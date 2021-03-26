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Индия озвучила новые требования для прибывающих в страну узбекистанцев
Индия озвучила новые требования для прибывающих в страну узбекистанцев
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Для узбекистанцев, планирующих перелет в Индию, подготовили требования. О них сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways.
2021-03-26T14:19+0500
2021-03-26T14:25+0500
общество
авиаперелет
uzairways
индия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Для узбекистанцев, планирующих перелет в Индию, подготовили требования. О них сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways.Граждане должны заполнить анкету на английском языке на сайте аэропорта Дели.Кроме того, необходимо предъявить справку об отсутствии коронавируса, сделанную не ранее, чем за 72 часа до вылета. Отрицательный результат также на английском языке должен быть загружен на портал аэропорта Дели. После заполнения анкеты необходимо нажать кнопку SUBMIT.Далее нужно получить подтверждение принятия анкеты на портале аэропорта, выбрав Track Your Exemption / Self-Reporting Application и пройдя по ссылке.Анкета считается действительной, если ей присвоен статуса ACCEPTED. При этом анкету нужно предъявить сотрудникам аэропорта при регистрации на рейс.
/20210222/Uzbekistan-Airways-vozobnovila-aviasoobschenie-mezhdu-Tashkentom-i-Deli-16058534.html
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авиаперелет, uzairways, индия, узбекистан

Индия озвучила новые требования для прибывающих в страну узбекистанцев

14:19 26.03.2021 (обновлено: 14:25 26.03.2021)
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПассажир держит посадочные талоны на самолет компании Air Berlin
Пассажир держит посадочные талоны на самолет компании Air Berlin - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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В их числе — заполнение анкеты на сайте аэропорта Дели на английском языке и ее подтверждение.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Для узбекистанцев, планирующих перелет в Индию, подготовили требования. О них сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways.
Граждане должны заполнить анкету на английском языке на сайте аэропорта Дели.
Кроме того, необходимо предъявить справку об отсутствии коронавируса, сделанную не ранее, чем за 72 часа до вылета. Отрицательный результат также на английском языке должен быть загружен на портал аэропорта Дели. После заполнения анкеты необходимо нажать кнопку SUBMIT.
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Далее нужно получить подтверждение принятия анкеты на портале аэропорта, выбрав Track Your Exemption / Self-Reporting Application и пройдя по ссылке.
Анкета считается действительной, если ей присвоен статуса ACCEPTED.
При этом анкету нужно предъявить сотрудникам аэропорта при регистрации на рейс.
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