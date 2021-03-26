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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210326/stala-izvestna-stoimost-platnyx-dorog-v-uzbekistane-17968692.html
Стала известна стоимость платных дорог в Узбекистане
Стала известна стоимость платных дорог в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Стали известны цены на платных трассах в Узбекистане. Об этом заявил представитель Агентства развития государственно-частного
2021-03-26T09:09+0500
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общество
трасса
дороги
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Стали известны цены на платных трассах в Узбекистане. Об этом заявил представитель Агентства развития государственно-частного партнерства в пресс-клубе УзЛиДеП.Оказалось, что на трассе "Ташкент — Андижан" стоимость для легковых авто — 5 долларов, а для грузовых значительно дороже — 20 долларов. Однако по этой трассе можно передвигаться со скоростью 150 км. И только лишь в одном месте в районе перевала Камчик — со скоростью 60 км.Напомним, в Узбекистане до 2022 году планируется строительство двух платных тоннелей и трех скоростных автомагистралей. Соглашение на строительство с победителем тендера будет подписано в мае 2021-го.
/20191211/V-Uzbekistane-postroyat-platnye-tonneli-i-esche-bolshe-skorostnykh-trass-12986683.html
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трасса, дороги, узбекистан, узбекистан

Стала известна стоимость платных дорог в Узбекистане

09:09 26.03.2021 (обновлено: 09:29 26.03.2021)
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© Sputnik / Евгений СамаринВведенная в эксплуатацию платная автодорога "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 “Беларусь” Москва – Минск".
Введенная в эксплуатацию платная автодорога Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 “Беларусь” Москва – Минск. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Sputnik / Евгений Самарин
На трассе "Ташкент — Андижан" стоимость для легковых авто — 5 долларов, а для грузовых значительно дороже — 20 долларов.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Стали известны цены на платных трассах в Узбекистане. Об этом заявил представитель Агентства развития государственно-частного партнерства в пресс-клубе УзЛиДеП.
Перевал Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2019
Общество
В Узбекистане построят платные тоннели и еще больше скоростных трасс
11 декабря 2019, 11:23
1272
Оказалось, что на трассе "Ташкент — Андижан" стоимость для легковых авто — 5 долларов, а для грузовых значительно дороже — 20 долларов. Однако по этой трассе можно передвигаться со скоростью 150 км. И только лишь в одном месте в районе перевала Камчик — со скоростью 60 км.

"Ташкент — Ангрен" будет стоить около 1,7 доллара, Ташкент —Коканд" — 1-2 доллара", - добавили в клубе.

Напомним, в Узбекистане до 2022 году планируется строительство двух платных тоннелей и трех скоростных автомагистралей. Соглашение на строительство с победителем тендера будет подписано в мае 2021-го.
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