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Австралия — на грани бедствия: под воду почти ушел целый регион — видео
Австралия — на грани бедствия: под воду почти ушел целый регион — видео
Его вызвали ливни, которые шли несколько дней без остановки.
2021-03-26T12:47+0500
2021-03-26T12:47+0500
видео
природная катастрофа
стихия
животные
вода
наводнение
австралия
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Его вызвали ливни, которые шли несколько дней без остановки. Регион Южный Уэльс — самый густонаселенный в стране, поэтому природная стихия обернулась для большого числа жителей настоящим бедствием.Эвакуированы по меньшей мере 20 тысяч человек. Помогают в том числе животным: из зоны наводнения эвакуированы уже 20 собак.Подробности смотрите в видеосюжете.
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видео, природная катастрофа, стихия, животные, вода, наводнение, австралия, мультимедиа

Австралия — на грани бедствия: под воду почти ушел целый регион — видео

12:47 26.03.2021
950
Австралийский штат Южный Уэльс переживает сильнейшее за последние десятилетия наводнение.
Его вызвали ливни, которые шли несколько дней без остановки.
Регион Южный Уэльс — самый густонаселенный в стране, поэтому природная стихия обернулась для большого числа жителей настоящим бедствием.
Эвакуированы по меньшей мере 20 тысяч человек.
Но есть и кое-что хорошее в этой истории: беда объединила людей и показала, что даже в непростые времена есть место для добра.
Помогают в том числе животным: из зоны наводнения эвакуированы уже 20 собак.
Подробности смотрите в видеосюжете.
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