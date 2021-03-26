Дипломы каких зарубежных вузов нострифицируются в Узбекистане без экзаменов — список

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Госинспекция по надзору и качеству образования при Кабмине Узбекистана обнародовала список зарубежных вузов, чьи дипломы нострифицируются в республике без экзаменов.В новом документе значатся высшие учебные заведения, входящие в первую тысячу международных образовательных учреждений, признанных такими мировыми рейтингами, как Times Higher Education, The Academic Ranking of World Universities, Quacquarelli Symonds World University Rankings, и Times Higher Education.Напомним: согласно указу президента, с 1 марта 2019 года в Узбекистане стали признавать иностранные дипломы без прохождения специальных испытаний.
В новом документе значатся высшие учебные заведения, входящие в первую тысячу международных образовательных учреждений, признанных популярными мировыми рейтингами.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Госинспекция по надзору и качеству образования при Кабмине Узбекистана обнародовала список зарубежных вузов, чьи дипломы нострифицируются в республике без экзаменов.
В новом документе значатся высшие учебные заведения, входящие в первую тысячу международных образовательных учреждений, признанных такими мировыми рейтингами, как Times Higher Education, The Academic Ranking of World Universities, Quacquarelli Symonds World University Rankings, и Times Higher Education.