https://uz.sputniknews.ru/20210326/stala-izvestna-stoimost-platnyx-dorog-v-uzbekistane-17968692.html

Стала известна стоимость платных дорог в Узбекистане

Стала известна стоимость платных дорог в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Стали известны цены на платных трассах в Узбекистане. Об этом заявил представитель Агентства развития государственно-частного

2021-03-26T09:09+0500

2021-03-26T09:09+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Стали известны цены на платных трассах в Узбекистане. Об этом заявил представитель Агентства развития государственно-частного партнерства в пресс-клубе УзЛиДеП.Оказалось, что на трассе "Ташкент — Андижан" стоимость для легковых авто — 5 долларов, а для грузовых значительно дороже — 20 долларов. Однако по этой трассе можно передвигаться со скоростью 150 км. И только лишь в одном месте в районе перевала Камчик — со скоростью 60 км.Напомним, в Узбекистане до 2022 году планируется строительство двух платных тоннелей и трех скоростных автомагистралей. Соглашение на строительство с победителем тендера будет подписано в мае 2021-го.

/20191211/V-Uzbekistane-postroyat-platnye-tonneli-i-esche-bolshe-skorostnykh-trass-12986683.html

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трасса, дороги, узбекистан, узбекистан