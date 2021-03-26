https://uz.sputniknews.ru/20210326/chistyy-chirchik-ekologi-osvobodili-reku-ot-musornyx-zavalov-17984832.html

Чистый Чирчик: экологи освободили реку от мусорных завалов

Чистый Чирчик: экологи освободили реку от мусорных завалов

Сотрудники экологической инспекции за несколько дней собрали и вывезли скопившийся в природоохранной зоне мусор. Помимо этого решено установить постоянный

2021-03-26T22:23+0500

2021-03-26T22:23+0500

2021-03-26T22:28+0500

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Сотрудники экологической инспекции за несколько дней собрали и вывезли скопившийся в природоохранной зоне мусор. Помимо этого решено установить постоянный контроль за этим участком. Въезд теперь осуществляется строго через шлагбаум, а за транспортом ведется наблюдение. О ситуации с незаконной свалкой Sputnik Узбекистан в середине февраля сообщили местные жители. После посещения этого участка журналистами с экологами было принято навести там порядок.О результатах проделанной работы и принятых мерах смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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видео, свалка, экология, ташкент