https://uz.sputniknews.ru/20210325/trassa-k-kurortu-amirsoy-vremenno-zakryta--obrushilsya-odin-iz-uchastkov-dorogi-17949232.html

Трасса к курорту "Амирсой" временно закрыта — просел один из участков дороги

Трасса к курорту "Амирсой" временно закрыта — просел один из участков дороги

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Обрушение произошло на третьем километре дороги, ведущей к горному курорту "Амирсой", сообщает пресс-служба Главного управления БДД

2021-03-25T11:14+0500

2021-03-25T11:14+0500

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происшествия

курорт

трасса

обрушение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Обрушение произошло на третьем километре дороги, ведущей к горному курорту "Амирсой", сообщает пресс-служба Главного управления БДД МВД Узбекистана.Причиной названы осадки. Жертв и пострадавших нет.Движение транспорта временно приостановлено. На месте работают сотрудники МЧС и других ведомств. В ведомстве попросили жителей и гостей Узбекистана временно отказаться от планов посетить курорт, об окончании ремонтных дорог и открытии дороги будет сообщено дополнительно.Всесезонный горный курорт "Амирсой" открылся в декабре 2019 года. Он находится в 70 километрах от столицы Узбекистана.На строительство было потрачено 100 миллионов долларов.

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курорт, трасса, обрушение, узбекистан