Зеленский случайно сам себя "уволил" — в Киеве заявили, что всё не так поняли

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях президент Украины Владимир Зеленский по ошибке сам себя "уволил". По крайней мере, такое впечатление сложилось после прочтения его указа.Как было дело: на сайте украинского лидера опубликовали приказ №206/2021-рп об увольнении Аллы Полищук с должности руководителя Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области.А дальше было написано, что делается это "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".Эта фраза тут же приковала к себе внимание. В администрации президента уже прокомментировали ситуацию.Так, в офисе Зеленского заявили, что никаких полномочий он не слагал и что текст указа восприняли неверно.Дело в том, что Аллу Полищук в 2015 году назначил на эту должность экс-президент Украины Петр Порошенко.И фраза про "окончание срока полномочий" относилась на самом деле к нему.Так гласит закон "О местных государственных администрациях". Теперь, когда Порошенко перестал быть главой государства, Зеленский имеет право пересмотреть, кто какие должности занимает, и переназначить чиновников по собственному усмотрению.
Внимание СМИ приковала фраза в документе, опубликованном на сайте главы государства.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях президент Украины Владимир Зеленский по ошибке сам себя "уволил". По крайней мере, такое впечатление сложилось после прочтения его указа.
Как было дело: на сайте украинского лидера опубликовали приказ №206/2021-рп об увольнении Аллы Полищук с должности руководителя Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области.
А дальше было написано, что делается это "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Дело в том, что Аллу Полищук в 2015 году назначил на эту должность экс-президент Украины Петр Порошенко.
И фраза про "окончание срока полномочий" относилась на самом деле к нему.
"В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", — пояснили в офисе Зеленского.
Так гласит закон "О местных государственных администрациях".
Теперь, когда Порошенко перестал быть главой государства, Зеленский имеет право пересмотреть, кто какие должности занимает, и переназначить чиновников по собственному усмотрению.