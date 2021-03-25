https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-djizake-proxodit-chempionat-uzbekistana-po-kurashu-17955363.html

В Джизаке проходит чемпионат Узбекистана по курашу

В Джизаке проходит чемпионат Узбекистана по курашу

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Джизаке стартовал чемпионат страны по курашу среди юношей и девушек в возрасте 18-20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта.

2021-03-25T13:55+0500

2021-03-25T13:55+0500

2021-03-25T13:57+0500

спорт

кураш

министерство спорта

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17954994_0:0:1014:571_1920x0_80_0_0_20fea6fe145a5eb464329055a4c55e05.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Джизаке стартовал чемпионат страны по курашу среди юношей и девушек в возрасте 18-20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта.По данным министерства, в первый день чемпионата девушки соревновались в весовых категориях -44 кг, -48 кг и -52 кг, а юноши -55 кг, -60 кг и -66 кг. В женской группе до 44 кг победила Хамида Фазлиева из Бухары, до -48 кг — Гулхаё Джураева из Кашкадарьи, до -52 кг — Диллола Дехканбаева из Ташкента.Соревнования проходят в Джизакском колледже олимпийского резерва. В настоящее время в состязаниях принимают участие 900 борцов со всех регионов страны. Спортсмены сражаются за право первенства в 15 весовых категориях.

/20191007/turnir-po-kurashu-photo-12569355.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

кураш, министерство спорта, узбекистан