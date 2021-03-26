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Чист на руку: в Узбекистане чиновник получил премию 10 млн сумов за отказ от взятки
Чист на руку: в Узбекистане чиновник получил премию 10 млн сумов за отказ от взятки
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Зангиатинском районе начальник отдела кадастра и землеустройства отказался от взятки, за что был премирован на 10 млн сумов. Об
2021-03-26T16:09+0500
2021-03-26T16:29+0500
общество
премия
борьба с коррупцией
взятка
коррупция
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Зангиатинском районе начальник отдела кадастра и землеустройства отказался от взятки, за что был премирован на 10 млн сумов. Об этом информирует пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.Замруководителя частного предприятия предложил должностному лицу мзду в размере одной тысячи долларов. От главы отдела кадастра требовалось утвердить топографические фотографии выделенного под строительство парника земельного участка. Однако инженер воспротивился подкупу и сообщил правоохранительным органам о противоправных действиях предпринимателя.Отмечается, что руководство кадастрового агентства поощрило сотрудника премией за оказанное содействие в предотвращении коррупции. Он получил вознаграждение в размере 10 млн сумов и путевку на двоих в санаторий "Ханабад".
/20201128/Korruptsiya-razrushaet-kto-vinovat-i-chto-delat--eksklyuzivnoe-intervyu-Tanzily-Narbaevoy-15493009.html
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премия, борьба с коррупцией, взятка, коррупция, ташкентская область

Чист на руку: в Узбекистане чиновник получил премию 10 млн сумов за отказ от взятки

16:09 26.03.2021 (обновлено: 16:29 26.03.2021)
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© Генпрокуратура УзбекистанаПремирование чиновника за отказ от взятки
Премирование чиновника за отказ от взятки - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Генпрокуратура Узбекистана
К тому же должностному лицу подарили путевку на двоих в санаторий "Ханабад".
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Зангиатинском районе начальник отдела кадастра и землеустройства отказался от взятки, за что был премирован на 10 млн сумов. Об этом информирует пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.
Замруководителя частного предприятия предложил должностному лицу мзду в размере одной тысячи долларов. От главы отдела кадастра требовалось утвердить топографические фотографии выделенного под строительство парника земельного участка. Однако инженер воспротивился подкупу и сообщил правоохранительным органам о противоправных действиях предпринимателя.
Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2020
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Отмечается, что руководство кадастрового агентства поощрило сотрудника премией за оказанное содействие в предотвращении коррупции. Он получил вознаграждение в размере 10 млн сумов и путевку на двоих в санаторий "Ханабад".
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