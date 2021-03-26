Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20210326/eto-yad-uzbekistantsev-predosteregli-ot-poedaniya-fruktovogo-shampunya-17969964.html
Это яд! Узбекистанцев предостерегли от "поедания" фруктового шампуня
Это яд! Узбекистанцев предостерегли от "поедания" фруктового шампуня
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Агентство "Узстандарт" предупредило граждан об опасности новой линейки Fructis Hair Food косметического бренда Garnier.
2021-03-26T10:38+0500
2021-03-26T10:38+0500
косметика
узстандарт
фрукты
еда
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1a/17969933_37:0:988:535_1920x0_80_0_0_dfd7b2ef33b32d18b1200d59336c3eca.png
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Агентство "Узстандарт" предупредило граждан об опасности новой линейки Fructis Hair Food косметического бренда Garnier. Дело в том, что внешне шампуни и кондиционеры очень похожи на что-то съедобное. Такое обманчивое впечатление может сложиться из-за яркой этикетки с фруктами.Чем эти средства так опасны? В их составе есть активное вещество — пенообразователь. Он может привести к образованию пены в дыхательных путях, из-за чего может начаться химическая пневмония.Она, в свою очередь, может привести к смерти.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1a/17969933_156:0:869:535_1920x0_80_0_0_9f428bdf19c30bfe4e13de26cb3e761d.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
косметика, узстандарт, фрукты, еда, узбекистанцы

Это яд! Узбекистанцев предостерегли от "поедания" фруктового шампуня

10:38 26.03.2021
141
© "Узстандарт"Шампуни и кондиционеры линейки Fructis Hair Food бренда Garnier
Шампуни и кондиционеры линейки Fructis Hair Food бренда Garnier - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© "Узстандарт"
Данная продукция не отвечает требованиям Инструкции об имитации продуктов питания.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Агентство "Узстандарт" предупредило граждан об опасности новой линейки Fructis Hair Food косметического бренда Garnier.
Дело в том, что внешне шампуни и кондиционеры очень похожи на что-то съедобное. Такое обманчивое впечатление может сложиться из-за яркой этикетки с фруктами.
"Из-за уникальной формы, цвета и внешнего вида продукции ребенок или взрослый человек может подумать, что она съедобна. Проглатывание продукции представляет серьезную опасность для здоровья", — заявили в "Узстандарте".
Чем эти средства так опасны? В их составе есть активное вещество — пенообразователь. Он может привести к образованию пены в дыхательных путях, из-за чего может начаться химическая пневмония.
Она, в свою очередь, может привести к смерти.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:44Сколько линий защиты у вакцины "ЭпиВакКорона"
10:38Это яд! Узбекистанцев предостерегли от "поедания" фруктового шампуня
10:08"Аэрофлот": расписание и цены на рейсы из Ташкента в Москву и обратно
09:58Концерт Zivert в Ташкенте перенесли
09:31Ментальная война и "демократизаторство" силой: Запад придумал, как развалить РФ
09:09Стала известна стоимость платных дорог в Узбекистане
08:19Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин
07:55В Узбекистане продолжается обсуждение наказания за жестокое обращение с животными
ВчераТашкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение
ВчераПровальный выстрел: американский истребитель F-35 поразил себя из пушки
ВчераЭкзамены по квотам в Узбекистане — глава "Россотрудничества" объявил о частичной пересдаче
ВчераДокучаева: сотрудничество с МОМ может стать полезным России
ВчераПьяный пациент избил врача в больнице за отказ принять его без очереди
ВчераВ Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде
ВчераРоссия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля
ВчераПроизводство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео
ВчераВ Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы
ВчераВ детских садах Узбекистана будут заниматься по новейшим корейским технологиям
ВчераУзбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?
ВчераУзбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах