https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-tashkente-proydut-vebinary-dlya-jenskix-startapov-17971664.html

В Ташкенте пройдут вебинары для женских стартапов

В Ташкенте пройдут вебинары для женских стартапов

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдут вебинары и тренинги для женских стартапов, сообщает пресс-служба IT-Park.

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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдут вебинары и тренинги для женских стартапов, сообщает пресс-служба IT-Park.Среди спикеров: Лола Сайфи, Алина Розанова и Ольга Филатова.Напомним, в феврале в Узбекистане стартовал проект TechBika, который охватывает девушек в возрасте от 12 до 30 лет. Данный проект предполагает обучение по 8 направлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий.

/20210216/V-Uzbekistane-startoval-proekt-po-obucheniyu-devushek-osnovam-IKT-16011358.html

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женщины, стартап, узбекистан, ташкент, узбекистан