https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-rossii-zapustili-proizvodstvo-tretey-vaktsiny-ot-covid-19--kovivak-17959468.html

В России запустили производство третьей вакцины от COVID-19 — "КовиВак"

В России запустили производство третьей вакцины от COVID-19 — "КовиВак"

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В России запущено производство третьей вакцины от коронавируса COVID-19 — "КовиВак", сообщили в пресс-службе Министерства науки и

2021-03-25T16:27+0500

2021-03-25T16:27+0500

2021-03-25T16:31+0500

россия

вакцина "ковивак"

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В России запущено производство третьей вакцины от коронавируса COVID-19 — "КовиВак", сообщили в пресс-службе Министерства науки и среднего образования РФ.Первыми двумя стали "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Препарат "КовиВак" разработала группа молодых ученых в подведомственном Минобрнауки Научном центре имени М. П. Чумакова РАН.Старт производству вакцины "КовиВак" дал глава Минобрнауки Валерий Фальков.Препарат, выпускаемый в форме суспензии для внутримышечного введения, появится в регионах РФ уже в ближайшие дни. Центр имени Чумакова планирует производить до десяти миллионов доз вакцины в год.Сотрудники центра, участвовавшие в разработке препарата, получили из рук министра ведомственные награды.Часть сотрудников Центра имени Чумакова, по его словам, также будет представлена и к государственным наградам.

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вакцина "ковивак"