https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-tashkente-sostoitsya-biznes-forum-dlya-otelerov-uzbekistana-17982332.html

В Ташкенте состоится бизнес-форум для отельеров Узбекистана

В Ташкенте состоится бизнес-форум для отельеров Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В столице республики в гостинице Hyatt Ragency Hotel 30 марта пройдет бизнес-форум для отельеров Узбекистана. Об этом сообщает

2021-03-26T19:16+0500

2021-03-26T19:16+0500

2021-03-26T19:16+0500

туризм

туристический бизнес

отель

гостиница

форум

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В столице республики в гостинице Hyatt Ragency Hotel 30 марта пройдет бизнес-форум для отельеров Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.В рамках Hotel Business Forum - 2021 будут рассмотрены основные вопросы по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусаВ ходе мероприятия, отельеры, туроператоры, маркетологи, а также IT-специалисты презентуют свои лучшие кейсы и расскажут о том, как можно эффективно преодолеть кризис в сфере туризма.Также планируется представить новый проект "Национальная премия гостеприимства Узбекистана". Уточняется, что награда в гостиничной индустрии будет ежегодно вручаться лучшим отельерам в различных категориях.

/20181119/Investory-iz-48-stran-priekhali-na-turisticheskiy-forum-v-Uzbekistan-9998947.html

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туристический бизнес, отель, гостиница, форум, узбекистан