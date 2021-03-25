https://uz.sputniknews.ru/20210325/uzbekistan-vstal-na-zaschitu-lichnyx-dannyx-grajdan--kak-budut-nakazyvat-vorishek-17963111.html
Узбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?
Узбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Опубликован законопроект "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности РУз".
2021-03-25T18:09+0500
2021-03-25T18:09+0500
2021-03-25T18:09+0500
персональные данные
штраф
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1301/41/13014154_0:30:3055:1748_1920x0_80_0_0_0f45e442010ab6ed87453097d2d6b4a0.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Опубликован законопроект "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности РУз".Так, власти республики планируют внести изменения в статью 46.2 Кодекса об административной ответственности, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.Теперь незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание или же уничтожение персональных данных будет караться повышенным штрафом.Для граждан штраф составит 5 до 10 БРВ (сейчас – от 3 до5), а для должностных лиц – от 10 до 50 БРВ (в настоящее время – от 5 до 10).Также несоблюдение требований к сбору, систематизации и хранению персональных данных граждан в базах данных лиц, зарегистрированных в государственном реестре, может стать причиной взыскания у должностного лица собственника или оператора суммы в размере от 40 до 70 БРВ.Повышаются и некоторые другие штрафы (прописаны в статье 141.2 УК РУз):В последние годы участились случаи, когда информация о личной и семейной тайне человека собирается и распространяется без его согласия в социальных сетях и на сайтах. Согласно закону "О персональных данных", собственник, оператор или третье лицо может использовать данные человека только для ранее заявленных целей их сбора, при условии обеспечения необходимого уровня их защищенности.
/20210126/Mirziev-obyazal-vse-internet-resursy-khranit-dannye-grazhdan-v-strane-15866193.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1301/41/13014154_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_f2a1295ee54893e7d1ee9fedec1c87ad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
персональные данные, штраф, узбекистан
Узбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?
Нововведения повысят ответственность за незаконное получение, обработку, хранение, распространение персональной информации, а также эффективность законного обращения с личной информацией.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Опубликован законопроект
"О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности РУз".
Так, власти республики планируют внести изменения в статью 46.2 Кодекса об административной ответственности, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.
Теперь незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание или же уничтожение персональных данных будет караться повышенным штрафом.
Для граждан штраф составит 5 до 10 БРВ (сейчас – от 3 до5), а для должностных лиц – от 10 до 50 БРВ (в настоящее время – от 5 до 10).
Также несоблюдение требований к сбору, систематизации и хранению персональных данных граждан в базах данных лиц, зарегистрированных в государственном реестре, может стать причиной взыскания у должностного лица собственника или оператора суммы в размере от 40 до 70 БРВ.
Повышаются и некоторые другие штрафы (прописаны в статье 141.2 УК РУз):
За повторное правонарушение, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия теперь нужно будет заплатить от 100 до 150 БРВ (сейчас – до 50 БРВ);
Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, либо повторно или опасным рецидивистом, либо совершенные из корыстных или иных низменных побуждений, с использованием служебного положения, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться штрафом от 150 до 200 БРВ (сейчас – от 50 до 100 БРВ).
В последние годы участились случаи, когда информация о личной и семейной тайне человека собирается и распространяется без его согласия в социальных сетях и на сайтах.
Также злоумышленники стали чаще использовать и распространять фотографии, имена, должности и иную информацию о человеке – это, безусловно, нарушение конфиденциальности персональных сведений.
Согласно закону "О персональных данных", собственник, оператор или третье лицо может использовать данные человека только для ранее заявленных целей их сбора, при условии обеспечения необходимого уровня их защищенности.