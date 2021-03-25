Tesla официально начала продажи авто за биткоины

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Автомобиль Tesla теперь можно приобрести за биткоины, об этом написал Илон Маск в Twitter.По курсу на сайте Tesla базовая комплектация Model S, которая стоит 79 990 долларов, обойдется почти в полтора биткоина.Кстати, многие эксперты считают, что эта новость — значимый шаг для всей криптоиндустрии. В четверг, 25 марта, цена биткоина падает. Криптовалюта торгуется на уровне 53 143,43 доллара (-2,32%).Напомним, в Tesla ранее заявляли, что цены на цифровые активы могут оставаться очень изменчивыми, неясно законодательное регулирование и такие активы могут быть подвержены кибератакам — и компания понимает эти риски.
В четверг, 25 марта, цена биткоина падает. Криптовалюта торгуется на уровне 53 143,43 доллара (-2,32%).
Напомним, в Tesla ранее заявляли, что цены на цифровые активы могут оставаться очень изменчивыми, неясно законодательное регулирование и такие активы могут быть подвержены кибератакам — и компания понимает эти риски.