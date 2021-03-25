https://uz.sputniknews.ru/20210325/zelenskiy-sluchayno-sam-sebya-uvolil--v-kieve-zayavili-chto-vs-ne-tak-ponyali-17952696.html

Зеленский случайно сам себя "уволил" — в Киеве заявили, что всё не так поняли

Зеленский случайно сам себя "уволил" — в Киеве заявили, что всё не так поняли

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях президент Украины Владимир Зеленский по ошибке сам себя "уволил". По крайней мере, такое впечатление сложилось после

2021-03-25T13:12+0500

2021-03-25T13:12+0500

2021-03-25T13:18+0500

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владимир зеленский

президент

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях президент Украины Владимир Зеленский по ошибке сам себя "уволил". По крайней мере, такое впечатление сложилось после прочтения его указа.Как было дело: на сайте украинского лидера опубликовали приказ №206/2021-рп об увольнении Аллы Полищук с должности руководителя Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области.А дальше было написано, что делается это "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".Эта фраза тут же приковала к себе внимание. В администрации президента уже прокомментировали ситуацию.Так, в офисе Зеленского заявили, что никаких полномочий он не слагал и что текст указа восприняли неверно.Дело в том, что Аллу Полищук в 2015 году назначил на эту должность экс-президент Украины Петр Порошенко.И фраза про "окончание срока полномочий" относилась на самом деле к нему.Так гласит закон "О местных государственных администрациях". Теперь, когда Порошенко перестал быть главой государства, Зеленский имеет право пересмотреть, кто какие должности занимает, и переназначить чиновников по собственному усмотрению.

/20210318/zelenskiy-poshel-po-stopam-yanukovicha-no-esche-ne-podozrevaet-ob-etom-17821221.html

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владимир зеленский, президент, украина