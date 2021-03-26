https://uz.sputniknews.ru/20210326/eto-yad-uzbekistantsev-predosteregli-ot-poedaniya-fruktovogo-shampunya-17969964.html

Это яд! Узбекистанцев предостерегли от "поедания" фруктового шампуня

Это яд! Узбекистанцев предостерегли от "поедания" фруктового шампуня

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Агентство "Узстандарт" предупредило граждан об опасности новой линейки Fructis Hair Food косметического бренда Garnier.

2021-03-26T10:38+0500

2021-03-26T10:38+0500

2021-03-26T10:38+0500

косметика

узстандарт

фрукты

еда

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Агентство "Узстандарт" предупредило граждан об опасности новой линейки Fructis Hair Food косметического бренда Garnier. Дело в том, что внешне шампуни и кондиционеры очень похожи на что-то съедобное. Такое обманчивое впечатление может сложиться из-за яркой этикетки с фруктами.Чем эти средства так опасны? В их составе есть активное вещество — пенообразователь. Он может привести к образованию пены в дыхательных путях, из-за чего может начаться химическая пневмония.Она, в свою очередь, может привести к смерти.

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косметика, узстандарт, фрукты, еда, узбекистанцы