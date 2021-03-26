Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210326/skolko-liniy-zaschity-u-vaktsiny-epivakkorona-17970219.html
Сколько линий защиты у вакцины "ЭпиВакКорона"
Сколько линий защиты у вакцины "ЭпиВакКорона"
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. После вакцинации препаратом от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты у человека, пишет РИА Новости со
2021-03-26T10:44+0500
2021-03-26T11:34+0500
россия
вакцина "эпиваккорона"
роспотребнадзор
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/09/15566265_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ee4add1424e1b87d914183a004332371.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. После вакцинации препаратом от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты у человека, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.Первая - это когда антитела препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Второй - когда антитела, мешают слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, препятствуя проникновению вируса.Напомним, "ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/09/15566265_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6450616dc94ee24b0cd6f28bcf439ae3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
вакцина "эпиваккорона", роспотребнадзор, вакцинация

Сколько линий защиты у вакцины "ЭпиВакКорона"

10:44 26.03.2021 (обновлено: 11:34 26.03.2021)
634
© Sputnik / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкВакцина "ЭпиВакКорона"
Вакцина ЭпиВакКорона - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Sputnik / Михаил Голенков
/
Перейти в фотобанк
"ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. После вакцинации препаратом от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты у человека, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Первая - это когда антитела препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Второй - когда антитела, мешают слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, препятствуя проникновению вируса.

Третья линия защиты включает в себя антительный и клеточный иммунитеты. Особые клетки уничтожают инфицированную и не дают вирусу размножаться.

Напомним, "ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
201010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:19Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны
12:16Узбекистан и Китай запустили онлайн-выставку о борьбе с бедностью
11:40В Ташкенте пройдут вебинары для женских стартапов
11:23"Мой ответ — да": Байден президентствует всего 2 месяца, но уже хочет на второй срок
11:02Революционная ситуация для Запада: США не могут, Европа не хочет
10:44Сколько линий защиты у вакцины "ЭпиВакКорона"
10:38Это яд! Узбекистанцев предостерегли от "поедания" фруктового шампуня
10:08"Аэрофлот": расписание и цены на рейсы из Ташкента в Москву и обратно
09:58Концерт Zivert в Ташкенте перенесли
09:31Ментальная война и "демократизаторство" силой: Запад придумал, как развалить РФ
09:09Стала известна стоимость платных дорог в Узбекистане
08:19Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин
07:55В Узбекистане продолжается обсуждение наказания за жестокое обращение с животными
ВчераТашкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение
ВчераПровальный выстрел: американский истребитель F-35 поразил себя из пушки
ВчераЭкзамены по квотам в Узбекистане — глава "Россотрудничества" объявил о частичной пересдаче
ВчераДокучаева: сотрудничество с МОМ может стать полезным России
ВчераПьяный пациент избил врача в больнице за отказ принять его без очереди
ВчераВ Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде
ВчераРоссия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля