Сколько линий защиты у вакцины "ЭпиВакКорона"

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. После вакцинации препаратом от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты у человека, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.Первая - это когда антитела препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Второй - когда антитела, мешают слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, препятствуя проникновению вируса.Напомним, "ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
"ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. После вакцинации препаратом от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты у человека, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Первая - это когда антитела препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Второй - когда антитела, мешают слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, препятствуя проникновению вируса.
Третья линия защиты включает в себя антительный и клеточный иммунитеты. Особые клетки уничтожают инфицированную и не дают вирусу размножаться.
Напомним, "ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.