https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistan-i-kitay-zapustili-onlayn-vystavku-o-borbe-s-bednostyu-17972227.html

Узбекистан и Китай запустили онлайн-выставку о борьбе с бедностью

Узбекистан и Китай запустили онлайн-выставку о борьбе с бедностью

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и КНР открыли онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью. Об этом сообщает пресс-служба посольства Китая в

2021-03-26T12:16+0500

2021-03-26T12:16+0500

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общество

бедность

борьба

выставка

китай

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и КНР открыли онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью. Об этом сообщает пресс-служба посольства Китая в Ташкенте.По словам посла Китая в Ташкенте Цзян Янь, республика готова делиться опытом с Узбекистаном по ликвидации нищеты в стране для благополучия и процветания народа. В свою очередь первый замминистра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Илхом Иброхимович Норкулов заявил, что в 2020 году президент Шавкат Мирзиёев поднял вопрос сокращения бедности в республике до уровня главной государственной политической задачи в 2020-м. Отмечается, что на специально созданной электронной площадке размещены фотографии, видеоматериалы и доклады, повествующие об усилии двух стран по сокращению уровня бедности.

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бедность, борьба, выставка, китай, узбекистан