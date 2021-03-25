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В Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде
В Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Ургенчский городской суд по уголовным делам Узбекистана назначил трем местным жительницам по 15 суток административного ареста за
2021-03-25T19:46+0500
2021-03-25T19:46+0500
общество
хулиганство
суд
ургенч
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Ургенчский городской суд по уголовным делам Узбекистана назначил трем местным жительницам по 15 суток административного ареста за приготовление сумаляка в полуголом виде. Еще трем участницам кулинарного процесса выписали штраф свыше 1,22 млн сумов. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда. Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором запечатлены шесть женщин в нижнем белье. В непристойном виде они готовили сумаляк накануне празднования Навруза. Видеозапись вызвала общественный резонанс среди узбекистанцев. В частности, пользователи требовали наказать женщин за несоответствующее национальным традициям поведение. Однако некоторые граждане не увидели в поведении героинь ролика предосудительного поступка.По его словам, с них также будут взысканы расходы за содержание в заключении в размере свыше полмиллиона сумов. Ещё три девушки оштрафованы на 1,22 миллиона сумов (5 БРВ), добавил представитель органа правосудия. Он уточнил, что суд ограничился данной мерой наказания, так как у женщин есть дети.
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хулиганство, суд, ургенч

В Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде

19:46 25.03.2021
1491
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенские руки в наручниках
Женские руки в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik
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C них также будут взысканы расходы за содержание в заключении в размере свыше полмиллиона сумов.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Ургенчский городской суд по уголовным делам Узбекистана назначил трем местным жительницам по 15 суток административного ареста за приготовление сумаляка в полуголом виде. Еще трем участницам кулинарного процесса выписали штраф свыше 1,22 млн сумов. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.
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13 февраля 2020, 07:52
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Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором запечатлены шесть женщин в нижнем белье. В непристойном виде они готовили сумаляк накануне празднования Навруза. Видеозапись вызвала общественный резонанс среди узбекистанцев. В частности, пользователи требовали наказать женщин за несоответствующее национальным традициям поведение. Однако некоторые граждане не увидели в поведении героинь ролика предосудительного поступка.

"Суд признал трёх женщин виновными по статье "мелкое хулиганство" кодекса об административной ответственности и назначил им 15 суток административного ареста", - сказал эксперт.

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По его словам, с них также будут взысканы расходы за содержание в заключении в размере свыше полмиллиона сумов.
Ещё три девушки оштрафованы на 1,22 миллиона сумов (5 БРВ), добавил представитель органа правосудия. Он уточнил, что суд ограничился данной мерой наказания, так как у женщин есть дети.
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