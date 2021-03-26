https://uz.sputniknews.ru/20210326/aeroflot-opublikoval-daty-i-tseny-na-reysy-iz-tashkenta-v-moskvu-i-obratno-17969687.html

"Аэрофлот": расписание и цены на рейсы из Ташкента в Москву и обратно

"Аэрофлот": расписание и цены на рейсы из Ташкента в Москву и обратно

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" разместила информацию о датах и стоимости билетов на рейсы по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" разместила информацию о датах и стоимости билетов на рейсы по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".Москва — ТашкентБилеты на рейсы из российской столицы в узбекскую пока доступны с 1 по 8 апреля:Стоимость авиабилетов начинается от 300 долларов.Ташкент — МоскваПолетов в обратном направлении намного больше — в некоторые будние дни рейсы выполняются дважды в день:В остальные дни полеты совершаются раз в день:Цены на авиабилеты на рейсы из Ташкента в Москву повыше — от 345 долларов.

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