В Японии факел олимпийского огня погас в первый день эстафеты — видео

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Японии в первый день эстафеты погас факел олимпийского огня, его восстановление произошло от резервной лампады, сообщает РИА Новости.Торжественная церемония проходила в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Известно, что эстафета пройдет по всем 47 префектурам государства до Токио. Именно в столице Страны восходящего солнца 23 июля запланировано открытие летних Олимпийских игр.Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год.
Торжественная церемония проходила в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Страны восходящего солнца.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Японии в первый день эстафеты погас факел олимпийского огня, его восстановление произошло от резервной лампады, сообщает РИА Новости.
Торжественная церемония проходила в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Известно, что эстафета пройдет по всем 47 префектурам государства до Токио. Именно в столице Страны восходящего солнца 23 июля запланировано открытие летних Олимпийских игр.
Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год.