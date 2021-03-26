https://uz.sputniknews.ru/20210326/diplomy-kakix-zarubejnyx-vuzov-nostrifitsiruyutsya-v-uzbekistane-bez-ekzamenov--spisok-17981032.html

Дипломы каких зарубежных вузов нострифицируются в Узбекистане без экзаменов — список

Дипломы каких зарубежных вузов нострифицируются в Узбекистане без экзаменов — список

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Госинспекция по надзору и качеству образования при Кабмине Узбекистана обнародовала список зарубежных вузов, чьи дипломы

2021-03-26T18:25+0500

2021-03-26T18:25+0500

2021-03-26T18:25+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Госинспекция по надзору и качеству образования при Кабмине Узбекистана обнародовала список зарубежных вузов, чьи дипломы нострифицируются в республике без экзаменов.В новом документе значатся высшие учебные заведения, входящие в первую тысячу международных образовательных учреждений, признанных такими мировыми рейтингами, как Times Higher Education, The Academic Ranking of World Universities, Quacquarelli Symonds World University Rankings, и Times Higher Education.Напомним: согласно указу президента, с 1 марта 2019 года в Узбекистане стали признавать иностранные дипломы без прохождения специальных испытаний.

/20180129/v-uzbekistane-zapustili-onlajn-servis-dlya-nostrifikacii-diplomov-7375024.html

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диплом, вузы, рейтинг, узбекистан