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"Аэрофлот": расписание и цены на рейсы из Ташкента в Москву и обратно
"Аэрофлот": расписание и цены на рейсы из Ташкента в Москву и обратно
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" разместила информацию о датах и стоимости билетов на рейсы по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".
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полет
самолет
аэрофлот
полеты
москва
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" разместила информацию о датах и стоимости билетов на рейсы по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".Москва — ТашкентБилеты на рейсы из российской столицы в узбекскую пока доступны с 1 по 8 апреля:Стоимость авиабилетов начинается от 300 долларов.Ташкент — МоскваПолетов в обратном направлении намного больше — в некоторые будние дни рейсы выполняются дважды в день:В остальные дни полеты совершаются раз в день:Цены на авиабилеты на рейсы из Ташкента в Москву повыше — от 345 долларов.
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полет, самолет, аэрофлот, полеты, москва, ташкент, узбекистан

"Аэрофлот": расписание и цены на рейсы из Ташкента в Москву и обратно

10:08 26.03.2021 (обновлено: 10:29 26.03.2021)
1392
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boing 777-300 ER авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
/
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Полную информацию можно изучить на сайте российского авиаперевозчика.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" разместила информацию о датах и стоимости билетов на рейсы по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".

Москва — Ташкент

Билеты на рейсы из российской столицы в узбекскую пока доступны с 1 по 8 апреля:
вылет — 1.50/ 08.15/ 9.25/ 20.45;
прибытие — 7.50/ 14.10/ 15.25/ 02.45.
Стоимость авиабилетов начинается от 300 долларов.

Ташкент — Москва

Полетов в обратном направлении намного больше — в некоторые будние дни рейсы выполняются дважды в день:
по понедельникам (вылеты — 04.45/15.40, прибытие — 07.05/18.20);
по четвергам (вылеты — 04.35/17.10, прибытие — 06.55/19.35);
по субботам (вылеты — 9.40/15.40, прибытие — 12.05/18.20).
В остальные дни полеты совершаются раз в день:
по вторникам, средам и пятницам (вылет — 04.45, прибытие — 07.05);
по воскресеньям (вылет — 09.40, прибытие — 12.05).
Цены на авиабилеты на рейсы из Ташкента в Москву повыше — от 345 долларов.
620200
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