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https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-moskve-mogut-snyat-ogranicheniya-na-massovye-meropriyatiya-k-9-maya-17956570.html
В Москве могут снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая
В Москве могут снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Москве могу снять ограничения на массовые мероприятия для Дня Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.
2021-03-25T14:21+0500
2021-03-25T14:21+0500
2021-03-25T14:25+0500
россия
пандемия
9 мая
день победы
карантин
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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Москве могу снять ограничения на массовые мероприятия для Дня Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.Это делается для того, чтобы провести акцию "Бессмертный полк" в очном формате.Естественно, при принятии решения власти будут опираться на динамику санитарно-эпидемиологической ситуации.Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве был перенесен на 24 июня, а шествие "Бессмертный полк" отменено и проводилось в онлайн-режиме.
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пандемия, 9 мая, день победы, карантин
В Москве могут снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая 14:21 25.03.2021 (обновлено: 14:25 25.03.2021)
Это делается для того, чтобы провести акцию "Бессмертный полк" в очном формате.
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik.
В Москве могу снять ограничения на массовые мероприятия для Дня Победы, сообщает
РИА Новости
со ссылкой на РБК.
Это делается для того, чтобы провести акцию "Бессмертный полк" в очном формате.
"Уже 26 апреля должен быть уличный фестиваль "Пасхальный дар", к нему должны снять ограничения", — рассказал агентству федеральный чиновник.
Естественно, при принятии решения власти будут опираться на динамику санитарно-эпидемиологической ситуации.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве был перенесен на 24 июня, а шествие "Бессмертный полк" отменено и проводилось в онлайн-режиме.