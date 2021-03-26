Чист на руку: в Узбекистане чиновник получил премию 10 млн сумов за отказ от взятки

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Зангиатинском районе начальник отдела кадастра и землеустройства отказался от взятки, за что был премирован на 10 млн сумов. Об этом информирует пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.Замруководителя частного предприятия предложил должностному лицу мзду в размере одной тысячи долларов. От главы отдела кадастра требовалось утвердить топографические фотографии выделенного под строительство парника земельного участка. Однако инженер воспротивился подкупу и сообщил правоохранительным органам о противоправных действиях предпринимателя.Отмечается, что руководство кадастрового агентства поощрило сотрудника премией за оказанное содействие в предотвращении коррупции. Он получил вознаграждение в размере 10 млн сумов и путевку на двоих в санаторий "Ханабад".
К тому же должностному лицу подарили путевку на двоих в санаторий "Ханабад".
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Зангиатинском районе начальник отдела кадастра и землеустройства отказался от взятки, за что был премирован на 10 млн сумов. Об этом информирует пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.
Замруководителя частного предприятия предложил должностному лицу мзду в размере одной тысячи долларов. От главы отдела кадастра требовалось утвердить топографические фотографии выделенного под строительство парника земельного участка. Однако инженер воспротивился подкупу и сообщил правоохранительным органам о противоправных действиях предпринимателя.
Отмечается, что руководство кадастрового агентства поощрило сотрудника премией за оказанное содействие в предотвращении коррупции. Он получил вознаграждение в размере 10 млн сумов и путевку на двоих в санаторий "Ханабад".