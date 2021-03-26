Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistan-i-kitay-zapustili-onlayn-vystavku-o-borbe-s-bednostyu-17972227.html
Узбекистан и Китай запустили онлайн-выставку о борьбе с бедностью
Узбекистан и Китай запустили онлайн-выставку о борьбе с бедностью
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и КНР открыли онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью. Об этом сообщает пресс-служба посольства Китая в
2021-03-26T12:16+0500
2021-03-26T12:24+0500
общество
бедность
борьба
выставка
китай
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1203/25/12032545_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_3e10ec4e441eb2e4c3c47326c68be739.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и КНР открыли онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью. Об этом сообщает пресс-служба посольства Китая в Ташкенте.По словам посла Китая в Ташкенте Цзян Янь, республика готова делиться опытом с Узбекистаном по ликвидации нищеты в стране для благополучия и процветания народа. В свою очередь первый замминистра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Илхом Иброхимович Норкулов заявил, что в 2020 году президент Шавкат Мирзиёев поднял вопрос сокращения бедности в республике до уровня главной государственной политической задачи в 2020-м. Отмечается, что на специально созданной электронной площадке размещены фотографии, видеоматериалы и доклады, повествующие об усилии двух стран по сокращению уровня бедности.
китай
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1203/25/12032545_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_daf87c6e9ba2ac66c208049f7cbe0855.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
бедность, борьба, выставка, китай, узбекистан

Узбекистан и Китай запустили онлайн-выставку о борьбе с бедностью

12:16 26.03.2021 (обновлено: 12:24 26.03.2021)
178
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТорговля сувенирами
Торговля сувенирами - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и КНР открыли онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью. Об этом сообщает пресс-служба посольства Китая в Ташкенте.
По словам посла Китая в Ташкенте Цзян Янь, республика готова делиться опытом с Узбекистаном по ликвидации нищеты в стране для благополучия и процветания народа.

За последние восемь лет Китай вывел из нищеты 98,9 миллиона сельских жителей, исключил из списка бедных районов 832 уезда и 128 тысяч деревень. Китай на 10 лет раньше выполнил задачу по ликвидации бедности, предусмотренную в Повестке дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 г.

Цзян Янь
Посол Китая в Узбекистане
В свою очередь первый замминистра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Илхом Иброхимович Норкулов заявил, что в 2020 году президент Шавкат Мирзиёев поднял вопрос сокращения бедности в республике до уровня главной государственной политической задачи в 2020-м.

Возникшая в прошлом году глобальная пандемия увеличила риски для малообеспеченных слоев населения оказаться за чертой нищеты, что только повысило актуальность принимаемых мер в сокращении бедности. Поэтому за короткий период в стране был принят ряд нестандартных мер по поддержке малообеспеченных слоев.

Илхом Иброхимович Норкулов
Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Отмечается, что на специально созданной электронной площадке размещены фотографии, видеоматериалы и доклады, повествующие об усилии двух стран по сокращению уровня бедности.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:19Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны
12:16Узбекистан и Китай запустили онлайн-выставку о борьбе с бедностью
11:40В Ташкенте пройдут вебинары для женских стартапов
11:23"Мой ответ — да": Байден президентствует всего 2 месяца, но уже хочет на второй срок
11:02Революционная ситуация для Запада: США не могут, Европа не хочет
10:44Сколько линий защиты у вакцины "ЭпиВакКорона"
10:38Это яд! Узбекистанцев предостерегли от "поедания" фруктового шампуня
10:08"Аэрофлот": расписание и цены на рейсы из Ташкента в Москву и обратно
09:58Концерт Zivert в Ташкенте перенесли
09:31Ментальная война и "демократизаторство" силой: Запад придумал, как развалить РФ
09:09Стала известна стоимость платных дорог в Узбекистане
08:19Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин
07:55В Узбекистане продолжается обсуждение наказания за жестокое обращение с животными
ВчераТашкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение
ВчераПровальный выстрел: американский истребитель F-35 поразил себя из пушки
ВчераЭкзамены по квотам в Узбекистане — глава "Россотрудничества" объявил о частичной пересдаче
ВчераДокучаева: сотрудничество с МОМ может стать полезным России
ВчераПьяный пациент избил врача в больнице за отказ принять его без очереди
ВчераВ Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде
ВчераРоссия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля