https://uz.sputniknews.ru/20210326/avstraliya--na-grani-bedstviya-pod-vodu-pochti-ushel-tselyy-region--video-17972844.html

Австралия — на грани бедствия: под воду почти ушел целый регион — видео

Австралия — на грани бедствия: под воду почти ушел целый регион — видео

Его вызвали ливни, которые шли несколько дней без остановки.

2021-03-26T12:47+0500

2021-03-26T12:47+0500

2021-03-26T12:47+0500

видео

природная катастрофа

стихия

животные

вода

наводнение

австралия

мультимедиа

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Его вызвали ливни, которые шли несколько дней без остановки. Регион Южный Уэльс — самый густонаселенный в стране, поэтому природная стихия обернулась для большого числа жителей настоящим бедствием.Эвакуированы по меньшей мере 20 тысяч человек. Помогают в том числе животным: из зоны наводнения эвакуированы уже 20 собак.Подробности смотрите в видеосюжете.

австралия

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видео, природная катастрофа, стихия, животные, вода, наводнение, австралия, мультимедиа