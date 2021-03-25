В детских садах Узбекистана будут заниматься по новейшим корейским технологиям

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и первый заместитель председателя корейско-узбекской бизнес-ассоциации Ким Чанг Гон подписали меморандум о взаимопонимании.Стороны обсудили вопросы внедрения в систему дошкольного образования современных педагогических технологий, а также корейской программы "Edu Link", сообщили в пресс-службе МДО республики. Объем инвестиций, которые планируется направить на реализацию проекта предварительно составляет 500 тысяч долларов.На эти деньги разработают мобильное приложение, благодаря которому станет возможным охватить дошкольным образованием больше детей от трех до семи лет , обучить их иностранным языкам (английский, русский и корейский) и математике на основе анимационных роликов. При этом мультимедийный контент будет регулярно обновляться за счет средств корейской стороны.В приложении будут также ролики для педагогов и родителей.Предварительный запуск мобильного приложения запланировали на 1 сентября текущего года.
Система образования и воспитания в детских садах Узбекистана будет основываться на корейских технологиях. На реализацию проекта направят 500 тысяч долларов.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и первый заместитель председателя корейско-узбекской бизнес-ассоциации Ким Чанг Гон подписали меморандум о взаимопонимании.
Стороны обсудили вопросы внедрения в систему дошкольного образования современных педагогических технологий, а также корейской программы "Edu Link", сообщили в пресс-службе МДО республики.
Объем инвестиций, которые планируется направить на реализацию проекта предварительно составляет 500 тысяч долларов.
На эти деньги разработают мобильное приложение, благодаря которому станет возможным охватить дошкольным образованием больше детей от трех до семи лет , обучить их иностранным языкам (английский, русский и корейский) и математике на основе анимационных роликов. При этом мультимедийный контент будет регулярно обновляться за счет средств корейской стороны.
В приложении будут также ролики для педагогов и родителей.
Предварительный запуск мобильного приложения запланировали на 1 сентября текущего года.