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Когда состоится заседание глав МИД стран СНГ
Когда состоится заседание глав МИД стран СНГ
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Заседание глав МИД стран СНГ должно пройти 2 апреля, сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
2021-03-26T14:50+0500
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в мире
заседание
снг
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Заседание глав МИД стран СНГ должно пройти 2 апреля, сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.В рамках председательства Республики Узбекистан в Содружестве Независимых Государств 10 декабря 2020 года состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества в формате видеоконференции.Тогда стороны обсудили проекты документов, которые планируется подписать на заседании Совета глав государств-участников СНГ.
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заседание, снг, сергей лавров

Когда состоится заседание глав МИД стран СНГ

14:50 26.03.2021 (обновлено: 14:54 26.03.2021)
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© Sputnik / Дмитрий АстаховФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Планируется встреча Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Заседание глав МИД стран СНГ должно пройти 2 апреля, сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

"Планируется встреча Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении", — говорится в информации.

В рамках председательства Республики Узбекистан в Содружестве Независимых Государств 10 декабря 2020 года состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества в формате видеоконференции.
Тогда стороны обсудили проекты документов, которые планируется подписать на заседании Совета глав государств-участников СНГ.
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