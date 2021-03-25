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В Японии факел олимпийского огня погас в первый день эстафеты — видео
В Японии факел олимпийского огня погас в первый день эстафеты — видео
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Японии в первый день эстафеты погас факел олимпийского огня, его восстановление произошло от резервной лампады, сообщает РИА
2021-03-25T17:22+0500
2021-03-25T18:26+0500
в мире
олимпийские игры в токио
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токио
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Японии в первый день эстафеты погас факел олимпийского огня, его восстановление произошло от резервной лампады, сообщает РИА Новости.Торжественная церемония проходила в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Известно, что эстафета пройдет по всем 47 префектурам государства до Токио. Именно в столице Страны восходящего солнца 23 июля запланировано открытие летних Олимпийских игр.Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год.
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олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, токио, япония

В Японии факел олимпийского огня погас в первый день эстафеты — видео

17:22 25.03.2021 (обновлено: 18:26 25.03.2021)
995
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОлимпийский огонь
Олимпийский огонь - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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Торжественная церемония проходила в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Страны восходящего солнца.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Японии в первый день эстафеты погас факел олимпийского огня, его восстановление произошло от резервной лампады, сообщает РИА Новости.
Торжественная церемония проходила в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Известно, что эстафета пройдет по всем 47 префектурам государства до Токио. Именно в столице Страны восходящего солнца 23 июля запланировано открытие летних Олимпийских игр.
Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год.
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