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https://uz.sputniknews.ru/20210326/diplomy-kakix-zarubejnyx-vuzov-nostrifitsiruyutsya-v-uzbekistane-bez-ekzamenov--spisok-17981032.html
Дипломы каких зарубежных вузов нострифицируются в Узбекистане без экзаменов — список
Дипломы каких зарубежных вузов нострифицируются в Узбекистане без экзаменов — список
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Госинспекция по надзору и качеству образования при Кабмине Узбекистана обнародовала список зарубежных вузов, чьи дипломы
2021-03-26T18:25+0500
2021-03-26T18:25+0500
общество
диплом
вузы
рейтинг
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Госинспекция по надзору и качеству образования при Кабмине Узбекистана обнародовала список зарубежных вузов, чьи дипломы нострифицируются в республике без экзаменов.В новом документе значатся высшие учебные заведения, входящие в первую тысячу международных образовательных учреждений, признанных такими мировыми рейтингами, как Times Higher Education, The Academic Ranking of World Universities, Quacquarelli Symonds World University Rankings, и Times Higher Education.Напомним: согласно указу президента, с 1 марта 2019 года в Узбекистане стали признавать иностранные дипломы без прохождения специальных испытаний.
/20180129/v-uzbekistane-zapustili-onlajn-servis-dlya-nostrifikacii-diplomov-7375024.html
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диплом, вузы, рейтинг, узбекистан

Дипломы каких зарубежных вузов нострифицируются в Узбекистане без экзаменов — список

18:25 26.03.2021
2066
© Sputnik/Виктор ТолочкоПодписание документов
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Sputnik/Виктор Толочко
В новом документе значатся высшие учебные заведения, входящие в первую тысячу международных образовательных учреждений, признанных популярными мировыми рейтингами.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Госинспекция по надзору и качеству образования при Кабмине Узбекистана обнародовала список зарубежных вузов, чьи дипломы нострифицируются в республике без экзаменов.
В новом документе значатся высшие учебные заведения, входящие в первую тысячу международных образовательных учреждений, признанных такими мировыми рейтингами, как Times Higher Education, The Academic Ranking of World Universities, Quacquarelli Symonds World University Rankings, и Times Higher Education.
Экзамен. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2018
Общество
Узбекистан запустил онлайн-сервис по признанию иностранных дипломов
29 января 2018, 18:58
1718
Напомним: согласно указу президента, с 1 марта 2019 года в Узбекистане стали признавать иностранные дипломы без прохождения специальных испытаний.
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