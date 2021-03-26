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https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-kakix-rayonax-tashkenta-otklyuchat-gaz-17973375.html
В каких районах Ташкента отключат газ
В каких районах Ташкента отключат газ
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте в нескольких районах отключат газ, сообщают в хокимияте.
2021-03-26T13:11+0500
2021-03-26T13:11+0500
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общество
газ
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте в нескольких районах отключат газ, сообщают в хокимияте.Также с 11.00 до 18.00 отключат подачу газа в МСГ "Ахунбабаев" и "Садий" Сергелийского района.Сразу после завершения ремонтных работ подача природного газа будет восстановлена.
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газ, ташкент, ташкент
В каких районах Ташкента отключат газ 13:11 26.03.2021 (обновлено: 13:17 26.03.2021)
Сразу после завершения ремонтных работ подача природного газа будет восстановлена.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik.
В Ташкенте в нескольких районах отключат газ, сообщают в
хокимияте.
"В Чиланзарском районе в МСГ "Кутарма" временно отключат газ с 10.00 до 18.00. Причиной отключения является проведение ремонтных работ", — говорится в информации.
Также с 11.00 до 18.00 отключат подачу газа в МСГ "Ахунбабаев" и "Садий" Сергелийского района.
Сразу после завершения ремонтных работ подача природного газа будет восстановлена.