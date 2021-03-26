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https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-tashkente-sostoitsya-biznes-forum-dlya-otelerov-uzbekistana-17982332.html
В Ташкенте состоится бизнес-форум для отельеров Узбекистана
В Ташкенте состоится бизнес-форум для отельеров Узбекистана
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В столице республики в гостинице Hyatt Ragency Hotel 30 марта пройдет бизнес-форум для отельеров Узбекистана. Об этом сообщает
2021-03-26T19:16+0500
2021-03-26T19:16+0500
туризм
туристический бизнес
отель
гостиница
форум
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В столице республики в гостинице Hyatt Ragency Hotel 30 марта пройдет бизнес-форум для отельеров Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.В рамках Hotel Business Forum - 2021 будут рассмотрены основные вопросы по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусаВ ходе мероприятия, отельеры, туроператоры, маркетологи, а также IT-специалисты презентуют свои лучшие кейсы и расскажут о том, как можно эффективно преодолеть кризис в сфере туризма.Также планируется представить новый проект "Национальная премия гостеприимства Узбекистана". Уточняется, что награда в гостиничной индустрии будет ежегодно вручаться лучшим отельерам в различных категориях.
/20181119/Investory-iz-48-stran-priekhali-na-turisticheskiy-forum-v-Uzbekistan-9998947.html
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туристический бизнес, отель, гостиница, форум, узбекистан

В Ташкенте состоится бизнес-форум для отельеров Узбекистана

19:16 26.03.2021
944
CC0 / pixabay / Администратор в гостинице
Администратор в гостинице - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
CC0 / pixabay /
В ходе мероприятия, отельеры, туроператоры, маркетологи, а также IT-специалисты презентуют свои лучшие кейсы и расскажут о том, как можно эффективно преодолеть кризис в сфере туризма.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В столице республики в гостинице Hyatt Ragency Hotel 30 марта пройдет бизнес-форум для отельеров Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.
В рамках Hotel Business Forum - 2021 будут рассмотрены основные вопросы по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса
Основные задачи туристической отрасли Узбекистана

"В 2021 году перед туристической отраслью стоит множество задач: увеличение турпотока в страну, в том числе в межсезонье, привлечение частных инвестиций в индустрию, строительство новых гостиниц, зон отдыха, подготовка персонала, внедрение передовых цифровых технологий в бизнес-процессы", - информируется в релизе.

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В ходе мероприятия, отельеры, туроператоры, маркетологи, а также IT-специалисты презентуют свои лучшие кейсы и расскажут о том, как можно эффективно преодолеть кризис в сфере туризма.
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Также планируется представить новый проект "Национальная премия гостеприимства Узбекистана". Уточняется, что награда в гостиничной индустрии будет ежегодно вручаться лучшим отельерам в различных категориях.
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