Uzbekistantsev-obyazali-otvechat-za-blagoustroystvo-territorii-11716619.html
стамбул
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благоустройство, стамбул, ташкент

Стамбул поможет Ташкенту в благоустройстве

12:06 25.03.2021 (обновлено: 12:09 25.03.2021)
1373
© Пресс-служба хокимията ТашкентаТашкент и Стамбул подписали меморандум о сотрудничестве в области благоустройства
Ташкент и Стамбул подписали меморандум о сотрудничестве в области благоустройства - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Ведомства, отвечающие за благоустройство Ташкента и Стамбула, подписали документ, в соответствии с которым усилия в этом направлении будут объединены.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Стамбул прибыла делегация из Ташкента во главе с начальником Главного управления по благоустройству города Ташкента Санжаром Умматовым. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаТашкент и Стамбул подписали меморандум о сотрудничестве в области благоустройства
Ташкент и Стамбул подписали меморандум о сотрудничестве в области благоустройства - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
Ташкент и Стамбул подписали меморандум о сотрудничестве в области благоустройства
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Цель визита — подписание меморандума о сотрудничестве в области благоустройства. Для этого специалисты по благоустройству из Ташкента встретились с руководителем профильной структуры Стамбула Али Сукашем и другими представителями сферы.
Стороны обменялись мнениями о том, какие факторы способствуют улучшению внешнего вида городов. Рассказали и о новых методах благоустройства, к примеру, о технологиях посадки и ухода за цветами и саженцами.
Уборка территории. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2019
Политика
Узбекистанцев обязали отвечать за благоустройство территории
7 июня 2019, 14:45
4394
В начале прошлого года в Ташкенте подготовили проект по благоустройству набережной реки Чирчик, протекающей через территорию города.
Стоимость проекта оценили в 100 миллионов долларов. На благоустроенной территории планируют построить технопарк (на 245 гектарах) и современный рынок (на 320 гектарах).
110022
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