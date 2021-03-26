Бизнесмены из Удмуртии прибудут в Узбекистан в начале апреля

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. С 5 по 7 апреля 2021 года в Узбекистан с рабочим визитом прибудет официальная делегация представителей бизнеса и образовательных учреждений Удмуртии.Бизнесмены Удмуртии примут участие в Международной промышленной выставке "Иннопром: большая промышленная неделя в Узбекистане".В программе визита — серия встреч, в рамках которых участники обсудят возможности расширения сотрудничества между Узбекистаном и Россией в области промышленности и образовательных услуг. Запланирован также форум ректоров ВУЗов и директоров школ двух республик, а также посещение промышленных предприятий Ташкента. Напомним, в марте 2016 года бизнес-миссия Удмуртской Республики прибыла в Узбекистан для налаживания торгово-экономического сотрудничества с местными предпринимателями.Удмуртская делегация в составе представителей 10 компаний посетила международную выставку Mebel Expo Uzbekistan и провела деловые переговоры с потенциальными узбекскими партнерами на выставочных стендах.
В программе визита — серия встреч, в рамках которых участники обсудят возможности расширения сотрудничества между Узбекистаном и Россией в области промышленности и образовательных услуг.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. С 5 по 7 апреля 2021 года в Узбекистан с рабочим визитом прибудет официальная делегация представителей бизнеса и образовательных учреждений Удмуртии.
"Узбекистан входит в 10 стран-импортеров продукции из Удмуртии. Регион успешно экспортирует в Узбекистан транспортные средства, продукцию машиностроения, химпрома, леспром и металлургии, оборудование и аппаратуру. В прошлом году промышленные предприятия Удмуртии совершили поставки в Узбекистан на $20 млн".
Константин Сунцов
Первый заместитель правительства Удмуртской Республики
Бизнесмены Удмуртии примут участие в Международной промышленной выставке "Иннопром: большая промышленная неделя в Узбекистане".
В программе визита — серия встреч, в рамках которых участники обсудят возможности расширения сотрудничества между Узбекистаном и Россией в области промышленности и образовательных услуг. Запланирован также форум ректоров ВУЗов и директоров школ двух республик, а также посещение промышленных предприятий Ташкента.
Напомним, в марте 2016 года бизнес-миссия Удмуртской Республики прибыла в Узбекистан для налаживания торгово-экономического сотрудничества с местными предпринимателями.
Удмуртская делегация в составе представителей 10 компаний посетила международную выставку Mebel Expo Uzbekistan и провела деловые переговоры с потенциальными узбекскими партнерами на выставочных стендах.