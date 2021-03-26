https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-kakix-rayonax-tashkenta-otklyuchat-gaz-17973375.html

В каких районах Ташкента отключат газ

В каких районах Ташкента отключат газ

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте в нескольких районах отключат газ, сообщают в хокимияте.

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте в нескольких районах отключат газ, сообщают в хокимияте.Также с 11.00 до 18.00 отключат подачу газа в МСГ "Ахунбабаев" и "Садий" Сергелийского района.Сразу после завершения ремонтных работ подача природного газа будет восстановлена.

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газ, ташкент, ташкент