https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistan-gotov-vzyat-na-sebya-stroitelstvo-chasti-jeleznoy-dorogi-knr--kr--ruz-17984600.html

Узбекистан готов взять на себя строительство части железной дороги КНР — КР — РУз

Узбекистан готов взять на себя строительство части железной дороги КНР — КР — РУз

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В ходе заседания узбекско-кыргызской межправительственной комиссии, которое состоялось в Ташкенте, стороны договорились о том, что

2021-03-26T22:12+0500

2021-03-26T22:12+0500

2021-03-26T22:13+0500

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строительство

железная дорога

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В ходе заседания узбекско-кыргызской межправительственной комиссии, которое состоялось в Ташкенте, стороны договорились о том, что Узбекистан частично возьмет на себя проектирование и строительство отдельных участков железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу правительства КР.Узбекская сторона намерена также рассмотреть вопрос софинансирования по мере готовности технико-экономического обоснования проекта.Реализовать этот инфраструктурный объект планировали еще в середине 1990-х годов при участии Китая. В 2003 году было представлено первое технико-экономическое обоснование проекта, которое предполагало самый короткий маршрут по территории Кыргызстана через перевал Торугарт. Сейчас стороны рассматривают альтернативные маршруты для наиболее эффективного использования дороги.В конце прошлого года министр экономики КР Санжар Муканбетов заявил, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан открывает для стран Евразийского экономического союза новые рынки.По мнению чиновника, выгодное географическое положение и Кыргызстана и соседних стран, участвующих в проекте, позволяет выгодно использовать такую транспортную артерию для торговли и промышленного развития.

/20200716/Po-kakomu-marshrutu-proydet-novaya-zheleznaya-doroga---predlozheniya-14551429.html

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строительство, железная дорога, кыргызстан, узбекистан