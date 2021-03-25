В Джизаке проходит чемпионат Узбекистана по курашу

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Джизаке стартовал чемпионат страны по курашу среди юношей и девушек в возрасте 18-20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта.По данным министерства, в первый день чемпионата девушки соревновались в весовых категориях -44 кг, -48 кг и -52 кг, а юноши -55 кг, -60 кг и -66 кг. В женской группе до 44 кг победила Хамида Фазлиева из Бухары, до -48 кг — Гулхаё Джураева из Кашкадарьи, до -52 кг — Диллола Дехканбаева из Ташкента.Соревнования проходят в Джизакском колледже олимпийского резерва. В настоящее время в состязаниях принимают участие 900 борцов со всех регионов страны. Спортсмены сражаются за право первенства в 15 весовых категориях.
Соревнования проходят в Джизакском колледже олимпийского резерва. В настоящее время в состязаниях принимают участие 900 борцов со всех регионов страны. Спортсмены сражаются за право первенства в 15 весовых категориях.