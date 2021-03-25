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В России запустили производство третьей вакцины от COVID-19 — "КовиВак"
В России запустили производство третьей вакцины от COVID-19 — "КовиВак"
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В России запущено производство третьей вакцины от коронавируса COVID-19 — "КовиВак", сообщили в пресс-службе Министерства науки и
2021-03-25T16:27+0500
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россия
вакцина "ковивак"
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В России запущено производство третьей вакцины от коронавируса COVID-19 — "КовиВак", сообщили в пресс-службе Министерства науки и среднего образования РФ.Первыми двумя стали "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Препарат "КовиВак" разработала группа молодых ученых в подведомственном Минобрнауки Научном центре имени М. П. Чумакова РАН.Старт производству вакцины "КовиВак" дал глава Минобрнауки Валерий Фальков.Препарат, выпускаемый в форме суспензии для внутримышечного введения, появится в регионах РФ уже в ближайшие дни. Центр имени Чумакова планирует производить до десяти миллионов доз вакцины в год.Сотрудники центра, участвовавшие в разработке препарата, получили из рук министра ведомственные награды.Часть сотрудников Центра имени Чумакова, по его словам, также будет представлена и к государственным наградам.
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вакцина "ковивак"

В России запустили производство третьей вакцины от COVID-19 — "КовиВак"

16:27 25.03.2021 (обновлено: 16:31 25.03.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса "КовиВак"
Сотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса КовиВак - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Препарат разработала группа молодых ученых в подведомственном Минобрнауки Научном центре имени М. П. Чумакова РАН.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В России запущено производство третьей вакцины от коронавируса COVID-19 — "КовиВак", сообщили в пресс-службе Министерства науки и среднего образования РФ.
Первыми двумя стали "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Препарат "КовиВак" разработала группа молодых ученых в подведомственном Минобрнауки Научном центре имени М. П. Чумакова РАН.
Старт производству вакцины "КовиВак" дал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Препарат, выпускаемый в форме суспензии для внутримышечного введения, появится в регионах РФ уже в ближайшие дни. Центр имени Чумакова планирует производить до десяти миллионов доз вакцины в год.
© Минобрнауки РоссииГлава Минобрнауки России Валерий Фальков дал старт производству вакцины "КовиВак"
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков дал старт производству вакцины КовиВак - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков дал старт производству вакцины "КовиВак"
© Минобрнауки России
Сотрудники центра, участвовавшие в разработке препарата, получили из рук министра ведомственные награды.

"Я бы хотел сказать вам всем огромное спасибо. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за вашу слаженную работу", — заявил Фальков.

Часть сотрудников Центра имени Чумакова, по его словам, также будет представлена и к государственным наградам.
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