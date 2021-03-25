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https://uz.sputniknews.ru/20210325/tesla-ofitsialno-nachala-prodazhi-avto-za-bitkoiny-17953932.html
Tesla официально начала продажи авто за биткоины
Tesla официально начала продажи авто за биткоины
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Автомобиль Tesla теперь можно приобрести за биткоины, об этом написал Илон Маск в Twitter.
2021-03-25T13:15+0500
2021-03-25T13:21+0500
в мире
tesla
илон маск
биткоин
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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Автомобиль Tesla теперь можно приобрести за биткоины, об этом написал Илон Маск в Twitter.По курсу на сайте Tesla базовая комплектация Model S, которая стоит 79 990 долларов, обойдется почти в полтора биткоина.Кстати, многие эксперты считают, что эта новость — значимый шаг для всей криптоиндустрии. В четверг, 25 марта, цена биткоина падает. Криптовалюта торгуется на уровне 53 143,43 доллара (-2,32%).Напомним, в Tesla ранее заявляли, что цены на цифровые активы могут оставаться очень изменчивыми, неясно законодательное регулирование и такие активы могут быть подвержены кибератакам — и компания понимает эти риски.
/20210209/Tesla-mozhno-budet-kupit-za-bitkoin-15967628.html
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tesla, илон маск, биткоин

Tesla официально начала продажи авто за биткоины

13:15 25.03.2021 (обновлено: 13:21 25.03.2021)
341
© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWNTesla представила Model Y
Tesla представила Model Y - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
Tesla представила Model Y
© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN
Базовая комплектация Model S, которая стоит 79 990 долларов, обойдется почти в полтора биткоина.
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Автомобиль Tesla теперь можно приобрести за биткоины, об этом написал Илон Маск в Twitter.

"На данный момент это возможно сделать только клиентам из США, однако в других странах компания обещает ввести такие продажи чуть позже", — говорится в сообщении.

По курсу на сайте Tesla базовая комплектация Model S, которая стоит 79 990 долларов, обойдется почти в полтора биткоина.
Кстати, многие эксперты считают, что эта новость — значимый шаг для всей криптоиндустрии.
Автомобиль Tesla - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2021
В мире
Tesla можно будет купить за биткоин
9 февраля, 14:30
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В четверг, 25 марта, цена биткоина падает. Криптовалюта торгуется на уровне 53 143,43 доллара (-2,32%).
Напомним, в Tesla ранее заявляли, что цены на цифровые активы могут оставаться очень изменчивыми, неясно законодательное регулирование и такие активы могут быть подвержены кибератакам — и компания понимает эти риски.
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