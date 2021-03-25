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Узбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?
Узбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Опубликован законопроект "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности РУз".
2021-03-25T18:09+0500
2021-03-25T18:09+0500
персональные данные
штраф
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Опубликован законопроект "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности РУз".Так, власти республики планируют внести изменения в статью 46.2 Кодекса об административной ответственности, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.Теперь незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание или же уничтожение персональных данных будет караться повышенным штрафом.Для граждан штраф составит 5 до 10 БРВ (сейчас – от 3 до5), а для должностных лиц – от 10 до 50 БРВ (в настоящее время – от 5 до 10).Также несоблюдение требований к сбору, систематизации и хранению персональных данных граждан в базах данных лиц, зарегистрированных в государственном реестре, может стать причиной взыскания у должностного лица собственника или оператора суммы в размере от 40 до 70 БРВ.Повышаются и некоторые другие штрафы (прописаны в статье 141.2 УК РУз):В последние годы участились случаи, когда информация о личной и семейной тайне человека собирается и распространяется без его согласия в социальных сетях и на сайтах. Согласно закону "О персональных данных", собственник, оператор или третье лицо может использовать данные человека только для ранее заявленных целей их сбора, при условии обеспечения необходимого уровня их защищенности.
/20210126/Mirziev-obyazal-vse-internet-resursy-khranit-dannye-grazhdan-v-strane-15866193.html
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персональные данные, штраф, узбекистан

Узбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?

18:09 25.03.2021
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© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота IT- специалиста за компьютером
Работа IT- специалиста за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Нововведения повысят ответственность за незаконное получение, обработку, хранение, распространение персональной информации, а также эффективность законного обращения с личной информацией.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Опубликован законопроект "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности РУз".
Так, власти республики планируют внести изменения в статью 46.2 Кодекса об административной ответственности, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.
Теперь незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание или же уничтожение персональных данных будет караться повышенным штрафом.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2021
Общество
Мирзиёев обязал хранить персональные данные узбекистанцев на территории страны
26 января, 11:42
737
Для граждан штраф составит 5 до 10 БРВ (сейчас – от 3 до5), а для должностных лиц – от 10 до 50 БРВ (в настоящее время – от 5 до 10).
Также несоблюдение требований к сбору, систематизации и хранению персональных данных граждан в базах данных лиц, зарегистрированных в государственном реестре, может стать причиной взыскания у должностного лица собственника или оператора суммы в размере от 40 до 70 БРВ.
Повышаются и некоторые другие штрафы (прописаны в статье 141.2 УК РУз):
За повторное правонарушение, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия теперь нужно будет заплатить от 100 до 150 БРВ (сейчас – до 50 БРВ);
Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, либо повторно или опасным рецидивистом, либо совершенные из корыстных или иных низменных побуждений, с использованием служебного положения, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться штрафом от 150 до 200 БРВ (сейчас – от 50 до 100 БРВ).
В последние годы участились случаи, когда информация о личной и семейной тайне человека собирается и распространяется без его согласия в социальных сетях и на сайтах.
Также злоумышленники стали чаще использовать и распространять фотографии, имена, должности и иную информацию о человеке – это, безусловно, нарушение конфиденциальности персональных сведений.
Согласно закону "О персональных данных", собственник, оператор или третье лицо может использовать данные человека только для ранее заявленных целей их сбора, при условии обеспечения необходимого уровня их защищенности.
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