Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210326/chistyy-chirchik-ekologi-osvobodili-reku-ot-musornyx-zavalov-17984832.html
Чистый Чирчик: экологи освободили реку от мусорных завалов
Чистый Чирчик: экологи освободили реку от мусорных завалов
Сотрудники экологической инспекции за несколько дней собрали и вывезли скопившийся в природоохранной зоне мусор. Помимо этого решено установить постоянный
2021-03-26T22:23+0500
2021-03-26T22:28+0500
видео
свалка
экология
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1a/17984799_0:0:2265:1274_1920x0_80_0_0_854ed739df06600751775b7dc8249590.jpg
Сотрудники экологической инспекции за несколько дней собрали и вывезли скопившийся в природоохранной зоне мусор. Помимо этого решено установить постоянный контроль за этим участком. Въезд теперь осуществляется строго через шлагбаум, а за транспортом ведется наблюдение. О ситуации с незаконной свалкой Sputnik Узбекистан в середине февраля сообщили местные жители. После посещения этого участка журналистами с экологами было принято навести там порядок.О результатах проделанной работы и принятых мерах смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1a/17984799_501:0:2200:1274_1920x0_80_0_0_fd8f1a59ba617f12e23441bf22073bfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
видео, свалка, экология, ташкент

Чистый Чирчик: экологи освободили реку от мусорных завалов

22:23 26.03.2021 (обновлено: 22:28 26.03.2021)
1360
В Ташкенте ликвидировали свалку строительного мусора, которая образовалась на реке Чирчик. Отходы осыпались по склону с территории, за которую отвечает одно из местных предприятий.
Сотрудники экологической инспекции за несколько дней собрали и вывезли скопившийся в природоохранной зоне мусор. Помимо этого решено установить постоянный контроль за этим участком. Въезд теперь осуществляется строго через шлагбаум, а за транспортом ведется наблюдение.
О ситуации с незаконной свалкой Sputnik Узбекистан в середине февраля сообщили местные жители. После посещения этого участка журналистами с экологами было принято навести там порядок.
О результатах проделанной работы и принятых мерах смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
220100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:23Чистый Чирчик: экологи освободили реку от мусорных завалов
22:12Узбекистан готов взять на себя строительство части железной дороги КНР — КР — РУз
21:59Клуб "Заковат" проводит кастинг интеллектуалов в Самарканде
21:28Бизнесмены из Удмуртии прибудут в Узбекистан в начале апреля
20:53Узбекистан обыграл Гану в товариществом матче по футболу
20:20ЮНИСЕФ изучит опыт Узбекистана и России в репатриации женщин и детей с Ближнего Востока
20:11Крушение поездов в Египте: 32 человека погибли, почти 100 ранены
19:25Япония выделила Узбекистану кредит в $137,4 млн на преодоление кризиса COVID
19:16В Ташкенте состоится бизнес-форум для отельеров Узбекистана
19:01Яркая неделя: цветение сакуры в Японии, протесты в Коломбо и спасение попугая
18:25Дипломы каких зарубежных вузов нострифицируются в Узбекистане без экзаменов — список
17:50В Узбекистане начались продажи автомобилей Kia
17:32В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%
17:31Ученые: еще 50 тысяч лет назад Марс был покрыт "ледяной шапкой"
16:51На выходных будет дождливо: синоптики рассказали о погоде
16:42Отчаявшейся матери вернули детей, которых прятали от нее 11 месяцев
16:09В Узбекистане появилось Агентство медико-социальных услуг
16:09Чист на руку: в Узбекистане чиновник получил премию 10 млн сумов за отказ от взятки
15:38Французский багет может стать охраняемым наследием ЮНЕСКО
15:19Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы