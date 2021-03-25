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Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-djizake-proxodit-chempionat-uzbekistana-po-kurashu-17955363.html
В Джизаке проходит чемпионат Узбекистана по курашу
В Джизаке проходит чемпионат Узбекистана по курашу
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Джизаке стартовал чемпионат страны по курашу среди юношей и девушек в возрасте 18-20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта.
2021-03-25T13:55+0500
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спорт
кураш
министерство спорта
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Джизаке стартовал чемпионат страны по курашу среди юношей и девушек в возрасте 18-20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта.По данным министерства, в первый день чемпионата девушки соревновались в весовых категориях -44 кг, -48 кг и -52 кг, а юноши -55 кг, -60 кг и -66 кг. В женской группе до 44 кг победила Хамида Фазлиева из Бухары, до -48 кг — Гулхаё Джураева из Кашкадарьи, до -52 кг — Диллола Дехканбаева из Ташкента.Соревнования проходят в Джизакском колледже олимпийского резерва. В настоящее время в состязаниях принимают участие 900 борцов со всех регионов страны. Спортсмены сражаются за право первенства в 15 весовых категориях.
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кураш, министерство спорта, узбекистан

В Джизаке проходит чемпионат Узбекистана по курашу

13:55 25.03.2021 (обновлено: 13:57 25.03.2021)
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© Минспорта УзбекистанаЧемпионат Узбекистана по курашу в Джизаке
Чемпионат Узбекистана по курашу в Джизаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Минспорта Узбекистана
По данным министерства, в первый день чемпионата девушки соревновались в весовых категориях -44 кг, -48 кг и -52 кг, а юноши -55 кг, -60 кг и -66 кг.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Джизаке стартовал чемпионат страны по курашу среди юношей и девушек в возрасте 18-20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта.
По данным министерства, в первый день чемпионата девушки соревновались в весовых категориях -44 кг, -48 кг и -52 кг, а юноши -55 кг, -60 кг и -66 кг.
В женской группе до 44 кг победила Хамида Фазлиева из Бухары, до -48 кг — Гулхаё Джураева из Кашкадарьи, до -52 кг — Диллола Дехканбаева из Ташкента.
Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2019
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За Кубок и президента: международный турнир по курашу – фото
7 октября 2019, 17:52
631
Соревнования проходят в Джизакском колледже олимпийского резерва. В настоящее время в состязаниях принимают участие 900 борцов со всех регионов страны. Спортсмены сражаются за право первенства в 15 весовых категориях.
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