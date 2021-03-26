Стала известна стоимость платных дорог в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Стали известны цены на платных трассах в Узбекистане. Об этом заявил представитель Агентства развития государственно-частного партнерства в пресс-клубе УзЛиДеП.Оказалось, что на трассе "Ташкент — Андижан" стоимость для легковых авто — 5 долларов, а для грузовых значительно дороже — 20 долларов. Однако по этой трассе можно передвигаться со скоростью 150 км. И только лишь в одном месте в районе перевала Камчик — со скоростью 60 км.Напомним, в Узбекистане до 2022 году планируется строительство двух платных тоннелей и трех скоростных автомагистралей. Соглашение на строительство с победителем тендера будет подписано в мае 2021-го.
Оказалось, что на трассе "Ташкент — Андижан" стоимость для легковых авто — 5 долларов, а для грузовых значительно дороже — 20 долларов. Однако по этой трассе можно передвигаться со скоростью 150 км. И только лишь в одном месте в районе перевала Камчик — со скоростью 60 км.
"Ташкент — Ангрен" будет стоить около 1,7 доллара, Ташкент —Коканд" — 1-2 доллара", - добавили в клубе.
Напомним, в Узбекистане до 2022 году планируется строительство двух платных тоннелей и трех скоростных автомагистралей. Соглашение на строительство с победителем тендера будет подписано в мае 2021-го.