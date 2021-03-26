В Ташкенте состоится бизнес-форум для отельеров Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В столице республики в гостинице Hyatt Ragency Hotel 30 марта пройдет бизнес-форум для отельеров Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.В рамках Hotel Business Forum - 2021 будут рассмотрены основные вопросы по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусаВ ходе мероприятия, отельеры, туроператоры, маркетологи, а также IT-специалисты презентуют свои лучшие кейсы и расскажут о том, как можно эффективно преодолеть кризис в сфере туризма.Также планируется представить новый проект "Национальная премия гостеприимства Узбекистана". Уточняется, что награда в гостиничной индустрии будет ежегодно вручаться лучшим отельерам в различных категориях.
В ходе мероприятия, отельеры, туроператоры, маркетологи, а также IT-специалисты презентуют свои лучшие кейсы и расскажут о том, как можно эффективно преодолеть кризис в сфере туризма.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В столице республики в гостинице Hyatt Ragency Hotel 30 марта пройдет бизнес-форум для отельеров Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.
В рамках Hotel Business Forum - 2021 будут рассмотрены основные вопросы по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса
Основные задачи туристической отрасли Узбекистана
"В 2021 году перед туристической отраслью стоит множество задач: увеличение турпотока в страну, в том числе в межсезонье, привлечение частных инвестиций в индустрию, строительство новых гостиниц, зон отдыха, подготовка персонала, внедрение передовых цифровых технологий в бизнес-процессы", - информируется в релизе.
Также планируется представить новый проект "Национальная премия гостеприимства Узбекистана". Уточняется, что награда в гостиничной индустрии будет ежегодно вручаться лучшим отельерам в различных категориях.