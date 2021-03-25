https://uz.sputniknews.ru/20210325/stambul-pomozhet-tashkentu-v-blagoustroystve-17951883.html

Стамбул поможет Ташкенту в благоустройстве

Стамбул поможет Ташкенту в благоустройстве

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Стамбул прибыла делегация из Ташкента во главе с начальником Главного управления по благоустройству города Ташкента Санжаром

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общество

благоустройство

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Стамбул прибыла делегация из Ташкента во главе с начальником Главного управления по благоустройству города Ташкента Санжаром Умматовым. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.Цель визита — подписание меморандума о сотрудничестве в области благоустройства. Для этого специалисты по благоустройству из Ташкента встретились с руководителем профильной структуры Стамбула Али Сукашем и другими представителями сферы.Стороны обменялись мнениями о том, какие факторы способствуют улучшению внешнего вида городов. Рассказали и о новых методах благоустройства, к примеру, о технологиях посадки и ухода за цветами и саженцами.В начале прошлого года в Ташкенте подготовили проект по благоустройству набережной реки Чирчик, протекающей через территорию города.Стоимость проекта оценили в 100 миллионов долларов. На благоустроенной территории планируют построить технопарк (на 245 гектарах) и современный рынок (на 320 гектарах).

/20190607/Uzbekistantsev-obyazali-otvechat-za-blagoustroystvo-territorii-11716619.html

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благоустройство, стамбул, ташкент