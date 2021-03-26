https://uz.sputniknews.ru/20210326/biznesmeny-iz-udmurtii-pribudut-v-uzbekistan-v-nachale-aprelya-17984095.html

Бизнесмены из Удмуртии прибудут в Узбекистан в начале апреля

Бизнесмены из Удмуртии прибудут в Узбекистан в начале апреля

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. С 5 по 7 апреля 2021 года в Узбекистан с рабочим визитом прибудет официальная делегация представителей бизнеса и образовательных

2021-03-26T21:28+0500

2021-03-26T21:28+0500

2021-03-26T21:28+0500

экономика

промышленность

бизнес

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. С 5 по 7 апреля 2021 года в Узбекистан с рабочим визитом прибудет официальная делегация представителей бизнеса и образовательных учреждений Удмуртии.Бизнесмены Удмуртии примут участие в Международной промышленной выставке "Иннопром: большая промышленная неделя в Узбекистане".В программе визита — серия встреч, в рамках которых участники обсудят возможности расширения сотрудничества между Узбекистаном и Россией в области промышленности и образовательных услуг. Запланирован также форум ректоров ВУЗов и директоров школ двух республик, а также посещение промышленных предприятий Ташкента. Напомним, в марте 2016 года бизнес-миссия Удмуртской Республики прибыла в Узбекистан для налаживания торгово-экономического сотрудничества с местными предпринимателями.Удмуртская делегация в составе представителей 10 компаний посетила международную выставку Mebel Expo Uzbekistan и провела деловые переговоры с потенциальными узбекскими партнерами на выставочных стендах.

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промышленность, бизнес, образование, узбекистан