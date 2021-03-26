Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210326/biznesmeny-iz-udmurtii-pribudut-v-uzbekistan-v-nachale-aprelya-17984095.html
Бизнесмены из Удмуртии прибудут в Узбекистан в начале апреля
Бизнесмены из Удмуртии прибудут в Узбекистан в начале апреля
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. С 5 по 7 апреля 2021 года в Узбекистан с рабочим визитом прибудет официальная делегация представителей бизнеса и образовательных
2021-03-26T21:28+0500
2021-03-26T21:28+0500
экономика
промышленность
бизнес
образование
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1a/17982750_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cbd65151212aa56e48e5dacf71067166.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. С 5 по 7 апреля 2021 года в Узбекистан с рабочим визитом прибудет официальная делегация представителей бизнеса и образовательных учреждений Удмуртии.Бизнесмены Удмуртии примут участие в Международной промышленной выставке "Иннопром: большая промышленная неделя в Узбекистане".В программе визита — серия встреч, в рамках которых участники обсудят возможности расширения сотрудничества между Узбекистаном и Россией в области промышленности и образовательных услуг. Запланирован также форум ректоров ВУЗов и директоров школ двух республик, а также посещение промышленных предприятий Ташкента. Напомним, в марте 2016 года бизнес-миссия Удмуртской Республики прибыла в Узбекистан для налаживания торгово-экономического сотрудничества с местными предпринимателями.Удмуртская делегация в составе представителей 10 компаний посетила международную выставку Mebel Expo Uzbekistan и провела деловые переговоры с потенциальными узбекскими партнерами на выставочных стендах.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1a/17982750_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_548da2ca16525ae7cbd0d5376ac3c657.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
промышленность, бизнес, образование, узбекистан

Бизнесмены из Удмуртии прибудут в Узбекистан в начале апреля

21:28 26.03.2021
1252
© АНО "Центр развития бизнеса Удмуртской Республики"11 компаний Удмуртии отправятся на бизнес-миссию Узбекистан
11 компаний Удмуртии отправятся на бизнес-миссию Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© АНО "Центр развития бизнеса Удмуртской Республики"
В программе визита — серия встреч, в рамках которых участники обсудят возможности расширения сотрудничества между Узбекистаном и Россией в области промышленности и образовательных услуг.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. С 5 по 7 апреля 2021 года в Узбекистан с рабочим визитом прибудет официальная делегация представителей бизнеса и образовательных учреждений Удмуртии.
"Узбекистан входит в 10 стран-импортеров продукции из Удмуртии. Регион успешно экспортирует в Узбекистан транспортные средства, продукцию машиностроения, химпрома, леспром и металлургии, оборудование и аппаратуру. В прошлом году промышленные предприятия Удмуртии совершили поставки в Узбекистан на $20 млн".
Константин Сунцов
Первый заместитель правительства Удмуртской Республики
Бизнесмены Удмуртии примут участие в Международной промышленной выставке "Иннопром: большая промышленная неделя в Узбекистане".
В программе визита — серия встреч, в рамках которых участники обсудят возможности расширения сотрудничества между Узбекистаном и Россией в области промышленности и образовательных услуг. Запланирован также форум ректоров ВУЗов и директоров школ двух республик, а также посещение промышленных предприятий Ташкента.
Напомним, в марте 2016 года бизнес-миссия Удмуртской Республики прибыла в Узбекистан для налаживания торгово-экономического сотрудничества с местными предпринимателями.
Удмуртская делегация в составе представителей 10 компаний посетила международную выставку Mebel Expo Uzbekistan и провела деловые переговоры с потенциальными узбекскими партнерами на выставочных стендах.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:12Узбекистан готов построить отрезки железной дороги КНР — КР — РУз
21:59Клуб "Заковат" проводит кастинг интеллектуалов в Самарканде
21:28Бизнесмены из Удмуртии прибудут в Узбекистан в начале апреля
20:53Узбекистан обыграл Гану в товариществом матче по футболу
20:20ЮНИСЕФ изучит опыт Узбекистана и России в репатриации женщин и детей с Ближнего Востока
20:11Крушение поездов в Египте: 32 человека погибли, почти 100 ранены
19:25Япония выделила Узбекистану кредит в $137,4 млн на преодоление кризиса COVID
19:16В Ташкенте состоится бизнес-форум для отельеров Узбекистана
19:01Яркая неделя: цветение сакуры в Японии, протесты в Коломбо и спасение попугая
18:25Дипломы каких зарубежных вузов нострифицируются в Узбекистане без экзаменов — список
17:50В Узбекистане начались продажи автомобилей Kia
17:32В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%
17:31Ученые: еще 50 тысяч лет назад Марс был покрыт "ледяной шапкой"
16:51На выходных будет дождливо: синоптики рассказали о погоде
16:42Отчаявшейся матери вернули детей, которых прятали от нее 11 месяцев
16:09В Узбекистане появилось Агентство медико-социальных услуг
16:09Чист на руку: в Узбекистане чиновник получил премию 10 млн сумов за отказ от взятки
15:38Французский багет может стать охраняемым наследием ЮНЕСКО
15:19Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы
14:50Когда состоится заседание глав МИД стран СНГ