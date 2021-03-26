Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-tashkente-proydut-vebinary-dlya-jenskix-startapov-17971664.html
В Ташкенте пройдут вебинары для женских стартапов
В Ташкенте пройдут вебинары для женских стартапов
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдут вебинары и тренинги для женских стартапов, сообщает пресс-служба IT-Park.
2021-03-26T11:40+0500
2021-03-26T11:40+0500
общество
женщины
стартап
узбекистан
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/1d/15890265_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_529464be035c49962877c4ec0c4783c0.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдут вебинары и тренинги для женских стартапов, сообщает пресс-служба IT-Park.Среди спикеров: Лола Сайфи, Алина Розанова и Ольга Филатова.Напомним, в феврале в Узбекистане&nbsp;стартовал проект TechBika, который охватывает девушек в возрасте&nbsp;от 12 до 30 лет. Данный проект предполагает обучение по 8 направлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий.
/20210216/V-Uzbekistane-startoval-proekt-po-obucheniyu-devushek-osnovam-IKT-16011358.html
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/1d/15890265_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_6459d3c290ba3f79c8de8c4e9206c3fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
женщины, стартап, узбекистан, ташкент, узбекистан

В Ташкенте пройдут вебинары для женских стартапов

11:40 26.03.2021
1081
© AP Photo / Frank AugsteinПосетители международной ярмарки игр в Кельне, Германия
Посетители международной ярмарки игр в Кельне, Германия - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Frank Augstein
Среди спикеров: Лола Сайфи, Алина Розанова и Ольга Филатова.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдут вебинары и тренинги для женских стартапов, сообщает пресс-служба IT-Park.
Все желающие смогут 1 апреля узнать о том, как развить стартап, получить инвестиции и многое другое.
Среди спикеров: Лола Сайфи, Алина Розанова и Ольга Филатова.
Сотрудники в офисе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2021
Общество
В Узбекистане стартовал проект по обучению девушек основам ИКТ
16 февраля, 13:18
149
Напомним, в феврале в Узбекистане стартовал проект TechBika, который охватывает девушек в возрасте от 12 до 30 лет. Данный проект предполагает обучение по 8 направлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий.
210000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:19Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны
12:16Узбекистан и Китай запустили онлайн-выставку о борьбе с бедностью
11:40В Ташкенте пройдут вебинары для женских стартапов
11:23"Мой ответ — да": Байден президентствует всего 2 месяца, но уже хочет на второй срок
11:02Революционная ситуация для Запада: США не могут, Европа не хочет
10:44Сколько линий защиты у вакцины "ЭпиВакКорона"
10:38Это яд! Узбекистанцев предостерегли от "поедания" фруктового шампуня
10:08"Аэрофлот": расписание и цены на рейсы из Ташкента в Москву и обратно
09:58Концерт Zivert в Ташкенте перенесли
09:31Ментальная война и "демократизаторство" силой: Запад придумал, как развалить РФ
09:09Стала известна стоимость платных дорог в Узбекистане
08:19Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин
07:55В Узбекистане продолжается обсуждение наказания за жестокое обращение с животными
ВчераТашкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение
ВчераПровальный выстрел: американский истребитель F-35 поразил себя из пушки
ВчераЭкзамены по квотам в Узбекистане — глава "Россотрудничества" объявил о частичной пересдаче
ВчераДокучаева: сотрудничество с МОМ может стать полезным России
ВчераПьяный пациент избил врача в больнице за отказ принять его без очереди
ВчераВ Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде
ВчераРоссия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля