https://uz.sputniknews.ru/20210326/otchayavsheysya-materi-vernuli-detey-kotoryx-pryatali-ot-nee-11-mesyatsev-17978950.html

Отчаявшейся матери вернули детей, которых прятали от нее 11 месяцев

Отчаявшейся матери вернули детей, которых прятали от нее 11 месяцев

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкентской области правоохранительные органы вернули матери детей, которых отец прятал на протяжении почти года.

2021-03-26T16:42+0500

2021-03-26T16:42+0500

2021-03-26T16:56+0500

общество

родители

мать

дети

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкентской области правоохранительные органы вернули матери детей, которых отец прятал на протяжении почти года. Об этом сообщает портал Alampir со ссылкой на пресс-службу Бюро принудительного исполнения.Правоохранители неоднократно пытались забрать 7-летнего сына и 5-летнюю дочь у главы семьи, однако он регулярно этому препятствовал. В итоге мать не видела своих детей 11 месяцев.Мужчина был объявлен в розыск Ташкентским областным управлением. Девочку и мальчика нашли у дальнего родственника, проживавшего в Юкоричирчикском районе.В отдел также были приглашены Паркентский районный имам хатиб, председатель махалли и профилактические инспекторы. Они провели со сторонами разъяснительную работу с целью примирить семью.

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ташкентская область

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родители, мать, дети, ташкентская область