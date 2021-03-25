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В детских садах Узбекистана будут заниматься по новейшим корейским технологиям
В детских садах Узбекистана будут заниматься по новейшим корейским технологиям
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и первый заместитель председателя корейско-узбекской бизнес-ассоциации Ким
2021-03-25T18:24+0500
2021-03-25T18:24+0500
общество
мобильное приложение
министерство дошкольного образования
детский сад
южная корея
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и первый заместитель председателя корейско-узбекской бизнес-ассоциации Ким Чанг Гон подписали меморандум о взаимопонимании.Стороны обсудили вопросы внедрения в систему дошкольного образования современных педагогических технологий, а также корейской программы "Edu Link", сообщили в пресс-службе МДО республики. Объем инвестиций, которые планируется направить на реализацию проекта предварительно составляет 500 тысяч долларов.На эти деньги разработают мобильное приложение, благодаря которому станет возможным охватить дошкольным образованием больше детей от трех до семи лет , обучить их иностранным языкам (английский, русский и корейский) и математике на основе анимационных роликов. При этом мультимедийный контент будет регулярно обновляться за счет средств корейской стороны.В приложении будут также ролики для педагогов и родителей.Предварительный запуск мобильного приложения запланировали на 1 сентября текущего года.
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мобильное приложение, министерство дошкольного образования, детский сад, южная корея, узбекистан

В детских садах Узбекистана будут заниматься по новейшим корейским технологиям

18:24 25.03.2021
1575
© Пресс-служба МДО УзбекистанаМинистр дошкольного образования Агриппина Шин и первый заместитель председателя Ассоциации бизнеса Узбекистана и Южной Кореи Ким Чанг Кеоном подписали меморандум о взаимопонимании.
Министр дошкольного образования Агриппина Шин и первый заместитель председателя Ассоциации бизнеса Узбекистана и Южной Кореи Ким Чанг Кеоном подписали меморандум о взаимопонимании. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Пресс-служба МДО Узбекистана
Система образования и воспитания в детских садах Узбекистана будет основываться на корейских технологиях. На реализацию проекта направят 500 тысяч долларов.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и первый заместитель председателя корейско-узбекской бизнес-ассоциации Ким Чанг Гон подписали меморандум о взаимопонимании.
Стороны обсудили вопросы внедрения в систему дошкольного образования современных педагогических технологий, а также корейской программы "Edu Link", сообщили в пресс-службе МДО республики.
Объем инвестиций, которые планируется направить на реализацию проекта предварительно составляет 500 тысяч долларов.
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На эти деньги разработают мобильное приложение, благодаря которому станет возможным охватить дошкольным образованием больше детей от трех до семи лет , обучить их иностранным языкам (английский, русский и корейский) и математике на основе анимационных роликов. При этом мультимедийный контент будет регулярно обновляться за счет средств корейской стороны.
В приложении будут также ролики для педагогов и родителей.
Предварительный запуск мобильного приложения запланировали на 1 сентября текущего года.
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