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https://uz.sputniknews.ru/20210325/zelenskiy-sluchayno-sam-sebya-uvolil--v-kieve-zayavili-chto-vs-ne-tak-ponyali-17952696.html
Зеленский случайно сам себя "уволил" — в Киеве заявили, что всё не так поняли
Зеленский случайно сам себя "уволил" — в Киеве заявили, что всё не так поняли
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях президент Украины Владимир Зеленский по ошибке сам себя "уволил". По крайней мере, такое впечатление сложилось после
2021-03-25T13:12+0500
2021-03-25T13:18+0500
в мире
владимир зеленский
президент
украина
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях президент Украины Владимир Зеленский по ошибке сам себя "уволил". По крайней мере, такое впечатление сложилось после прочтения его указа.Как было дело: на сайте украинского лидера опубликовали приказ №206/2021-рп об увольнении Аллы Полищук с должности руководителя Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области.А дальше было написано, что делается это "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".Эта фраза тут же приковала к себе внимание. В администрации президента уже прокомментировали ситуацию.Так, в офисе Зеленского заявили, что никаких полномочий он не слагал и что текст указа восприняли неверно.Дело в том, что Аллу Полищук в 2015 году назначил на эту должность экс-президент Украины Петр Порошенко.И фраза про "окончание срока полномочий" относилась на самом деле к нему.Так гласит закон "О местных государственных администрациях". Теперь, когда Порошенко перестал быть главой государства, Зеленский имеет право пересмотреть, кто какие должности занимает, и переназначить чиновников по собственному усмотрению.
/20210318/zelenskiy-poshel-po-stopam-yanukovicha-no-esche-ne-podozrevaet-ob-etom-17821221.html
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владимир зеленский, президент, украина

Зеленский случайно сам себя "уволил" — в Киеве заявили, что всё не так поняли

13:12 25.03.2021 (обновлено: 13:18 25.03.2021)
164
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Внимание СМИ приковала фраза в документе, опубликованном на сайте главы государства.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На днях президент Украины Владимир Зеленский по ошибке сам себя "уволил". По крайней мере, такое впечатление сложилось после прочтения его указа.
Как было дело: на сайте украинского лидера опубликовали приказ №206/2021-рп об увольнении Аллы Полищук с должности руководителя Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области.
А дальше было написано, что делается это "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
© Кэш GoogleСкриншот с сайта украинского лидера. Сейчас публикация уже удалена
Скриншот с сайта украинского лидера. Сейчас публикация уже удалена - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
Скриншот с сайта украинского лидера. Сейчас публикация уже удалена
© Кэш Google
Эта фраза тут же приковала к себе внимание. В администрации президента уже прокомментировали ситуацию.
Так, в офисе Зеленского заявили, что никаких полномочий он не слагал и что текст указа восприняли неверно.
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Дело в том, что Аллу Полищук в 2015 году назначил на эту должность экс-президент Украины Петр Порошенко.
И фраза про "окончание срока полномочий" относилась на самом деле к нему.
"В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", — пояснили в офисе Зеленского.
Так гласит закон "О местных государственных администрациях".
Теперь, когда Порошенко перестал быть главой государства, Зеленский имеет право пересмотреть, кто какие должности занимает, и переназначить чиновников по собственному усмотрению.
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