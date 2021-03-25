https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-moskve-mogut-snyat-ogranicheniya-na-massovye-meropriyatiya-k-9-maya-17956570.html

В Москве могут снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая

В Москве могут снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Москве могу снять ограничения на массовые мероприятия для Дня Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

2021-03-25T14:21+0500

2021-03-25T14:21+0500

2021-03-25T14:25+0500

россия

пандемия

9 мая

день победы

карантин

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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Москве могу снять ограничения на массовые мероприятия для Дня Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.Это делается для того, чтобы провести акцию "Бессмертный полк" в очном формате.Естественно, при принятии решения власти будут опираться на динамику санитарно-эпидемиологической ситуации.Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве был перенесен на 24 июня, а шествие "Бессмертный полк" отменено и проводилось в онлайн-режиме.

/20200509/14100186.html

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пандемия, 9 мая, день победы, карантин