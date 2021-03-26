В Ташкенте пройдут вебинары для женских стартапов

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдут вебинары и тренинги для женских стартапов, сообщает пресс-служба IT-Park.Среди спикеров: Лола Сайфи, Алина Розанова и Ольга Филатова.Напомним, в феврале в Узбекистане стартовал проект TechBika, который охватывает девушек в возрасте от 12 до 30 лет. Данный проект предполагает обучение по 8 направлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Напомним, в феврале в Узбекистане стартовал проект TechBika, который охватывает девушек в возрасте от 12 до 30 лет. Данный проект предполагает обучение по 8 направлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий.