https://uz.sputniknews.ru/20210325/uzbekistan-vstal-na-zaschitu-lichnyx-dannyx-grajdan--kak-budut-nakazyvat-vorishek-17963111.html

Узбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?

Узбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Опубликован законопроект "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности РУз".

2021-03-25T18:09+0500

2021-03-25T18:09+0500

2021-03-25T18:09+0500

персональные данные

штраф

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1301/41/13014154_0:30:3055:1748_1920x0_80_0_0_0f45e442010ab6ed87453097d2d6b4a0.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Опубликован законопроект "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности РУз".Так, власти республики планируют внести изменения в статью 46.2 Кодекса об административной ответственности, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.Теперь незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание или же уничтожение персональных данных будет караться повышенным штрафом.Для граждан штраф составит 5 до 10 БРВ (сейчас – от 3 до5), а для должностных лиц – от 10 до 50 БРВ (в настоящее время – от 5 до 10).Также несоблюдение требований к сбору, систематизации и хранению персональных данных граждан в базах данных лиц, зарегистрированных в государственном реестре, может стать причиной взыскания у должностного лица собственника или оператора суммы в размере от 40 до 70 БРВ.Повышаются и некоторые другие штрафы (прописаны в статье 141.2 УК РУз):В последние годы участились случаи, когда информация о личной и семейной тайне человека собирается и распространяется без его согласия в социальных сетях и на сайтах. Согласно закону "О персональных данных", собственник, оператор или третье лицо может использовать данные человека только для ранее заявленных целей их сбора, при условии обеспечения необходимого уровня их защищенности.

/20210126/Mirziev-obyazal-vse-internet-resursy-khranit-dannye-grazhdan-v-strane-15866193.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

персональные данные, штраф, узбекистан