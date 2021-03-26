Чистый Чирчик: экологи освободили реку от мусорных завалов

Сотрудники экологической инспекции за несколько дней собрали и вывезли скопившийся в природоохранной зоне мусор. Помимо этого решено установить постоянный контроль за этим участком. Въезд теперь осуществляется строго через шлагбаум, а за транспортом ведется наблюдение. О ситуации с незаконной свалкой Sputnik Узбекистан в середине февраля сообщили местные жители. После посещения этого участка журналистами с экологами было принято навести там порядок.О результатах проделанной работы и принятых мерах смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте ликвидировали свалку строительного мусора, которая образовалась на реке Чирчик. Отходы осыпались по склону с территории, за которую отвечает одно из местных предприятий.
Сотрудники экологической инспекции за несколько дней собрали и вывезли скопившийся в природоохранной зоне мусор. Помимо этого решено установить постоянный контроль за этим участком. Въезд теперь осуществляется строго через шлагбаум, а за транспортом ведется наблюдение.
О ситуации с незаконной свалкой Sputnik Узбекистан в середине февраля сообщили местные жители. После посещения этого участка журналистами с экологами было принято навести там порядок.