Узбекистан и Китай запустили онлайн-выставку о борьбе с бедностью

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и КНР открыли онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью. Об этом сообщает пресс-служба посольства Китая в Ташкенте.По словам посла Китая в Ташкенте Цзян Янь, республика готова делиться опытом с Узбекистаном по ликвидации нищеты в стране для благополучия и процветания народа. В свою очередь первый замминистра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Илхом Иброхимович Норкулов заявил, что в 2020 году президент Шавкат Мирзиёев поднял вопрос сокращения бедности в республике до уровня главной государственной политической задачи в 2020-м. Отмечается, что на специально созданной электронной площадке размещены фотографии, видеоматериалы и доклады, повествующие об усилии двух стран по сокращению уровня бедности.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и КНР открыли онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью. Об этом сообщает пресс-служба посольства Китая в Ташкенте.
По словам посла Китая в Ташкенте Цзян Янь, республика готова делиться опытом с Узбекистаном по ликвидации нищеты в стране для благополучия и процветания народа.
За последние восемь лет Китай вывел из нищеты 98,9 миллиона сельских жителей, исключил из списка бедных районов 832 уезда и 128 тысяч деревень. Китай на 10 лет раньше выполнил задачу по ликвидации бедности, предусмотренную в Повестке дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 г.
Цзян Янь
Посол Китая в Узбекистане
В свою очередь первый замминистра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Илхом Иброхимович Норкулов заявил, что в 2020 году президент Шавкат Мирзиёев поднял вопрос сокращения бедности в республике до уровня главной государственной политической задачи в 2020-м.
Возникшая в прошлом году глобальная пандемия увеличила риски для малообеспеченных слоев населения оказаться за чертой нищеты, что только повысило актуальность принимаемых мер в сокращении бедности. Поэтому за короткий период в стране был принят ряд нестандартных мер по поддержке малообеспеченных слоев.
Илхом Иброхимович Норкулов
Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Отмечается, что на специально созданной электронной площадке размещены фотографии, видеоматериалы и доклады, повествующие об усилии двух стран по сокращению уровня бедности.