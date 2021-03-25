https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-uzbekistane-povarixi-poluchili-15-sutok-za-prigotovlenie-sumalyaka-v-nepristoynom-vide-17965780.html

В Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде

В Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Ургенчский городской суд по уголовным делам Узбекистана назначил трем местным жительницам по 15 суток административного ареста за

2021-03-25T19:46+0500

2021-03-25T19:46+0500

2021-03-25T19:46+0500

общество

хулиганство

суд

ургенч

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Ургенчский городской суд по уголовным делам Узбекистана назначил трем местным жительницам по 15 суток административного ареста за приготовление сумаляка в полуголом виде. Еще трем участницам кулинарного процесса выписали штраф свыше 1,22 млн сумов. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда. Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором запечатлены шесть женщин в нижнем белье. В непристойном виде они готовили сумаляк накануне празднования Навруза. Видеозапись вызвала общественный резонанс среди узбекистанцев. В частности, пользователи требовали наказать женщин за несоответствующее национальным традициям поведение. Однако некоторые граждане не увидели в поведении героинь ролика предосудительного поступка.По его словам, с них также будут взысканы расходы за содержание в заключении в размере свыше полмиллиона сумов. Ещё три девушки оштрафованы на 1,22 миллиона сумов (5 БРВ), добавил представитель органа правосудия. Он уточнил, что суд ограничился данной мерой наказания, так как у женщин есть дети.

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