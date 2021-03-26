https://uz.sputniknews.ru/20210326/krushenie-poezdov-v-egipte-32-cheloveka-pogibli-pochti-100-raneny-17983304.html

Крушение поездов в Египте: 32 человека погибли, почти 100 ранены

Крушение поездов в Египте: 32 человека погибли, почти 100 ранены

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Страшная трагедия произошла в Египте: столкнулись два поезда. В результате аварии погибли 32 человека, 91 — ранен. Об этом сообщает

2021-03-26T20:11+0500

2021-03-26T20:11+0500

2021-03-26T20:11+0500

в мире

погибшие

трагедия

египет

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Страшная трагедия произошла в Египте: столкнулись два поезда. В результате аварии погибли 32 человека, 91 — ранен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава страны Халеда Мугахеда. Катастрофа произошла в городе Тахта провинции Сохаг на юге Египта.На место прибыла группа медиков из Каира, они помогают раненым вместе с местными специалистами. Также из столицы направлено около трех тысяч контейнеров с кровью для переливания.По одной из версий, пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-кран. Генпрокуратура Египта расследует инцидент с целью установить истинные причины трагедии.

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погибшие, трагедия, египет