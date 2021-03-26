https://uz.sputniknews.ru/20210326/indiya-ozvuchila-novye-trebovaniya-dlya-pribyvayuschix-v-stranu-uzbekistantsev-17976052.html

Индия озвучила новые требования для прибывающих в страну узбекистанцев

Индия озвучила новые требования для прибывающих в страну узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Для узбекистанцев, планирующих перелет в Индию, подготовили требования. О них сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways.

2021-03-26T14:19+0500

2021-03-26T14:19+0500

2021-03-26T14:25+0500

общество

авиаперелет

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индия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Для узбекистанцев, планирующих перелет в Индию, подготовили требования. О них сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways.Граждане должны заполнить анкету на английском языке на сайте аэропорта Дели.Кроме того, необходимо предъявить справку об отсутствии коронавируса, сделанную не ранее, чем за 72 часа до вылета. Отрицательный результат также на английском языке должен быть загружен на портал аэропорта Дели. После заполнения анкеты необходимо нажать кнопку SUBMIT.Далее нужно получить подтверждение принятия анкеты на портале аэропорта, выбрав Track Your Exemption / Self-Reporting Application и пройдя по ссылке.Анкета считается действительной, если ей присвоен статуса ACCEPTED. При этом анкету нужно предъявить сотрудникам аэропорта при регистрации на рейс.

/20210222/Uzbekistan-Airways-vozobnovila-aviasoobschenie-mezhdu-Tashkentom-i-Deli-16058534.html

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авиаперелет, uzairways, индия, узбекистан