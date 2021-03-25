https://uz.sputniknews.ru/20210325/tesla-ofitsialno-nachala-prodazhi-avto-za-bitkoiny-17953932.html

Tesla официально начала продажи авто за биткоины

Tesla официально начала продажи авто за биткоины

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Автомобиль Tesla теперь можно приобрести за биткоины, об этом написал Илон Маск в Twitter.

2021-03-25T13:15+0500

2021-03-25T13:15+0500

2021-03-25T13:21+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Автомобиль Tesla теперь можно приобрести за биткоины, об этом написал Илон Маск в Twitter.По курсу на сайте Tesla базовая комплектация Model S, которая стоит 79 990 долларов, обойдется почти в полтора биткоина.Кстати, многие эксперты считают, что эта новость — значимый шаг для всей криптоиндустрии. В четверг, 25 марта, цена биткоина падает. Криптовалюта торгуется на уровне 53 143,43 доллара (-2,32%).Напомним, в Tesla ранее заявляли, что цены на цифровые активы могут оставаться очень изменчивыми, неясно законодательное регулирование и такие активы могут быть подвержены кибератакам — и компания понимает эти риски.

/20210209/Tesla-mozhno-budet-kupit-za-bitkoin-15967628.html

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tesla, илон маск, биткоин