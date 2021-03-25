Стамбул поможет Ташкенту в благоустройстве

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Стамбул прибыла делегация из Ташкента во главе с начальником Главного управления по благоустройству города Ташкента Санжаром Умматовым. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.Цель визита — подписание меморандума о сотрудничестве в области благоустройства. Для этого специалисты по благоустройству из Ташкента встретились с руководителем профильной структуры Стамбула Али Сукашем и другими представителями сферы.Стороны обменялись мнениями о том, какие факторы способствуют улучшению внешнего вида городов. Рассказали и о новых методах благоустройства, к примеру, о технологиях посадки и ухода за цветами и саженцами.В начале прошлого года в Ташкенте подготовили проект по благоустройству набережной реки Чирчик, протекающей через территорию города.Стоимость проекта оценили в 100 миллионов долларов. На благоустроенной территории планируют построить технопарк (на 245 гектарах) и современный рынок (на 320 гектарах).
Ведомства, отвечающие за благоустройство Ташкента и Стамбула, подписали документ, в соответствии с которым усилия в этом направлении будут объединены.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Стамбул прибыла делегация из Ташкента во главе с начальником Главного управления по благоустройству города Ташкента Санжаром Умматовым. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
Цель визита — подписание меморандума о сотрудничестве в области благоустройства. Для этого специалисты по благоустройству из Ташкента встретились с руководителем профильной структуры Стамбула Али Сукашем и другими представителями сферы.
Стороны обменялись мнениями о том, какие факторы способствуют улучшению внешнего вида городов. Рассказали и о новых методах благоустройства, к примеру, о технологиях посадки и ухода за цветами и саженцами.