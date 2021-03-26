Это яд! Узбекистанцев предостерегли от "поедания" фруктового шампуня

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Агентство "Узстандарт" предупредило граждан об опасности новой линейки Fructis Hair Food косметического бренда Garnier. Дело в том, что внешне шампуни и кондиционеры очень похожи на что-то съедобное. Такое обманчивое впечатление может сложиться из-за яркой этикетки с фруктами.Чем эти средства так опасны? В их составе есть активное вещество — пенообразователь. Он может привести к образованию пены в дыхательных путях, из-за чего может начаться химическая пневмония.Она, в свою очередь, может привести к смерти.
Данная продукция не отвечает требованиям Инструкции об имитации продуктов питания.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Агентство "Узстандарт" предупредило граждан об опасности новой линейки Fructis Hair Food косметического бренда Garnier.
Дело в том, что внешне шампуни и кондиционеры очень похожи на что-то съедобное. Такое обманчивое впечатление может сложиться из-за яркой этикетки с фруктами.
"Из-за уникальной формы, цвета и внешнего вида продукции ребенок или взрослый человек может подумать, что она съедобна. Проглатывание продукции представляет серьезную опасность для здоровья", — заявили в "Узстандарте".
Чем эти средства так опасны? В их составе есть активное вещество —пенообразователь. Он может привести к образованию пены в дыхательных путях, из-за чего может начаться химическая пневмония.