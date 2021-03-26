https://uz.sputniknews.ru/20210326/skolko-liniy-zaschity-u-vaktsiny-epivakkorona-17970219.html

Сколько линий защиты у вакцины "ЭпиВакКорона"

Сколько линий защиты у вакцины "ЭпиВакКорона"

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. После вакцинации препаратом от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты у человека, пишет РИА Новости со

2021-03-26T10:44+0500

2021-03-26T10:44+0500

2021-03-26T11:34+0500

россия

вакцина "эпиваккорона"

роспотребнадзор

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. После вакцинации препаратом от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты у человека, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.Первая - это когда антитела препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Второй - когда антитела, мешают слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, препятствуя проникновению вируса.Напомним, "ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

россия

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вакцина "эпиваккорона", роспотребнадзор, вакцинация