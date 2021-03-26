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Отчаявшейся матери вернули детей, которых прятали от нее 11 месяцев
Отчаявшейся матери вернули детей, которых прятали от нее 11 месяцев
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкентской области правоохранительные органы вернули матери детей, которых отец прятал на протяжении почти года.
2021-03-26T16:42+0500
2021-03-26T16:42+0500
2021-03-26T16:56+0500
общество
родители
мать
дети
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкентской области правоохранительные органы вернули матери детей, которых отец прятал на протяжении почти года. Об этом сообщает портал Alampir со ссылкой на пресс-службу Бюро принудительного исполнения.Правоохранители неоднократно пытались забрать 7-летнего сына и 5-летнюю дочь у главы семьи, однако он регулярно этому препятствовал. В итоге мать не видела своих детей 11 месяцев.Мужчина был объявлен в розыск Ташкентским областным управлением. Девочку и мальчика нашли у дальнего родственника, проживавшего в Юкоричирчикском районе.В отдел также были приглашены Паркентский районный имам хатиб, председатель махалли и профилактические инспекторы. Они провели со сторонами разъяснительную работу с целью примирить семью.
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родители, мать, дети, ташкентская область
Отчаявшейся матери вернули детей, которых прятали от нее 11 месяцев 16:42 26.03.2021 (обновлено: 16:56 26.03.2021)
Сына и дочь прятали в доме дальнего родственника главы семейства — в Юкоричирчикском районе.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкентской области правоохранительные органы вернули матери детей, которых отец прятал на протяжении почти года.
Об этом
сообщает
портал Alampir со ссылкой на пресс-службу Бюро принудительного исполнения.
Правоохранители неоднократно пытались забрать 7-летнего сына и 5-летнюю дочь у главы семьи, однако он регулярно этому препятствовал. В итоге мать не видела своих детей 11 месяцев.
Мужчина был объявлен в розыск Ташкентским областным управлением. Девочку и мальчика нашли у дальнего родственника, проживавшего в Юкоричирчикском районе.
Сотрудники правоохранительных органов забрали детей и в присутствии свидетелей вернули матери.
В отдел также были приглашены Паркентский районный имам хатиб, председатель махалли и профилактические инспекторы. Они провели со сторонами разъяснительную работу с целью примирить семью.