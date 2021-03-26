https://uz.sputniknews.ru/20210326/chist-na-ruku-v-uzbekistane-chinovnik-poluchil-premiyu-10-mln-sumov-za-otkaz-ot-vzyatki-17978648.html

Чист на руку: в Узбекистане чиновник получил премию 10 млн сумов за отказ от взятки

Чист на руку: в Узбекистане чиновник получил премию 10 млн сумов за отказ от взятки

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Зангиатинском районе начальник отдела кадастра и землеустройства отказался от взятки, за что был премирован на 10 млн сумов. Об

2021-03-26T16:09+0500

2021-03-26T16:09+0500

2021-03-26T16:29+0500

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ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Зангиатинском районе начальник отдела кадастра и землеустройства отказался от взятки, за что был премирован на 10 млн сумов. Об этом информирует пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.Замруководителя частного предприятия предложил должностному лицу мзду в размере одной тысячи долларов. От главы отдела кадастра требовалось утвердить топографические фотографии выделенного под строительство парника земельного участка. Однако инженер воспротивился подкупу и сообщил правоохранительным органам о противоправных действиях предпринимателя.Отмечается, что руководство кадастрового агентства поощрило сотрудника премией за оказанное содействие в предотвращении коррупции. Он получил вознаграждение в размере 10 млн сумов и путевку на двоих в санаторий "Ханабад".

/20201128/Korruptsiya-razrushaet-kto-vinovat-i-chto-delat--eksklyuzivnoe-intervyu-Tanzily-Narbaevoy-15493009.html

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премия, борьба с коррупцией, взятка, коррупция, ташкентская область