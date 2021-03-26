Когда состоится заседание глав МИД стран СНГ

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Заседание глав МИД стран СНГ должно пройти 2 апреля, сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.В рамках председательства Республики Узбекистан в Содружестве Независимых Государств 10 декабря 2020 года состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества в формате видеоконференции.Тогда стороны обсудили проекты документов, которые планируется подписать на заседании Совета глав государств-участников СНГ.
Планируется встреча Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Заседание глав МИД стран СНГ должно пройти 2 апреля, сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
"Планируется встреча Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении", — говорится в информации.
В рамках председательства Республики Узбекистан в Содружестве Независимых Государств 10 декабря 2020 года состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества в формате видеоконференции.
Тогда стороны обсудили проекты документов, которые планируется подписать на заседании Совета глав государств-участников СНГ.