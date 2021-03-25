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https://uz.sputniknews.ru/20210325/trassa-k-kurortu-amirsoy-vremenno-zakryta--obrushilsya-odin-iz-uchastkov-dorogi-17949232.html
Трасса к курорту "Амирсой" временно закрыта — просел один из участков дороги
Трасса к курорту "Амирсой" временно закрыта — просел один из участков дороги
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Обрушение произошло на третьем километре дороги, ведущей к горному курорту "Амирсой", сообщает пресс-служба Главного управления БДД
2021-03-25T11:14+0500
2021-03-25T11:14+0500
2021-03-25T12:19+0500
происшествия
курорт
трасса
обрушение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Обрушение произошло на третьем километре дороги, ведущей к горному курорту "Амирсой", сообщает пресс-служба Главного управления БДД МВД Узбекистана.Причиной названы осадки. Жертв и пострадавших нет.Движение транспорта временно приостановлено. На месте работают сотрудники МЧС и других ведомств. В ведомстве попросили жителей и гостей Узбекистана временно отказаться от планов посетить курорт, об окончании ремонтных дорог и открытии дороги будет сообщено дополнительно.Всесезонный горный курорт "Амирсой" открылся в декабре 2019 года. Он находится в 70 километрах от столицы Узбекистана.На строительство было потрачено 100 миллионов долларов.
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курорт, трасса, обрушение, узбекистан
Трасса к курорту "Амирсой" временно закрыта — просел один из участков дороги 11:14 25.03.2021 (обновлено: 12:19 25.03.2021)
На месте работают сотрудники МЧС и других ведомств.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Обрушение произошло на третьем километре дороги, ведущей к горному курорту "Амирсой",
сообщает
пресс-служба Главного управления БДД МВД Узбекистана.
Причиной названы осадки. Жертв и пострадавших нет.
Движение транспорта временно приостановлено. На месте работают сотрудники МЧС и других ведомств.
В ведомстве попросили жителей и гостей Узбекистана временно отказаться от планов посетить курорт, об окончании ремонтных дорог и открытии дороги будет сообщено дополнительно.
Всесезонный горный курорт "Амирсой" открылся в декабре 2019 года. Он находится в 70 километрах от столицы Узбекистана.
На строительство
было потрачено
100 миллионов долларов.